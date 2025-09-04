六四沙田黑漆噴「6436」 曾建峯認罪
熱氣球節｜首日升空體驗「甩轆」 民航處周二起設禁飛區 繫留氣球放飛申請需符5點要求｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】原定今日（4日）起一連四日在中環海濱活動空間舉行的「友邦香港國際熱氣球節」，其中重點項目「熱氣球繫留定點飛體驗」首日未能進行。大會公布指，獲政府批發繫留熱氣球於場內升空僅「供展示用途」，現階段只可供持相關執照的專業飛行技術人員乘坐，暫未能接載一般市民。
民航處在活動期間設「臨時限制飛行區」
翻查資料，警方日前在社交平台表示，民航處將在活動舉辦前及期間設立「臨時限制飛行區」，生效期為周二（9.2）至周日（9.7）的每日上午7時至晚上11時。
警方周一時亦曾聯同民航處在中西區海濱長廊中環段一帶向市民派發宣傳單張，提高市民對小型無人機的安全意識及提醒市民切勿於「限制飛行區」內放飛無人機。
民航處：考慮放飛氣球位置、操作等
根據民航處網站，在考慮繫留氣球放飛申請時，會基於 5 點要求考慮，包括放飛氣球位置，即考慮氣球高度，數量，位置，大小，升力及錨具安排所需要與障礙物的最低距離，氣球如非在操作位置充氣，氣球運送時會否固定系住；氣球操作與其它空域使用者之間的安全性，如在夜間操作，須符合燈光要求。
操作方面，處方會考慮操作者之經驗、氣球升力、錨具重量及錨具繫帶可否足以繫緊氣球、氣球升空時的護衛、氣球非在升空時停泊及看管、若氣球走脫停泊位或脫離繫留時，氣球應裝有自動瀉氣裝置，和天氣限制。
如涉報酬的服務，處方會考慮有否或將會收到空運(航空服務牌照)規例之許可證，及是否遵照《民航(保險)令》之要求。最後，處方會考慮相關保險要求。
《Yahoo 新聞》已向民航處查詢熱氣球節活動的申請詳情，正待回覆。
相關報道：
熱氣球節｜首日升空體驗「甩轆」 主辦方稱購票市民可擇日進場兼送雪糕券 苦主拒接受 開設群組追討損失｜Yahoo
熱氣球節｜首日升空體驗「甩轆」 苦主圍鬧主辦方：畀六百幾蚊睇你放風箏？｜Yahoo
其他人也在看
熱氣球節｜首日升空體驗「甩轆」 主辦方稱購票市民可擇日進場兼送雪糕券 苦主拒接受 開設群組追討損失｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】原定今日（4日）起一連四日在中環海濱活動空間舉行的「友邦香港國際熱氣球節」，其中重點項目「熱氣球繫留定點飛體驗」首日未能進行，大會指熱氣球現階段僅「供展示用途」，暫未能接載一般市民。大批購票市民不滿，聚集在詢問處要求退錢，惟工作人員指不能退錢，惹市民鼓譟。Yahoo新聞 ・ 1 小時前
Anne Hathaway拍戲滑倒，腳拗90度險「拗柴」？訓練腳腕6個動作，簡單在家自己做到強化腳踝肌肉
日前Anne Hathaway拍攝《穿Prada的惡魔2》時不慎跌倒，險些扭傷腳踝！幸好她身手敏捷，華麗起身！透過規律的拉筋和強化運動能有效增強腳踝穩定性，降低扭傷風險，以下介紹6個簡單拉筋運動，大家可以在家輕鬆實踐，讓你能跟Anne Hathaway一樣展現從容魅力！Yahoo Style HK ・ 1 天前
