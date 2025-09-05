熱氣球節｜消委會暫接9宗投訴 涉款1.6萬元 單一最高金額近5000元

熱氣球節｜。(林俊源攝)

籌備8年的本港首個熱氣球節「友邦香港國際熱氣球節」，昨(4日)起一連4日在中環海濱活動空間舉行，惟賣點之一的「熱氣球繫留定點飛體驗」，卻因未獲政府發牌變成「放飛機」，令到不少專程購票前來的市民大感失望。消委會截至今日中午12時，接獲9宗有關的投訴個案，涉及金額約1.7萬元。

消委會指，目前接獲9宗有關香港國際熱氣球節的投訴個案，涉款約1.7萬元，當中最高金額的單一個案為4,956元。消委會強調，非常關注事件，明白部分入場人士因未能參與「熱氣球繫留定點飛體驗」而感到失望，已與主辦單位取得聯絡，並會積極跟進事件。

