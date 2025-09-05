熱氣球節｜早場遇酷熱天氣 所有氣球「放氣」 體障兒童「升空」夢落空｜Yahoo

【Yahoo新聞報道】「友邦香港國際熱氣球節」原定的「熱氣球繫留定點飛體驗」昨日（4 日）開鑼「甩轆」，政府只批准熱氣球於場內升空「供展示用途」，未能接載一般市民，引發已購票入場的市民不滿。活動今日（5 日）早上七時半開始，伊院中心的身心障礙兒童獲派免費門票，希望入場體驗熱氣球升空圓夢，惜最終落空，惟有觀賞熱氣球充氣。現場可見最高峰時有 10 個熱氣球升空，但大會其後宣佈因酷熱天氣，在安全考量下會在上午 9 時 45 分將所有熱氣球「放氣」。

「友邦香港國際熱氣球節」9 月 4 日至 7 日在中環海濱活動空間舉行。活動首日下午，大會下午在網站宣佈，主打宣傳的項目「熱氣球繫留定點飛體驗」只獲政府批准於場內升空「供展示用途」，供持相關執照的專業飛行技術人員乘坐，暫未能接載市民。活動今日早場於七時半開始，有工作人員開始為熱氣球充氣，包括原用作載客的熱氣球。現場可見，最高峰時有 10 個熱氣球升空。有工作人員稱未知今日內是否會再進行任何測試，但下午會照原定計劃讓原用作載客的熱氣球升空。

早上最高峰時有 10 個熱氣球升空。

地面堆放數個熱氣球待工作人員點火充氣。

原本用作載客的熱氣球亦有升空。

活動早上現場人流寥寥無幾，有少量入場人士，有外國遊客到場欲體驗「熱氣球繫留定點飛」才得知熱氣球不可載客。伊利沙伯醫院青少年醫療中心有義工活動獲 AIA 派發免費門票，帶患身心障礙的兒童到場，原定體驗「熱氣球繫留定點飛體驗」，一圓兒童「升空」的夢想，但昨晚才知道熱氣球未能載客。活動義工今日仍帶同數名兒童和家長到場觀賞熱氣球，義工 Koby 仍感恩可以觀看熱氣球升空過程：「小朋友本來也沒有什麼期待，（看）什麼都可以。」

活動義工 Koby。

現場大多為遊客，與升空的數個「公仔」熱氣球打卡拍照。

天文台早上發出酷熱天氣警告，中環氣溫接近 30 度，接近九時已見工作人員逐漸為熱氣球「放氣」，主辦方用廣播系統宣佈因氣溫上升，因安全考慮，會在 9 時 45 分將所有熱氣球降落。

放氣：大會宣布在上午 9 時 45 分因天氣酷熱為所有氣球「放氣」後，現場已沒有熱氣球升空。