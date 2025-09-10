熱浪蝦片｜卡樂B全新「熱浪蝦片」震撼登場 經典蝦片與人氣熱浪風味完美結合

卡樂B推出熱浪蝦片！今個夏日卡樂B隆重推出全新產品——「熱浪蝦片」，將經典蝦片與人氣熱浪風味完美結合，熟悉又新鮮的絕妙口感打造「究極の組合」，令人回味無窮！產品將於9月12日在各大超級市場、便利店及零售店上架。

熱浪與傳統蝦片完美結合

卡樂B將經典熱浪香辣味與傳統蝦片完美結合。蝦片採用鮮蝦製成，不僅保留了原有的金黃酥脆質感，更強化了蝦味的鮮美層次，口感鬆脆香口。更突破性地注入香港人熟悉的「熱浪」獨特風味，辛辣惹味的調味與蝦片的鮮甜完美融合，兩者配搭天衣無縫！

各大超級市場、便利店及零售店有售

卡樂B「熱浪蝦片」將於9月12日上市，80克及40克包裝同步推出，在各大超級市場、便利店及零售店均有發售。

