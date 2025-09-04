熱氣球節｜首日升空體驗「甩轆」 民航處周二起設禁飛區 繫留氣球放飛申請需符5點要求｜Yahoo

習近平普京閒談「器官移植、長生不老」
【Yahoo 新聞報道】原定今日（4日）起一連四日在中環海濱活動空間舉行的「友邦香港國際熱氣球節」，其中重點項目「熱氣球繫留定點飛體驗」首日未能進行。大會公布指，獲政府批發繫留熱氣球於場內升空僅「供展示用途」，現階段只可供持相關執照的專業飛行技術人員乘坐，暫未能接載一般市民。
民航處在活動期間設「臨時限制飛行區」
翻查資料，警方日前在社交平台表示，民航處將在活動舉辦前及期間設立「臨時限制飛行區」，生效期為周二（9.2）至周日（9.7）的每日上午7時至晚上11時。
警方周一時亦曾聯同民航處在中西區海濱長廊中環段一帶向市民派發宣傳單張，提高市民對小型無人機的安全意識及提醒市民切勿於「限制飛行區」內放飛無人機。
民航處：考慮放飛氣球位置、操作等
根據民航處網站，在考慮繫留氣球放飛申請時，會基於 5 點要求考慮，包括放飛氣球位置，即考慮氣球高度，數量，位置，大小，升力及錨具安排所需要與障礙物的最低距離，氣球如非在操作位置充氣，氣球運送時會否固定系住；氣球操作與其它空域使用者之間的安全性，如在夜間操作，須符合燈光要求。
操作方面，處方會考慮操作者之經驗、氣球升力、錨具重量及錨具繫帶可否足以繫緊氣球、氣球升空時的護衛、氣球非在升空時停泊及看管、若氣球走脫停泊位或脫離繫留時，氣球應裝有自動瀉氣裝置，和天氣限制。
如涉報酬的服務，處方會考慮有否或將會收到空運(航空服務牌照)規例之許可證，及是否遵照《民航(保險)令》之要求。最後，處方會考慮相關保險要求。
《Yahoo 新聞》已向民航處查詢熱氣球節活動的申請詳情，正待回覆。
