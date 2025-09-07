熱氣球節｜籌備8年的香港首個大型熱氣球活動「友邦香港國際熱氣球節」，在首日即爆甩轆的情況。(林俊源攝)

香港國際熱氣球節今日(7日)煞科，但天氣不似預期，主辦方清晨五時半在社交網站公布取消「早上時段」，根據官方網站資料，「早上時段」由早上7時半至早上11時半，包括熱氣球出場、特技電單車表演等。主辦方昨晚提到，持「早上時段」門票人士，可在「黃昏時段」進場，若三號信號持續生效，活動同樣取消。

消委會：積極跟進事件

另外，消委會早前稱非常關注熱氣球未能載客升空事件，就事件接獲105宗投訴，涉款約13萬元；該會明白部分入場人士感到失望，已與主辦單位聯絡，積極跟進事件，呼籲主辦單位考慮為受影響入場人士局部退款。海關亦正跟進相關舉報，如發現有違反商品說明條例，會採取執法行動。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/熱氣球節-因三號強風信號生效-早上時段-將取消/596605?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral