熱氣球節「甩轆」成為笑話 議員促政府吸取經驗加強把關

【on.cc東網專訊】早前在港舉行的香港國際熱氣球節多次「甩轆」，當中包括熱氣球未能載客，到最後一日，由於熱帶風暴塔巴襲港，熱氣球節原定的「早上時段」取消，事件引起各方關注。立法會議員周浩鼎今日(13日)在電台節目表示，事件影響香港整體形象，明明舉辦了很多很好的盛事，不應因為單一事件造成污點。政府應吸取經驗，在審批過程中若發現有問題便應提早煞停，不應再讓主辦單位繼續宣傳，讓事件發酵。

立法會議盧偉國亦指出，今次熱氣球節因無法通過安全許可，未能載客升空，若早些協調好，尷尬狀況可避免出現。政府要參與及管理好盛事活動，須「拆牆鬆綁」提高市場自由度及「先知先覺」。另外，立法會議員邵家輝表示，見到政府策略改變，舉辦大型盛事時衡量實際收益，對經濟幫助多少，但希望政府加強把關，以免最終成為笑話。