熱氣球節｜首日升空體驗「甩轆」 苦主圍鬧主辦方：畀六百幾蚊睇你放風箏？｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】原定今日（4日）起一連四日在中環海濱活動空間舉行的「友邦香港國際熱氣球節」，其中重點項目「熱氣球繫留定點飛體驗」首日未能進行，大會指熱氣球現階段僅「供展示用途」，暫未能接載一般市民。大批購票市民不滿，聚集在詢問處要求退錢，惟工作人員指不能退錢，惹市民鼓譟。Yahoo新聞 ・ 1 小時前
40歲漢山中醒來竟失憶 2個月後上新聞求助：我是誰？(有片)
日本一名約40歲男子，7月被發現倒在島根縣山區，頭痛欲裂，醒來後卻完全喪失記憶，聲稱連自己的姓名也想不起來，隨身袋裡只裝著衣服、眼鏡、一把刀，以及約60萬日圓(約3.15萬港元)現金。他在山中獨自生活約3個星期，仍未恢復記憶，決定向警方求助，並在失憶兩個多月後登上電視節目，向公眾尋求幫助。戲劇化的遭遇立刻引起當地各界討am730 ・ 6 小時前
熱氣球節｜升空體驗首日甩轆 政府僅批「展示用途」不准載客 活動斥資 3000 萬｜Yahoo
原定今日（4日）起一連四日在中環海濱活動空間舉行的「友邦香港國際熱氣球節」，本來的環節包括購票體驗乘坐熱氣球，定點升空 10 至 20 米。不過，活動首日大會公布指，獲政府批發繫留熱氣球於場內升空「供展示用途」，現階段只可供持相關執照的專業飛行技術人員乘坐，暫未能接載一般市民。大會指，今日（4日）不會發售門票予公眾。《Yahoo 新聞》記者下午到達現場，發現工作人員將告示板上的熱氣球體驗活動用黑膠紙遮蓋。翻查傳媒報道，主辦單位稱，活動總投資逾 3,000 萬元。Yahoo新聞 ・ 3 小時前
拿文斯：冷靜和穩定令我引以為傲
【Now Sports】曼聯新簽門將拿文斯指，自己可為紅魔後防帶來冷靜和穩定，充滿信心可成為紅魔後防一條穩固的支柱。拿文斯（Senne Lammens）說：「如你想成為一名好門將，你必須成為防線後的穩固支柱。隊友們在不同時間都信任和依靠你，那是我引以為傲的事情，當然，我在這方面還可以改進，因為接下來的層次更高，但那是我其中一項我感到自豪的特質之一，我會努力提升。」拿文斯直言冷靜是其個人特性：「作為一名守門員，我認為要擁有的最好質量，就是必須任何情況於壓力下保持冷靜，即使是犯了錯，你都必須繼續，嘗試為球隊做到最好。」最後，拿文斯亦分享了自己的個人習慣：「賽前賽後，我會寫下重點及自己的一些想法，有時若你不這樣做，腦海便會想得太多，這樣會幫助我保持冷靜，專注於當前，避免反應過敏。我會寫下關鍵字和引發點，也許你面對的是一支壓力很大的球隊，但你知道自己不能在比賽時想得太多，因此，你必須做好心理準備，為比賽準備好及預計有甚麼事會發生，當比賽來臨時，你就不會感到那麼驚訝，我認為是非常重要。」now.com 體育 ・ 44 分鐘前
香港｜AIA 國際熱氣球節今日開幕 一連三日中環海濱見
港府力推盛事谷經濟，今次輪到《AIA 國際熱氣球節》，今日起一連三日在中環海濱用熱氣球，升起香港故事。20個來...BossMind ・ 3 小時前
香港高球公開賽10月30日起一連四日舉行 領展(00823.HK)連續三年冠名贊助
香港高爾夫球公開賽2025，將於10月30日起至11月2日一連四天在香港哥爾夫球會粉嶺球場舉行，總獎金200萬美元。今屆賽事冠軍將獲得2026年美國大師賽和第154屆英國公開賽參賽資格。 領展(00823.HK)行政總裁王國龍、香港哥爾夫球會會長郭永亮、參賽的本港球手許龍一昨日(2日)出席公開賽記者會。爭取衛冕的美國球手列特事隔近一年再來香港，美國大師賽冠軍巴巴華生亦會首次參賽，首兩日賽事(10月30日至31日)免費開放公眾入場，球會相信公開賽可以推進香港體育盛事發展。 11月1日及2日(星期六及日)的單日門票為200港元。四天入場證(包括星期六及日)為300港元。年滿18歲或以下人士在持票成人的陪同下並出示身份證可於整個賽事週內免費入場。 郭永亮稱，大家都見到球會近年舉辦了國際巡迴賽事，對香港體育盛事之都定位作貢獻，可以吸引全球遊客訪港，毫無疑問今年公開賽會繼續成功，並讓這座城市繼續成為焦點。 領展由2024年期起，連續三年冠名贊助「香港高爾夫球公開賽」。王國龍稱，隨著香港將於11月舉辦第15屆全國運動會的高爾夫球項目，集團期待與社會各界一同見證高爾夫球運動的活力與魅力。(da/u)AASTOCKS ・ 1 天前
