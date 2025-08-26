美國政府收緊入境審查 旅客憂手機被查
熱浪加速人體衰老 研究指兩年內經歷熱浪或增逾 10 日生物年齡︱Yahoo
【Yahoo健康】一項最新研究指出，反覆暴露在熱浪之下會加快人體衰老速度，其影響程度與吸煙、飲酒、不健康飲食或缺乏運動相若。研究團隊追蹤台灣近 2 萬 5000 名成年人長達 15 年，結果發現，兩年內經歷更多熱浪日數，會令人體「生物年齡」額外增加約 8 至 12 日。專家指出，這意味極端高溫不單止帶來短期死亡風險，更會對身體造成持續衝擊，長遠加快衰老過程。
高溫或致DNA損傷
研究刊登於《自然氣候變化》（Nature Climate Change），研究追蹤台灣 2.5 萬名成年人長達 15 年，並比較他們在熱浪下的暴露情況與「生物年齡」的關係。當中「熱浪」被定義為連續至少兩日異常高溫，或當局發出高溫警告的時段，並將受試者在觀察期內累積的熱浪日數納入分析。
研究發現，若在兩年內多經歷 4 日熱浪，生物年齡平均會增加約 8 至 12 日。研究人員強調，雖然數字看似不大，但這只是短期觀察，若累積數十年，影響將大幅增加。
科學家透過血壓、炎症、膽固醇，以及肺、肝、腎功能等醫學檢測，計算受試者的生物年齡，並與實際年齡比較。結果顯示，經歷的熱浪天數越多，衰老加速程度越明顯。雖然高溫為何導致加快衰老的機制尚未明確，但 DNA 損傷可能是其中一個原因。
熱浪趨頻繁 對健康的衝擊或更大
研究由香港大學助理教授郭萃（Cui Guo）主導，她解釋：「若熱浪暴露持續數十年，健康影響將遠比我們報告的嚴重。由於熱浪越趨頻繁且持續時間更長，對健康的衝擊未來或會更大。」
分析亦發現，熱浪的負面影響隨時間略有減弱，顯示人們或已嘗試透過躲避陽光、使用冷氣等方法適應高溫。不過，研究對象普遍比一般人口更年輕健康，意味實際影響可能比結果更為嚴重。
澳洲麥覺理大學教授 Paul Beggs 指出，很多人或以為自己能安然渡過熱浪，但研究顯示熱浪實際上會加快衰老。他補充，去年已有研究顯示幼年時期受熱浪影響，會對腦部白質發展造成負面影響，今次再發現成人也會加速衰老，標誌著對熱浪健康風險的理解出現重大轉變。
其他人也在看
晚吹 – GG家長指引 ｜雨僑為了生B多管齊下 極苦中藥飲到落淚
今晚播出一集，請來同樣育有一子一女的嘉賓雨僑(Ava)，以及素人媽咪Connie和Kathy，一同暢談湊成一個「好」字的育兒之路。Yahoo 娛樂圈 ・ 17 小時前
以巴戰爭⎮ 女攝記不滿路透社助紂為虐 怒剪記者證割席
路透社攝影記者 Valerie Zink 今日（26 日）在社交平台貼文，展示一張被剪成兩邊的路透社記者證。效力路透八年的她說，此刻已不可能與路透社維持關係，理由是這間通訊社擔綱着促使及合理化加沙 245 名記者被殺的角色。她虧欠了身在巴勒斯坦的同事，希望能藉此向勇敢的同業致敬。Yahoo新聞 ・ 10 小時前
金鐘國錄《RM》宣布婚訊畫面曝光 宋智孝感動到喊
【on.cc東網專訊】憑韓國綜藝節目《Running Man》在海外擁有大批粉絲的49歲韓星金鐘國，上周一突爆婚訊，透露將會舉行婚禮，事務所指其另一半是圈外人，有韓媒則爆料指婚禮定於下周五舉<br/>行。昨日播出的《RM》中便公開了金鐘國上周一錄影時東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
魯迅紀念館「抽煙牆畫」被批不良示範促換圖 長孫籲尊重歷史 激發二創惡搞︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】浙江紹興魯迅紀念館一幅魯迅手夾香煙的牆畫，近日遭遊客投訴，認為畫面會誤導青少年並引導人聚集吸煙，建議改成「右手握拳」形象。魯迅長孫周令飛表示，人人都有表達意見的權利，但他個人覺得「一笑了之」即可，並強調應該尊重歷史，相信大家心裏自有一把尺子。紹興市文旅局亦回應，將廣泛聽取民意後再決定，不會因單一投訴草率更改。Yahoo新聞 ・ 13 小時前
「萬能key」童星楊凱博變靚仔小鮮肉 網民讚似韓國天花板級男神
昔日童星楊凱博，2013年憑保險公司廣告中一句「乜嘢叫保險」成為「萬能key」，引起改圖熱潮，深得網民喜愛。之後佢亦有參與唔少TVB劇集拍攝，例如《城寨英雄》、《乘勝狙擊》、《金宵大廈》及《降魔的》等等，曾多次飾演男主角嘅童年，去到2022年佢仲成為邵氏旗下藝員。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
蔡依林引爆大陸網友晚上9:30睡覺！看她學生妹穿搭＋Hello Kitty立體黑包，感嘆根本青春無極限
近日蔡依林又在IG限時動態連發多張私下工作照，不只「工作造型」甜出新境界，手上的黑Kitty貓造型後背包更成為全場焦點。網友大嘆：除了愛睡覺，蔡依林還很有童心喜歡小孩的東西！看著44歲的她，一身制服風穿搭、搭配雙髮夾與自然笑容，完全就是新生代女團成員即視感，根本看...styletc ・ 14 小時前
陳百祥譚詠麟去年傳不和突分享影片力證兄弟情：流言是娛樂圈的調味料
譚詠麟（阿倫）與陳百祥（阿叻）認識多年，一向都係好兄弟，但去年有傳因為阿叻脫離香港明星足球隊，另組精裝明星足球隊而鬧不和Yahoo 娛樂圈 ・ 12 小時前
美國政府收緊入境審查 旅客憂手機被查 攜「鬼機」過關、刪社交帳號︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】美國總統特朗普第二任期上台後，外國旅客入境時普遍面對更嚴格審查。近期有加拿大演出者因擔心言論被檢查而取消赴美演出，有法國科學家在邊境遭查手機後被拒入境，亦有澳洲作家因撰寫與支持巴勒斯坦示威相關文章而被盤問及遣返，部分歐洲遊客同樣被扣留或送回。為避免手機及社交平台內容帶來風險，不少人選擇攜帶「鬼機」、刪除帳號，甚至完全不帶電子設備入境。Yahoo新聞 ・ 10 小時前
UNIQLO驚喜宣佈「奧斯卡影后」Cate Blanchett成為品牌大使！網友示愛：將UNIQLO穿成了高訂的模樣
UNIQLO 邀來 Clare Waight Keller 擔任全球創意總監後，近日宣佈「奧斯卡影后」Cate Blanchett 擔任 UNIQLO 的品牌大使，同日發佈了首張形象照。網友直指「將 UNIQLO 穿成了高訂的模樣」，讓大家驚喜萬分！Yahoo Style HK ・ 1 天前
9 間持牌桌球館獲准放寬入場限制 最低年齡降至 8 歲 附完整名單及地址︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】康樂及文化事務署今日（25 日）公布，接納 9 間持牌桌球館放寬《遊樂場所規例》下的入場限制。措施包括將最低入場年齡由 16 歲降至 8 歲，延長青少年可入場時間，以及容許穿着校服的人士進入桌球館。Yahoo新聞 ・ 1 天前
馬斯克怒控蘋果與OpenAI 扼殺AI市場競爭
（法新社華盛頓25日電） 美國科技鉅子馬斯克旗下公司xAI與X今天對蘋果公司與OpenAI提起反壟斷訴訟，指控這兩家科技巨頭結成非法合作關係，扼殺人工智慧（AI）與智慧型手機市場的競爭。馬斯克本月稍早揚言，他的公司將立即採取法律行動，並與OpenAI執行長阿特曼（Sam Altman）互嗆。法新社 ・ 14 小時前
中年好聲音4｜參賽者搭警車到電視城參加海選 被質疑真偽點知真有其事
TVB歌唱真人騷《中年好聲音》系列，吸引一班唱功一流嘅隱世中年參賽者參加，節目播出後好評如潮，近日《中年好聲音4》海選如火如荼進行中，吸引來自不同階層及海外人士參加。喺前日（24日），有位來自台灣嘅參賽者，因迷路嘅關係，竟然坐警車前往將軍澳電視城。Yahoo 娛樂圈 ・ 12 小時前
全球首次發現 橙色護士鯊驚現加勒比海
遠看像條錦鯉，近看才發現是條鯊魚。哥斯達黎加 Tortuguero 國家公園附近的加勒比海，一位釣魚友去年釣獲一條橙色的護士鯊，大感驚奇。這種顏色的鯊魚至今就只有這一條，過往從沒記錄過。科學家相信，奇特的橙色是源於一種名為黃變症（xanthism）的罕見皮膚變異；當深色素缺失，黃色或橙色就會突出。Yahoo新聞 ・ 8 小時前
謝霆鋒帶18歲兒子杜拜玩車！Lucas背影、走路姿勢全複製爸爸，穿賽車服帥翻
8月24日，有網友在杜拜巧遇謝霆鋒與18歲長子Lucas（謝振軒）。父子倆一同現身街頭，身穿黑衣配墨鏡，連手插口袋走路的姿勢都如出一轍，被網友笑稱根本像「兄弟檔」。姊妹淘 ・ 14 小時前
Michael Jordan 與 Kobe Bryant 雙人球員卡破紀錄以 1,300 萬美元拍賣成交
對運動卡市場而言，這是一場足以載入史冊的里程碑：一張集結 Michael Jordan 與 Kobe Bryant 兩大籃壇傳奇的孤本，在 Heritage Auctions 以破紀錄 1,293.2 萬美元成交，改寫高價紀錄並加冕全新王者。HYPEBEAST ・ 13 小時前
mandycat office：煩人車廂
有大聲睇片大聲傾電話嘅人、細路、女人墟嘅車廂，都必須立即逃離。 文地貓周邊產品：https://mandycat.com/shop/ facebook page：https://www.facebook.com/mandycats instagram：mandycats website：www.mandycat.comMandyCats文地貓 ・ 1 天前
長沙灣300呎單位無牌經營14床位 團結香港基金稱存執法監管問題
【Now新聞台】本台早前揭發長沙灣一個300呎單位分成14個床位出租，涉嫌無牌經營。團結香港基金土地及房屋研究主管梁躍昊認為是執法監管問題。 團結香港基金土地及房屋研究主管梁躍昊：「法例上其實已有規管，當然執法上，坊間見到很多廣告刊登有床位出租，實際上這些處所是否合乎規格、有否取得牌照，很多市民未必很清楚。有簡樸房之後，這些床位是否還有利可圖？會不會有人營運？12個床位情況有多嚴重？是否很多人非法或走法律罅經營？我相信要做全面調查，才可決定法例上是否要修訂。」#要聞now.com 新聞 ・ 1 天前
《歐股》歐股初段下跌 法股跌2% 市場關注下月預算案表決
歐洲股市初段下跌。法國股市跌2%，法國國會下月就預算案對現政府進行信任投票。市場觀望英偉達本周稍後公布季績及美國PCE通脹數據，美國總統特朗普宣布解僱美聯儲理事庫克，庫克表明不會請辭，並指特朗普沒有相關權力，投資者亦關注事態發展。 泛歐STOXX 600指數跌4點或0.8%，報554點。英國富時指數跌56點或0.6%，報9,265點；德國DAX指數跌114點或0.5%，報24,158點；巴黎CAC 40指數跌159點或2%，報7,683點；西班牙IBEX 35跌135點或0.6%，報15,130點；意大利富時MIB指數跌489點或1.1%，報42,737點。 法國金融股受壓，銀行股法巴、法國農業信貸銀行及法興各跌5.7%至6.1%，保險股安盛跌4.5%。英美煙草財務總監即時離職，股價跌1.3%。 美股期貨方面，道指期貨跌82點報45,269點；標普500指數期貨跌9點報6,445點；納指100期貨跌36點報23,462點。 亞太股市方面，滬指跌0.4%，深成指升0.3%。港股恒指低收304點或1.2%，收25,524點，成交3,179億元。台股升0.1%，日韓股市跌1%，澳紐股市跌0.AASTOCKS ・ 12 小時前
費力克撐福仔踢得好 球迷不以為然
【Now Sports】華舒福在西甲首次正選登場，不少傳媒認為他的表現乏善足陳，以致下半場被換走，不過教練費力克卻力證福仔在比賽中有其貢獻。華舒福（Marcus Rashford）首次披上巴塞隆拿球衣正選落場比賽，但似乎未能交出應有水準，球隊早早就落後兩球予利雲特。下半場費力克（Hansi Flick）果斷換人，以加維、奧姆入替，僅7分鐘就攻入兩球扳平，更在補時階段奠勝。沒有福仔之下，球隊似乎表現更出色，教練費力克指下半場換走這位英格蘭人是戰術需要，而非踢得不夠好：「華舒福在上半場有幾次機會，反映出他能為我們帶來貢獻。只是下半場需要做出改變，要將夏芬拿放到邊路位置。我認為這些決定是正確的，第一個入球改變了比賽走向。」不過球迷似乎並不認同，在網上不少聲音都有談到福仔的這場比賽，有球迷如是說：「你可以將華舒福從曼聯帶走，但無法將曼聯的頹勢由福仔身上趕走。」「他成功地將巴塞曼聯化了。」「他看起來還是效力曼聯那個球員，完全沒有足球智慧，連無球走位都沒有概念。」「究竟華舒福在操練時做過甚麼？他以為跑就可以了嗎？兄弟，你正在踢巴塞！要踢得聰明點！」now.com 體育 ・ 1 天前
國安處檢控一名19歲女子煽動罪 涉為顛覆組織「香港議會」拍宣傳片
【Now新聞台】警方國安處檢控一名19歲女子煽動罪，涉嫌為顛覆組織「香港議會」拍攝宣傳短片，以圖推翻及破壞中央或特區政府政權。案件下午在西九龍裁判法院提堂。該名19歲本地女子被控一項煽動罪。警方指她涉嫌在3月至5月期間，為「香港議會」拍片，並透過社交平台呼籲他人參與投票，意圖推翻及破壞中華人民共和國中央政權或香港特區政府政權，觸犯《香港國安法》條文。警方強調相關作為屬嚴重罪行，首次定罪可被判監七年，呼籲市民切勿以身試法。now.com 新聞 ・ 15 小時前