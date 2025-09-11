熱氣球退款｜申請熱線冇人聽 苦主憂回水變走數 主辦方：正致力處理每宗申請｜Yahoo

友邦香港國際熱氣球節在連串風波下於周日（7 日）宣布全面退款，事隔三日，苦主聯盟向《Yahoo新聞》反映，退款熱線長期無人接聽

（9 月 11 日更新主辦方回覆）

【Yahoo 新聞報道】友邦香港國際熱氣球節在連串風波下，於周日（7 日）宣布全面退款，惟苦主聯盟向《Yahoo新聞》反映，該退款熱線長期無人接聽，無法登記，記者周三（10 日）致電熱線10次亦不果；有部分苦主曾透過電郵作出投訴，惟至今未獲回覆。主辦方列明退款期為11月7日前，苦主何小姐憂主辦方容易在兩個月後「走數」；消委會促請主辦方加派人手盡快處理。

主辦方：正致力處理每宗申請

主辦方周四（11 日）回覆《Yahoo 新聞》指，活動之退款申請已於9 月9 日正式開始，正致力處理每宗申請，並確保款項按時限順利退還。已電郵提交的申請，將於收集申請時限內收到回覆。

據回覆，「收集退款申請截止時間」為10月8日晚上10:00前；「全部退款完成時間」為11月7日或之前。主辦方補充指，與消費者委員會為退款事宜保持溝通。

消委會：共接獲331宗有關投訴

消委會表示，截至周三（10 日）下午5時，共接獲331宗有關香港國際熱氣球節的投訴個案，涉及金額超過33萬元，而當中涉及最高金額的個案為一萬元。根據主辦方資料，凡經01空間（香港01）、快達票、kkday、大麥、Trip.com購入的活動門票，均可申請全額退款。持票人士須於10月8日晚上10時前，於辦公時間內致電熱線提交退款申請，或透過電郵遞交姓名、銀行戶口號碼等個人資料登記。

消委會接獲投訴個案已達331宗

記者實測10次無人接聽

苦主何小姐向《Yahoo新聞》表示，群組內的苦主紛紛反映無法成功打通該熱線，「由朝到晚打極都冇人聽，冇苦主登記到」。她續指，由熱氣球節首日至今接近一星期，主辦方從未回覆苦主們在首日作出的電郵投訴。她表示非常擔心主辦方隨時「話收唔到email申請」而變相「走數」，所有退款申請石沉大海。

記者今於辦公時間內致電退款熱線10次，其中5次為長響無人接聽，5次為轉駁留言信箱。

熱氣球節 4 日均無載客牌，市民無法體驗乘搭熱氣球，被質疑與宣傳不符

消委會促主辦方向退票人士進行確認

消委會回覆《Yahoo新聞》表示，消委會理解仍未接獲確認通知的持票人士或會有所憂慮，已促請主辦單位加派人手盡快與已提出退款申請的持票人士進行確認，以及處理熱線電話的查詢。

消委會呼籲主辦單位在其活動網站更頻密更新有關退款安排的最新情況。消委會亦指，過去數天一直與活動主辦單位保持聯絡，得悉主辦單位正陸續向申請退款的持票人士發出確認通知，消委會會繼續密切留意有關安排的落實情況，並跟進相關投訴個案。

此外，消委會亦呼籲，在調停過程中投訴人毋須向消委會提供其銀行帳戶等個人資料。

退款電郵加設系統自動回覆

記者於晚上七時許，再就事件透過主辦方電郵查詢，獲得系統自動回覆，內容表示「我們確認收到您的申請。目前正進行審核程序。請注意，退款將於10月8日截止收件後開始處理。所有完整正確的申請資料，我們將於30天內（11月7日前）透過銀行轉帳、轉數快（FPS）或雙方協議之其他方式完成退款。」等資訊。

《Yahoo新聞》正就退款過程，包括在審批完成前要求申請人提交銀行帳戶資料是否恰當，向主辦方查詢，仍待回覆。

江玉歡籲苦主可向她求助

關注熱氣球節風波的立法會議員江玉歡向《Yahoo新聞》表示，主辦方必須遵守承諾在限期前退款，她促請主辦方確保有足夠人手安排，「電話一定要打得通，唔夠熱線負荷就應該要開多條，唔可以話打唔通」。

她亦表示，若有持票人士因無法打通電話登記或不方便發電郵，可以向她尋求協助，她會幫忙發送申請電郵到主辦方，保障持票人士權益。江玉歡亦期望消委會持續跟進，「直到11月7號退返哂門票錢先算完成任務。」

