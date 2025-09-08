d4592985-3719-4276-9a81-75b74f946f3f.jpg

中環海濱國際熱氣球節因未獲批准牌照而未能載客，主辦單位承認活動未能達到入場人士的期望，決定為所有經官方渠道售出的門票安排全額退款，有立法議員認為此安排合理，當局日後應及早加強監管類似活動。

退票是唯一選擇

選委會界別江玉歡表示，相信選址時應該很早知道成功機率近乎零，可能真的選錯地點而令活動失敗，認為退票是唯一選擇，不過主辦方昨日公布全額退款，也算完善及有效率。她又指，日後在類似高危或特別活動，政府角色應更加主動，在開始成型階段可提供策略性意見。如果知道未必可行，可更早與主辦方磋商勸退。至於市民不能主動通過《商品說明條例》追討，她表示要視乎海關會否採取行動。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/熱氣球節-江玉歡指或選址失敗-促政府及早監管高危活動/596953?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral