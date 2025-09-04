熱氣球節｜首日升空體驗「甩轆」 苦主圍鬧主辦方：畀六百幾蚊睇你放風箏？｜Yahoo

【Yahoo 新聞報道】原定今日（4日）起一連四日在中環海濱活動空間舉行的「友邦香港國際熱氣球節」，其中重點項目「熱氣球繫留定點飛體驗」首日未能進行，大會指熱氣球現階段僅「供展示用途」，暫未能接載一般市民。大批購票市民不滿，聚集在詢問處要求退錢，惟工作人員指不能退錢，惹市民鼓譟。

現場有數十名市民圍堵主辦方代表，他們拒絕入場，要求主辦方合理交代取消原因，並要求退票。不少市民表示特地來到參加活動，對無法乘坐熱氣球感到大失所望。

主辦方代表僅稱，需要先開會商討處理方法，又指市民可以將不滿透過電郵發給大會反映，但現場市民並不接納。

苦主何小姐：更改乜嘢節目？放氣球定放風箏？

其中買早鳥成人票價$680， 共買五張門票共花費超過3000元的何小姐在場接受《Yahoo新聞》訪問時表示，此行目的只為入場體驗熱氣球升空，而不是來看其他表演，批評主辦方未獲政府相關批准就舉辦活動及售票，做法不能接受，「你依家係乜嘢都冇， fulfill 唔到所有宣傳嘅嘢，然之後一句說話、擺兩個人出嚟，就同我哋講冇得退錢，不過你哋可以繼續玩。玩乜嘢啊？」

她不滿現場工作人員表示不能退款，及網站列明可以更改節目，「更改乜嘢節目啊大佬？你咁樣放氣球定放風箏？」「玩乜嘢？入到去係咁買嘢消費，買雪糕食？」

