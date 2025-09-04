熱氣球節｜首日升空體驗「甩轆」 主辦方稱購票市民可擇日進場兼送雪糕券 苦主拒接受 開設群組追討損失｜Yahoo

入夜後現場有熱氣球作觀賞用途

【Yahoo 新聞報道】原定今日（4日）起一連四日在中環海濱活動空間舉行的「友邦香港國際熱氣球節」，其中重點項目「熱氣球繫留定點飛體驗」首日未能進行，大會指熱氣球現階段僅「供展示用途」，暫未能接載一般市民。大批購票市民不滿，聚集在詢問處要求退錢，惟工作人員指不能退錢，惹市民鼓譟。

現場有數十名市民圍堵主辦方代表，他們拒絕入場，要求主辦方合理交代取消原因，並要求退票。不少市民表示特地來到參加活動，對無法乘坐熱氣球感到大失所望。

主辦方代表僅稱，需要先開會商討處理方法，又指市民可以將不滿透過電郵發給大會反。其後工作人員再指，已購票市民可以再另選日子入場，及會送贈雪糕券，但現場市民並不接納。

現場苦主開設群組，已有至少 20 人參與，其中市民何小姐表示，已聯絡律師，決定不接受擇日再來，會追討主辦方損失。

專程由澳門來港參加熱氣球節的趙先生認為事件荒謬，不可接受

專程來港澳門遊客批「荒謬、不可接受」

專程由澳門來港參加熱氣球節的趙先生向《Yahoo 新聞》表示，今年8月中旬從社交平台獲知香港將舉辦熱氣球節，於是特地從網上購票，並期待已久，為了乘坐熱氣球不惜即日來回港澳。

他表示，購票的時候相信主辦方以熱氣球體驗作招徠，就代表主辦方有能力取得政府部門許可，但今天來到會場才發現主辦方未獲政府批准，認為事情荒謬、不可接受，他拒絕入場，並要求主辦方退票。

趙先生感到大失所望，認為乘坐熱氣球與遠距離觀看熱氣球，是完全兩回事，「如果是遠距離觀賞，我根本不用來香港，對吧？我就是為了體驗才特地來。」他又指，如果在澳門有同類型活動，相信不會出現這種荒謬情況。