全球最大Legoland樂高樂園落戶上海！門票優惠低至8折 8大主題區：全球首個《西遊記》主題園區、逾70個遊樂設施
全球最大Legoland樂高樂園度假區早前於上海開幕！樂園設有8大主題園區及主題酒店，當中還有全球首個以《西遊記》為創作靈感的「悟空小俠」主題園區、樂高「幻影忍者」、60米高觀光塔等逾70多個玩樂設施。想率先入場玩，現Trip.com均有推出門票優惠，低至8折，想知更多詳情，即看下文！Yahoo 旅遊 ・ 12 小時前
熱氣球節今（9月4日）開鑼，惟主辦方開場後才稱未能載市民升空。何小姐表示為了入場體驗升空，一共花費超過3000元入場，批評主辦方未獲政府相關批准就舉辦活動及售票。
熱氣球節今（9月4日）開鑼，惟主辦方開場後才稱未能載市民升空。何小姐表示為了入場體驗升空，一共花費超過3000元入場，批評主辦方未獲政府相關批准就舉辦活動及售票。Yahoo News HK ・ 2 小時前
油麻地倫常命案 男子被控兩項謀殺罪 周五提堂
【Now新聞台】油麻地倫常命案，涉嫌殺害8歲兒子及2歲女兒的40歲男子被控兩項謀殺罪，明日在九龍城裁判法院提堂。 #要聞now.com 新聞 ・ 24 分鐘前
出擊！西法德葡展開世盃外征途
【Now Sports】距離世界盃決賽周只餘約9個月，西班牙、德國、法國及葡萄牙陸續展開外圍賽征途。世界排名僅次於世界冠軍阿根廷的西班牙，於6月在歐洲國家聯賽與葡萄牙鬥到互射12碼飲恨，如今轉到世盃外戰線，首仗是周四作客保加利亞，然後於3天後再征土耳其。擁有也馬、歷高威廉斯在陣，且有洛迪靴蘭迪斯回歸，狂牛被廣泛看好在E組穩獲出線權。教練迪拉方迪不敢輕敵：「看意大利錯過對上兩屆世界盃，就知晉身決賽周前有很多步驟，且集中並完成工作。」自從2016年歐洲國家盃後，德國不曾晉身世界盃或歐國盃4強，而目前世界排名僅為第9位，不過這支由拿高士文領軍的傳統名牌，在外圍賽小組對手偏弱，鶴立雞群，今夏「轉倉馬」穫斯與禾特馬迪等人轉戰國際舞台，也許踢得更自在。法國連續兩屆決賽周都殺入決賽，先是2018年掄元，繼而在2022年飲恨，今屆焦點是主帥迪甘斯臨別秋波，在大賽後離任。「晉身決賽周從來不是理所當然，在最高水平可以很無情及惡劣。」另一焦點是利物浦新兵伊傑迪基首度奉召，可望作國際賽處子戰。仍以40歲球星基斯坦奴朗拿度為核心的葡萄牙，以強勢準備今屆世盃外，皆因該隊在今夏勇奪歐洲國家聯賽冠軍。今次國際賽期，葡now.com 體育 ・ 13 小時前
Tod's鞋限時低至24折！返工豆豆平底鞋減至$1XXX／人氣皮革樂福鞋折後平了$3,538
創立於1940年的意大利品牌Tod's，其家族Diego DellaValle已經有近百年的製鞋歷史。當中最為人熟悉的鞋款，一定是憑戴安娜王妃一穿成名的豆豆鞋 (Gommino)，直至現在都是不少OL的必備返工鞋之一。Tod's鞋堅持所有工序都是百份百Made in Italy，高品質固然價錢都不便宜，一對Tod's豆豆鞋入門款價錢都要四千元起跳，絕對不是可以隨便入手。各位OL有好機會了！Yahoo購物專員發現Mytheresa減價區有不少Tod's鞋特價，還有限時折上折優惠，低至24折入手Tod's平底鞋，人氣返工豆豆鞋、Mary Jane鞋款、樂福鞋都有平，不過不少鞋款碼數開始斷碼，絕對是手快有手慢無的節奏！Yahoo Style HK ・ 12 小時前
