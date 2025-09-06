d8b44ff3-1e3e-4b43-9309-b8c155c7c14f.jpg

熱氣球節本周四起一連4日在中環海濱舉行，但大會突然公布載客熱氣球環節，因未獲政府批准牌照而未能載客。至今日仍然不容許載客，立法會議員江玉歡特意以880元購買門票入場視察情況，直言「場地Day one就不適宜放熱氣球」。

熱氣球節踏入第三日，仍然不容許載人體驗，大會安排展示不同款式的熱氣球，但其後因為天氣原因，要收起部分熱氣球。



立法會議員江玉歡昨晚6時多到場視察，她指入場時，廣播指在7時有熱氣球表演。但近7時，現場司儀則說因大風關係，氣球被吹至左搖右擺，7時要放氣，8時才有表演。江玉歡不滿「話轉就轉。其實當時很熱，何來大風？如果連微風也抵擋不住，並要放氣，這個場地day one就根本不適宜用作放熱氣球。」

江玉歡指難怪市民要求「回水」

場地位處中環海濱，江玉歡留意到場地倘大，但擺放熱氣球的位置非常小，佔場地十分一左右，「難怪氣球要面貼面，究竟場地設計是否最完善呢？」在場除了舞台，沒有特別的佈置，江玉歡質疑「國際熱氣球節」卻沒有介紹「國際」的元素。她坦言「880元能夠吃一頓頗豐富的飯，對於我個人而言，看一看幾個左搖右擺的氣球，場內沒有任何特別佈置，沒有主題，有點『物非所值』，難怪有市民要求『回水』。

至於主辦方的善後表現，江玉歡認為僅為購票者提供擇日進場和雪糕券的做法極不理想。因為整項活動的重點在於熱氣球，不少購票者入場均是衝著熱氣球而來。因此，她認為主辦方理應為購票者提供額外的賠償方案，例如全額退款，讓購票者自行選擇是否入場。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/熱氣球節-第三日仍不容許市民乘坐升空-江玉歡以880元入場指-場地day-one就不適宜放熱氣球-/596468?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral