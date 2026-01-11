渣馬賽前核對跑手身份防作弊 附封路安排
熱氣球餘波｜主辦方原限苦主明日前接受退一半錢方案 現已全數退款︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】去年 9 月舉辦「友邦香港國際熱氣球節」鬧出滿城風雨，當時有苦主豪花 3000 多元欲卻無法體驗熱氣球升空，最終主辦方承諾退款。惟《Yahoo新聞》近日接獲苦主表示至今仍未收到退款，對方更稱系統裡沒有申請紀錄，因此只能退款一半。至報道昨日刊出後，苦主今日（11 日）表示收到主辦方透過電話聯絡，表示願意全數退款，她已查閱銀行帳戶，確認收到有關退款。
相關報道：熱氣球未退款｜苦主持「確認電郵」冇錢收 遭主辦方辯稱「系統無紀錄」減半賠償 限周一前接受｜Yahoo
主辦方一度表示只願僅酌情提供一半退款
這宗爭議源於該名苦主雖然在規定期限內提交申請，卻一度遭主辦方拒絕全額發還款項。該名苦主曾提供證據，顯示在 2025 年 9 月 9 日開放申請首天已提交資料，並即時收到電郵確認申請正在審核。然而，主辦方在早前的回覆中辯稱，系統內不存在該申請紀錄，指稱該確認電郵只是電腦系統的自動回覆，並認為電腦系統偶爾會發生異常，因此相關責任不應由主辦方單方面承擔。
當時主辦方僅願意酌情提供一半退款，即 296 元，並要求苦主在 1 月 12 日前接受，否則不再處理。該名苦主對此表示不滿，質疑主辦方逃避責任，更擔心其他消費者亦遭遇相同對待。
經過一輪交涉後，事件於今日出現轉折。苦主表示，主辦方主動以電話聯絡，提出全數退款方案，相關款項已即日存入其銀行帳戶，事件暫告一段落。
消委會早前公布的資料，該熱氣球活動共引起 347 宗投訴，涉及金額合共 348,513 元。消委會當時引述主辦方指，所有涉及門票的退款申請已完成，並已獲投訴人確認收款。