全球唯一無蚊國家快失守？專家揭破防元凶
[NOWnews今日新聞]台灣的夏天飽受蚊子侵擾，蚊子幾乎遍布全球每個國家，叮咬人類，但世界上有個國家完全沒有蚊子的蹤影，北歐的「冰島」因地理位置和氣候等多項條件不利蚊子生存，至今金身似乎仍未破，但隨...今日新聞 ・ 4 小時前
澳洲KOL遊日偷飲祭品啤酒 澳洲駐日大使館促尊重當地習俗 當事人拍片道歉｜Yahoo
【Yahoo新聞報道】一名澳洲 YouTuber 遊日時，在山梨縣一個公眾墳場拍片，期間飲用置於墳墓上的一罐用於拜祭先人的麒麟啤酒，事件引發公憤。澳洲駐日大使館就事件發文，呼籲旅客尊重當地文化，避免不當行為。涉事 YouTuber Lochie Jones 其後在社交平台拍片道歉。Yahoo新聞 ・ 3 小時前
埼玉柴犬Ponsan的委屈傳奇：AI飛碟送別藏什麼驚人內幕？
你有沒有用過那張超委屈的柴犬表情包，上面寫著「不可以色色」？這隻來自日本埼玉縣的柴犬「Ponsan」可是網路傳奇！Japhub日本集合 ・ 5 小時前
直呼比裸奔還赤裸 Tiny突被老醫師摸這裡
[NOWnews今日新聞]台灣成人片女優Tiny近來因在日本發展而人氣飆升，不時透過社群分享生活點滴，昨（2）日她在IG限動透露一段就醫經歷，坦言自己因頭痛及眼壓過高前往醫院檢查，卻在看診過程中被老醫...今日新聞 娛樂 ・ 1 天前
Jennie同款Chanel「千金氣質」配飾：秋冬必備畫家帽、絲巾、頭箍盤點
由「人間香奈兒」Jennie親身演繹的Chanel 2025/26秋冬預告系列，以巴黎街頭混搭90年代慵懶風格掀起話題，其中今季的配飾亦令人眼前一亮！從復古頭飾到多變絲巾，每件都兼具實用性與造型感，絕對是細節控的秋冬必收神器！Yahoo Style HK ・ 9 小時前
農業銀行總市值超過工商銀行 成為中國在岸市場市值最大的股票
【彭博】— 中資銀行股在周四中國股市整體走弱之下逆市上漲，其中農業銀行漲幅領先，總市值超過工商銀行，成為中國在岸市場市值最大的股票。Bloomberg ・ 4 小時前
貝沙灣眾狗主申訴陷水深火熱 用水沖洗狗狗便溺照罰1,500元 要求戴口罩及只准乘貨用升降機
【動物專訊】本報早前報道天水圍有屋苑聲稱准養狗，卻嚴禁狗主在屋苑內遛狗，這類歧視狗狗屋苑問題只是冰山一角，本報收到多名南區貝沙灣住戶申訴，指貝沙灣管理處及業委會在去年開始對狗主極度苛刻，狗主即使以水沖洗狗狗小便，仍被管理處罰款1,500元，有狗主被多次罰款高達過萬元，管理處甚至透過小額錢債審裁處向狗主追討。狗主們又表示，管理處不但要求狗主需使用骯髒的貨用升降機或樓梯出入，最近更要求狗隻戴口罩，直言貝沙灣對狗主過度懲罰，成為一個對狗狗及狗主極度敵視、不安全、毫無溫情的社區，很多狗主帶狗散步都感戰戰兢兢，極度不安。 狗主Y小姐表示，過去貝沙灣有對沒清潔狗隻便溺向狗主罰款，但以往只是數百元，而且用清水沖洗狗狗小便並沒問題，然而自新業委會上場後，自去年開始，罰款安排便變得對狗主極不友善和過度苛刻，包括將罰款提升1,500元，當中1,000元清潔費和500元行政費，而且即使狗主用水沖洗，仍被視為沒妥善清潔而罰款，而有關安排事前沒有通知狗主，狗主是突然被罰款才得知。她說：「政府指引建議都是以清水沖洗尿液，但管理處拒絕承認這是清理，還要住戶用吸水物料，但諷刺的是，貝沙灣清潔工人自己也只是用清水沖洗，香港動物報 ・ 6 小時前