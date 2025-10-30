Threads網民熱議世衛已將熱水列為2A級致癌物 顛覆長輩教落 「湯要趁熱飲」的概念

近日有網民於社交平台 Threads 發帖，分享一個健康生活的資訊引起網民熱議。樓主指世衛已經將「超過65°C的熱水」歸類為2A級致癌物。不少網民大感驚訝，指此消息完全顛覆了由細到大長輩教落 「湯要趁熱飲」的概念。

超過65°C熱飲列為2A致癌物

原來一世界衛生組織（WHO）旗下的國際癌症研究中心（IARC）的致癌物清單中，確實包括「超過65°C的熱飲」，報告指出當飲用溫度超過65°C的飲品時，可能會造成食道細胞局部灼傷，增加致癌風險。不過，這並不代表喝熱飲一定會致癌，因為依據2A致癌物的定義是指有明確動物實驗證據，也有致癌機制佐證，但對人類致癌性的證據仍然不足。專家亦有建議飲品溫度應控制在60°C以下，待稍涼再飲最為安全，報告亦是提醒民眾避免長期攝取過熱飲品。

不少港人都愛到茶餐廳點熱奶茶

Threads熱議「趁熱飲」文化

帖文一出，立即在 Threads 掀起熱話，有網民大呻，「屋企人最興叫趁熱飲趁熱食，講緊煮起岀曬煙」，亦有人理性分析，「叫你趁熱飲你唔通會真係焫都照飲咩」、「其實冇乜人真係飲到65度以上嘅水⋯⋯打邊爐反而要注意」等等，有人就以不同地方的生活習慣作對比，「日本人飲冰水食魚生，全球最長壽。自己諗」。注意健康的讀者們記得，天氣凍時飲用熱呼呼的飲品雖然非常「爽」，但即使如果熱飲也應該待至喝起來不燙口的溫度，方能安心慢慢飲用。

壞習慣要改

確實係一流

發炎仲飲熱水真係唔得

由細聽到大

暖暖地最健康

