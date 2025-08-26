熱浪加速人體衰老 研究指兩年內經歷熱浪或增逾 10 日生物年齡︱Yahoo

兩年內多經歷 4 日熱浪，生物年齡平均會增加 8 至 12 日。

【Yahoo健康】一項最新研究指出，反覆暴露在熱浪之下會加快人體衰老速度，其影響程度與吸煙、飲酒、不健康飲食或缺乏運動相若。研究團隊追蹤台灣近 2 萬 5000 名成年人長達 15 年，結果發現，兩年內經歷更多熱浪日數，會令人體「生物年齡」額外增加約 8 至 12 日。專家指出，這意味極端高溫不單止帶來短期死亡風險，更會對身體造成持續衝擊，長遠加快衰老過程。

高溫或致DNA損傷

研究刊登於《自然氣候變化》（Nature Climate Change），研究追蹤台灣 2.5 萬名成年人長達 15 年，並比較他們在熱浪下的暴露情況與「生物年齡」的關係。當中「熱浪」被定義為連續至少兩日異常高溫，或當局發出高溫警告的時段，並將受試者在觀察期內累積的熱浪日數納入分析。

研究發現，若在兩年內多經歷 4 日熱浪，生物年齡平均會增加約 8 至 12 日。研究人員強調，雖然數字看似不大，但這只是短期觀察，若累積數十年，影響將大幅增加。

科學家透過血壓、炎症、膽固醇，以及肺、肝、腎功能等醫學檢測，計算受試者的生物年齡，並與實際年齡比較。結果顯示，經歷的熱浪天數越多，衰老加速程度越明顯。雖然高溫為何導致加快衰老的機制尚未明確，但 DNA 損傷可能是其中一個原因。

熱浪趨頻繁 對健康的衝擊或更大

研究由香港大學助理教授郭萃（Cui Guo）主導，她解釋：「若熱浪暴露持續數十年，健康影響將遠比我們報告的嚴重。由於熱浪越趨頻繁且持續時間更長，對健康的衝擊未來或會更大。」

分析亦發現，熱浪的負面影響隨時間略有減弱，顯示人們或已嘗試透過躲避陽光、使用冷氣等方法適應高溫。不過，研究對象普遍比一般人口更年輕健康，意味實際影響可能比結果更為嚴重。

澳洲麥覺理大學教授 Paul Beggs 指出，很多人或以為自己能安然渡過熱浪，但研究顯示熱浪實際上會加快衰老。他補充，去年已有研究顯示幼年時期受熱浪影響，會對腦部白質發展造成負面影響，今次再發現成人也會加速衰老，標誌著對熱浪健康風險的理解出現重大轉變。