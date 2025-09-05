熱氣球節｜苦主何小姐豪花3000多元但無法體驗熱氣球升空，言論在網上爆紅。(Yahoo影片截圖)

籌備8年的香港首個大型熱氣球活動「友邦香港國際熱氣球節」，在首日即爆甩轆的情況。因未獲政府批准載客許可，熱氣球無法載客，變成了「放風箏」，令不少專程購票的市民和旅客感到失望。其中一位苦主何小姐在接受《Yahoo新聞》訪問時呻爆，自己特意請假帶孩子來玩，卻只換來怒火，甚至直言「血壓都去到200幾」，她的言論在網上惹來關注。

「畀600幾蚊睇你放風箏？」

何小姐在訪問中表示，她以600多元購買門票，一共花了約3,000元，本來是為了坐熱氣球，即使入場後需要再付費亦覺值得。然而，當她到達後才發覺熱氣球根本無得載客，讓她感到大會未能兌現承諾，直言「乜嘢都冇」，而且「冇得退錢」，實在難以接受。

她越說越激動，批評主辦單位「未攞到牌照就賣飛」，並指出職員還叫大家繼續玩。她質疑道：「玩乜嘢？入到去係咁買嘢消費，買雪糕食？」她還提到，職員告訴她網站上寫明可以更改節目，令她更加憤怒，反問：「更改咩節目？大佬，你話放氣球，依家話放風箏？我要畀600幾蚊睇你放風箏，係咪要咁樣？呢度是香港黎架？」

何小姐：時間心靈都好大損失

何小姐表示，她已經等了逾3小時，質疑大會明知無牌仍在賣票。她特意請假帶孩子來玩耍，包括搭車等所有費用都要成本，但最終只換來滿腔怒火。她直言：「所有嘢都蝕哂，時間、心靈和肉體上都好大損失，血壓快要去到200幾，就快要call白車瞓喺度了。」她認為大會所謂「天氣唔好」的說法是不正確的，因為當時「陽光普照，萬里無雲」。

專欄作家：1800元足以飛大阪食壽司

專欄作家健吾在臉書就何小姐言論發文諷刺，他指一家三口花費1,800元，「我一個人買張機票去大阪，食埋迴轉壽司都唔使呢個價位。」換言之，若本地活動若性價比不高，只會推動更多人選擇在境外消費。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/財經/熱氣球節-豪擲3000蚊慘睇-放風箏-苦主怒吼-血壓快飆到200幾/596210?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral