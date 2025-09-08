熱氣球節｜籌備8年的香港首個大型熱氣球活動「友邦香港國際熱氣球節」，在首日即爆甩轆的情況。(林俊源攝)

近日「友邦香港國際熱氣球節」事件引起全城熱議，大會雖以退款回應市民「升空變落空」的失望；但活動中的美食嘉年華商戶同受甩轆事件影響。有參與活動的商戶「Great Corner」向《am730》表示，大會暫未對攤主有任何安排；而在今次活動中，他們約200百支雪糕報銷，計及大會抽成、人工等成本後料會「蝕本」。負責人透露，已向大會提出調整生意額抽成作賠償方案，強調「唔係想輸打贏要，但都希望主辦為事件負返責任」，並認為調整抽成是最合理的方法。

在熱氣球節的美食嘉年華中共設11個餐飲攤位，出售多種美食飲品；其中「Great Corner」就在活動中出售巨型棉花糖、雪條等商品。負責人接受本報訪問時憶述，活動上周四首日，人流合乎預期，即使有關熱氣球節的負面新聞推出後，晚上人流仍然不俗，部份商戶亦因而「再入貨」，盼以應對周五和周末的人流，而他們就額外訂購400支雪條和20箱飲品。

虧蝕彷如定局

可惜，計劃講不上變化，負責人稱，上周五的人流一落千丈，「都分唔清係因為平日定係因為新聞」，踏入周末亦未見有起色，而活動最後一天(即星期日)更因颱風而取消。負責人指，人流如此落差，令近200幾支雪條須要報銷，「200幾支邊到食到，邊有咁大個雪櫃放」，而20箱飲品亦要想方法賣出。

被問到原本對生意額的預期，負責人原本預料，計及抽成，每日有五至六千元進帳，但如今「真真正正有生意嗰兩日(上周四和六)，夾埋先有一日嘅數」，加上運費、人工等成本，虧蝕如今彷如定局。

爭取調整生意分成

負責人又稱，現時大會未有做商戶作出任何安排，而當主們亦各主向大會爭取賠償；而Great Corner則希望大會可以調整生意提成，讓檔主能夠幫補生意，而大會方則回應「會同公司傾下」，至今暫未有回覆。

受訪者強調，「我哋唔係想輸打贏要，但如果大會都願意退曬所有門票，唔可以幫補下啲商戶呢」；認為，調整抽成是最合適的解決方法，「你無端端額外比夠錢我就唔合理；我哋都唔係希望大會無錢賺，因為都睇到，大會有用人力物力去set個場」。另外，今次事件亦不會影響他們繼續參與其他活動的信心，「好生意要用膽量，計唔到咁多」。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/熱氣球節-逾百支雪條須報銷-攤主稱大會暫未有賠償方案-盼調整抽成幫補/597101?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral