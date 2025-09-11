鍾嘉欣專訪（下）愛老公無悔放下一切出嫁
熱氣球退款｜申請熱線冇人聽 苦主憂回水變走數 主辦方：正致力處理每宗申請｜Yahoo
（9 月 11 日更新主辦方回覆）
【Yahoo 新聞報道】友邦香港國際熱氣球節在連串風波下，於周日（7 日）宣布全面退款，惟苦主聯盟向《Yahoo新聞》反映，該退款熱線長期無人接聽，無法登記，記者周三（10 日）致電熱線10次亦不果；有部分苦主曾透過電郵作出投訴，惟至今未獲回覆。主辦方列明退款期為11月7日前，苦主何小姐憂主辦方容易在兩個月後「走數」；消委會促請主辦方加派人手盡快處理。
主辦方：正致力處理每宗申請
主辦方周四（11 日）回覆《Yahoo 新聞》指，活動之退款申請已於9 月9 日正式開始，正致力處理每宗申請，並確保款項按時限順利退還。已電郵提交的申請，將於收集申請時限內收到回覆。
據回覆，「收集退款申請截止時間」為10月8日晚上10:00前；「全部退款完成時間」為11月7日或之前。主辦方補充指，與消費者委員會為退款事宜保持溝通。
消委會：共接獲331宗有關投訴
消委會表示，截至周三（10 日）下午5時，共接獲331宗有關香港國際熱氣球節的投訴個案，涉及金額超過33萬元，而當中涉及最高金額的個案為一萬元。根據主辦方資料，凡經01空間（香港01）、快達票、kkday、大麥、Trip.com購入的活動門票，均可申請全額退款。持票人士須於10月8日晚上10時前，於辦公時間內致電熱線提交退款申請，或透過電郵遞交姓名、銀行戶口號碼等個人資料登記。
記者實測10次無人接聽
苦主何小姐向《Yahoo新聞》表示，群組內的苦主紛紛反映無法成功打通該熱線，「由朝到晚打極都冇人聽，冇苦主登記到」。她續指，由熱氣球節首日至今接近一星期，主辦方從未回覆苦主們在首日作出的電郵投訴。她表示非常擔心主辦方隨時「話收唔到email申請」而變相「走數」，所有退款申請石沉大海。
記者今於辦公時間內致電退款熱線10次，其中5次為長響無人接聽，5次為轉駁留言信箱。
消委會促主辦方向退票人士進行確認
消委會回覆《Yahoo新聞》表示，消委會理解仍未接獲確認通知的持票人士或會有所憂慮，已促請主辦單位加派人手盡快與已提出退款申請的持票人士進行確認，以及處理熱線電話的查詢。
消委會呼籲主辦單位在其活動網站更頻密更新有關退款安排的最新情況。消委會亦指，過去數天一直與活動主辦單位保持聯絡，得悉主辦單位正陸續向申請退款的持票人士發出確認通知，消委會會繼續密切留意有關安排的落實情況，並跟進相關投訴個案。
此外，消委會亦呼籲，在調停過程中投訴人毋須向消委會提供其銀行帳戶等個人資料。
退款電郵加設系統自動回覆
記者於晚上七時許，再就事件透過主辦方電郵查詢，獲得系統自動回覆，內容表示「我們確認收到您的申請。目前正進行審核程序。請注意，退款將於10月8日截止收件後開始處理。所有完整正確的申請資料，我們將於30天內（11月7日前）透過銀行轉帳、轉數快（FPS）或雙方協議之其他方式完成退款。」等資訊。
《Yahoo新聞》正就退款過程，包括在審批完成前要求申請人提交銀行帳戶資料是否恰當，向主辦方查詢，仍待回覆。
江玉歡籲苦主可向她求助
關注熱氣球節風波的立法會議員江玉歡向《Yahoo新聞》表示，主辦方必須遵守承諾在限期前退款，她促請主辦方確保有足夠人手安排，「電話一定要打得通，唔夠熱線負荷就應該要開多條，唔可以話打唔通」。
她亦表示，若有持票人士因無法打通電話登記或不方便發電郵，可以向她尋求協助，她會幫忙發送申請電郵到主辦方，保障持票人士權益。江玉歡亦期望消委會持續跟進，「直到11月7號退返哂門票錢先算完成任務。」
【相關報道】
熱氣球嘉年華︱4 日均無載客牌 所有早場放氣 收鑼日全取消 僅一個氣球「升空」5分鐘︱Yahoo
Yahoo 專訪｜熱氣球爆紅何小姐激動落淚開心過中六合彩 約苦主雪糕放題：屬於全香港人嘅勝利︱Yahoo
熱氣球嘉年華｜主辦單位道歉 宣布為所有門票提供全額退款｜Yahoo
熱氣球嘉年華︱消委會接 263 宗投訴涉款 27 萬元 單宗最高一萬元 促主辦方公布補償方案︱Yahoo
熱氣球嘉年華︱4 日均無載客牌 所有早場放氣 收鑼日全取消 僅一個氣球「升空」5分鐘︱Yahoo
熱氣球嘉年華︱主辦方宣布「早上時段」因三號風球取消 周國賢臨時缺席演出︱Yahoo
熱氣球嘉年華｜消委會接105宗投訴 涉款逾 13 萬元 單一最高金額近5000元｜Yahoo
熱氣球嘉年華｜熱氣球升空「甩轆」 大會未交代領牌進度 跑步比賽替補獎品未明｜Yahoo
熱氣球嘉年華｜ 大會飛行專家拒評政府不許載客原因 稱不認為存在安全問題｜Yahoo
熱氣球嘉年華｜消委會暫接28宗投訴 涉款逾4萬元 單一最高金額近5000元｜Yahoo
熱氣球節・一文整合｜開鑼日冇載客牌 政府披露 8 月測試失敗 苦主聘律師追討：呢度香港嚟㗎｜Yahoo
熱氣球嘉年華｜ 早場「放氣」收起 市民批「詐騙」如「美斯事件」翻版：睇都冇得睇｜Yahoo
熱氣球嘉年華｜主辦方被質疑誤導消費者 海關：接獲舉報 如違《商品說明條例》將執法｜Yahoo
熱氣球節｜主辦方創辦人疑涉美斯缺陣風波 與 Tatler Asia 前高層同名 ｜Yahoo
其他人也在看
打擊黑工突擊搜查近百處 警方入境處拘37人涉僱主
警方與入境事務處於周二及三在深水埗進行反非法勞工聯合行動，拘捕37人，涉及違反逗留條件、逾期居留、僱用非法勞工、偽造文書及盜竊等罪名。 執法人員突擊搜查92個地點，包括裝修單位、回收舖、餐廳及零售店，拘捕10男18女(22至60歲)，當中20名內地人、6名非華裔人士，以及2名本地男子。此外，警方亦於長沙灣魚類批發am730 ・ 12 小時前
自民黨內部反對 日放寬中國人旅遊簽證未有期
【on.cc東網專訊】日本外相岩屋毅去年12月訪華時，宣布將放寬中國公民簽證措施，包括設立有效期10年的旅遊簽證等，原預計最快今春實施。共同社周三（10日）報道，因此事公布後遭到以自民黨內為主的強烈反對，上述計劃何時開始尚無眉目。on.cc 東網 ・ 4 小時前
北角木星街單位傳惡臭揭兩狗一死亡 26歲女涉虐待動物被捕
北角發生虐畜案。警方周一(8日)接獲報案，指北角木星街23號「維峯‧浚匯」一單位傳出惡臭，警員到場調查，在單位內發現一具狗隻屍體及一隻非常虐弱的狗隻。警方回覆傳媒查詢表示，指案件交由東區警區刑事調查隊第四隊跟進。警方經調查後，同日以涉嫌「殘酷對待動物」拘捕一名26歲姓梁本地女子，她現已獲准保釋候查，須於10月上旬向警方am730 ・ 10 小時前
元朗公路泥頭車撼貨櫃車 沙泥瀉滿地警助清理
今日(11日)上午9時半，警方接獲報案，指元朗公路往屯門方向近富泰邨有泥頭車與貨櫃車相撞。 警員接報後到場，事件中無人受傷，部份行車線一度封閉，以清理瀉落一地的沙泥，有警員手持鐵鏟協助。 運輸署公布，較早前因交通意外而封閉的元朗公路(往屯門方向)近富泰邨的部份行車線現已解封。車龍有待消散。am730 ・ 6 小時前
同性伴侶登記制｜曾國衞指不會向法庭申延期 港澳辦：證議會非「橡皮圖章」 有人操弄議題借機破壞香港｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】立法會今（10 日）大比數否決《同性伴侶關係登記條例草案》，未能通過二讀，成為「愛國者治港」及完善選舉制度後首條被否決的政府法案。政制及內地事務局局長曾國衞會後見記者回應時指，「政府當然感到失望」，惟尊重立法會的決定和投票結果。Yahoo新聞 ・ 22 小時前
馬克龍支持率僅剩 6% 民眾怒吼「不想再聽到他講話」
法國總統馬克宏的支持率近日跌至歷史新低，根據法國《觀點》（Le Point）雜誌引述集群 17 調查公司的最新民調顯示，馬克宏的積極支持率僅剩 6%，總體支持率為 17%。更驚人的是，有高達 71% 的法國人表示無法再忍受他，創下其個人不受歡迎程度的新紀錄。 集群 17 調查公鉅亨網 ・ 7 小時前
吳文君涉顛覆國家潛逃 其父親被國安處帶署助查
【Now新聞台】涉嫌違反國安法潛逃被通緝的吳文君，她的父親被國安處帶回警署協助調查。吳文君的父親助查後，中午離開上水警署。吳文君早前與另外18人被指參與顛覆組織「香港議會」發動的選舉，意圖實施「自決」，涉嫌干犯國安法的顛覆國家政權罪，遭國安處以20萬元通緝，之後再被保安局局長列明為「指明潛逃者」。 #要聞now.com 新聞 ・ 3 小時前
港大研究揭膽固醇藥或可治肝癌 小鼠實驗證抑腫瘤生長速度逾3成
【on.cc東網專訊】香港大學李嘉誠醫學院病理學系研究團隊今日（11日）公布一項研究，指出一款降膽固醇藥物或可同時治療肝細胞癌。團隊指出，全球有數以百萬計高血脂患者需使用降膽固醇藥物「阿托伐他汀」（atorvastatin）。而今次研究就發現，這種藥可通過阻斷癌on.cc 東網 ・ 5 小時前
特朗普研行政令 遏制中國藥品崛起
據《紐約時報》報道，美國總統特朗普政府一直在討論對來自中國的藥品實施嚴格限制措施，一旦成真，可能會顛覆美國製藥業，波及從通用名藥物到尖端療法等各種藥物的供應。信報財經新聞 ・ 14 小時前
雲鋒金融(00376)附屬獲發牌提供虛擬資產交易服務 曾炒高17%
雲鋒金融(00376)發公告，於9月8日，公司之全資附屬雲鋒證券正式獲得香港證監會批准，將現有第一類（證券交易）受規管活動的牌照升級為透過在證監會持牌平台上開立綜合賬戶的安排下，提供虛擬資產交易服務。今早股價炒高17.2%，暫高見4.97元。 (SY)infocast ・ 1 天前
基孔肯雅熱｜深水埗李鄭屋邨5歲男童感染個案 到過鶴山佛山
【Now新聞台】本港新增一宗基孔肯雅熱輸入個案，今年累計錄得14宗確診。 新增患者是一名5歲男童，在明愛醫院的無蚊環境下接受治療，目前情況穩定，他住在深水埗李鄭屋邨，7月15日至8月31日與家人到訪廣東省鶴山市和鄰近的佛山市後，9月5日發燒，7日出現皮疹，翌日到醫院急症室求診，他的血液樣本對基孔肯雅熱病毒呈陽性反應。衞生署衞生防護中心認為他是在外遊期間受到感染，其三名家居接觸者沒有病徵，正接受醫學監察。#要聞now.com 新聞 ・ 22 小時前
雲鋒金融(00376.HK)附屬雲鋒證券獲准提供虛擬資產交易
雲鋒金融(00376.HK)公布，全資附屬雲鋒證券正式獲證監會批准，將現有第一類(證券交易)受規管活動的牌照升級為透過在證監會持牌平台上開立綜合賬戶的安排下，提供虛擬資產交易服務。(de/d)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 天前
Jer柳應廷演唱會海報設計被彈 本尊出IG限時動態反擊：真心嬲咗
MIRROR成員柳應廷（Jer）喺噚日（10日）公佈，將於11月30日及12月1日喺亞洲國際博覽館 Arena舉行一連兩場《Jer Lau“The Shape of Breathing”Live 2025》演唱會。消息一出，唔少「柳柳粉」（粉絲暱稱）都表示期待，不過唔少網民就對海報設計作出批評。Yahoo 娛樂圈 ・ 15 分鐘前
同性伴侶登記制度二讀遭大比數否決｜標指納指再破頂甲骨文暴漲 36%｜麥家琪為新劇犧牲化老人妝｜9 月 11 日・Yahoo 早報
《同性伴侶關係登記條例草案》昨日（10日）在立法會表決，最終以 14 票贊成、71 票反對及 1 票棄權被否決，無法通過二讀。投下唯一棄權票的是法律界議員江玉歡。另外，投下支持票的議員包括葉劉淑儀、陳克勤、廖長江、黎棟國及謝偉俊等。今次是本屆立法會首度否決政府法案。性小眾團體萌家⾹港對此表⽰極度遺憾及失望，令人憂慮香港法治是否與國際接軌。Yahoo新聞 ・ 8 小時前
超離奇支線｜馬斯克自爆5月離開DOGE後 未再踏足華盛頓特區 串美國政府「無藥可救」
美國總統特朗普上周四（4日）於白宮玫瑰園宴請一眾科企大佬，名單獨缺昔日「第一盟友」馬斯克，引起極大關注，馬斯克表示自己有被邀請但無法出席。近日馬斯克自爆，自從5月離開美國政府效率部（DOGE）後，就沒再踏足華盛頓特區。BossMind ・ 5 小時前
羅姓港人被指於深圳多次殺貓 居民抓捕報警後傳已潛逃回港
【動物專訊】本報收到內地愛護動物人士報料，指一名持香港永久性居民身分證的羅姓男子，自今年6月至8月多次在深圳龍華紅山水榭春天附近殺貓，至少有3隻幼貓確認遇害，行兇手段包括縱狗咬、用腳狠踢等，該男子甚至曾將貓屍放上Instagram的限時動態炫耀，還曾設籠捉貓。一班熱心居民在8月30日將他抓捕送去派出所，然而該男子獲釋後傳已潛逃回港，並透過微信向餵貓居民發放威脅錄音，以英文夾雜粗口說事件還沒結束，他要他們付出代價。 知情人士對本報表示，深圳龍華紅山水榭春天居民最早在今年6月發現那姓羅的男子疑殺貓，當時有居民發現他放一隻阿拉斯加雪橇犬到草叢抓貓，居民隨即阻止及引起衝突和報警。而6月3日和6月29日均發現慘死的貓屍，她事後從認識羅姓男子的香港人得知，原來對方竟曾將貓屍相發布在Instagram動態消息炫耀，說其狗Ryan又作惡咬死了貓。 另一單殺貓事件在8月16日發生，水榭春天的培訓機構門口再次發現貓貓屍體，餵貓居民觀看閉路電視後，發現當日晚上10時28分，一隻狗咬住貓貓帶到羅姓男子面前，他隨即將貓踢飛到樓梯欄杆，事後更以手機拍攝及舉起雙手慶祝。其後於兩小時後，即8月17日凌晨12時25分，香港動物報 ・ 2 小時前
優才書院辦團廣州開校「內地娃新機遇」 標榜與港校師資學分互認 校方稱不涉香港學籍｜Yahoo
本港直資中學香港優才(楊殷有娣)書院被指頻派教員北上講課，惟校方否認。《Yahoo新聞》進一步發現，內地多個社交平台均有介紹優才將於廣州開校，強調「學分師資雙向互認」、「並非掛牌學校」。優才書院接受《Yahoo新聞》查詢時否認在廣州開分校，但確認其辦學團體「優才志潔學校有限公司」計劃在廣州開設新校。教育局重申，香港的公帑資助學校必須嚴格遵照《教育條例》等規定及局方指示辦學。除獲教育局批准外，任何學校均不可與第三方機構協作。Yahoo新聞 ・ 1 天前
美國稱多哈襲擊無助於實現以色列的目標
美國表示，多哈襲擊無助於實現以色列的目標，並指總統特朗普對是次襲擊深感遺憾。 白宮發言人Karoline Leavitt周二在簡報會上宣讀特朗普聲明，指美方事前已獲通知，以軍在多哈首都發動襲擊，但形容這次行動「非常不幸」。聲明又強調，卡塔爾是「美國的主權盟友，正積極並勇敢地與美方合作推動和平」。(to/m)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 天前
以色列空襲卡達 聯合國安理會10日召開緊急會議
非常任理事國阿爾及利亞周二（9 日）已就卡達遭以色列襲擊一事要求聯合國安理會舉行緊急會議。鉅亨網 ・ 1 天前
涉炒作明星動態不良訊息 小紅書平台被查處
網信辦表示，針對近日小紅書平台未落實訊息內容管理主體責任，在熱搜榜單重點環節頻繁呈現多條炒作明星個人動態和瑣事類詞條等不良訊息內容，破壞網絡生態問題，依據《網絡訊息內容生態治理規定》等有關規定，對小紅書平台採取約談、責令限期改正、警告、從嚴處理責任人等處置處罰措施。網信辦強調，網絡空間天朗氣清、生態良好，符合人民利益，將持續聚焦破壞網絡生態違法違規突出問題，發揮網絡執法「利劍」作用，督促網站平台履行主體責任和社會責任，切實維護清朗網絡空間。 (JJ)infocast ・ 4 小時前