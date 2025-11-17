關注

iHerb破萬好評洗護產品64折起！

Yahoo Food

藍田飯店時光倒流價雙拼燒味飯售$23 有人讚「良心」有人著眼呢樣？

近日有網民在社交平台群組「香港茶餐廳及美食關注組」發帖，驚訝發現藍田一間食店竟推出時光倒流價餐牌，帖文引起網民熱議，即睇內文：

Yahoo Food
Yahoo Food
藍田飯店時光倒流價雙拼燒味飯售$23 有人讚「良心」有人著眼呢樣？
藍田飯店時光倒流價雙拼燒味飯售$23 有人讚「良心」有人著眼呢樣？

近日有網民於 Facebook 群組「香港茶餐廳及美食關注組」發帖，驚訝發現藍田一間食店竟推出超親民價餐牌！該店於門外張貼價錢牌，顯示單拼燒味飯只售$20，雙拼亦僅售$23，而學生如穿着校服，更可於上午11時至下午2時，以$18享用單拼或雙拼飯。消息一出，引起大量網民熱烈討論，不少人大讚是「時光倒流」價！

👉🏻全新Yahoo Food Instagram上線啦！立即Follow獲取更多飲食攻略

網民：時光倒流2003年？

帖文一出，網民紛紛留言大讚：「時光倒流2003年？」、「性價比極高，餸唔少，仲有菜，味道OK，抵食，切雞飯係首選！」、「朗益同呢間都好食，良心價打擊通脹，應該支持，我要兩盒！」有人貼出照片可見，店舖早前曾貼出「期間限定」價錢牌，上午11時至下午2時，外賣單、雙拼燒味飯均僅售16元。有街坊指：「昨晚六點半排長龍」，不少人都認為在通脹高企、外出食飯動輒要$60的時代，這簡直是「窮人恩物」。

廣告
樓主貼出的價錢牌
樓主貼出的價錢牌
有網民貼出「期間限定」價錢牌
有網民貼出「期間限定」價錢牌
網民貼出排隊情況
網民貼出排隊情況

網民憂價錢太平「有玄機」

不過，亦有部分網民對如此低價表示懷疑，「其實好多餸係可以做到平 不過有d餸平就可能有d問題」、「燒味飯叉燒可唔厚切，雞可以比d骨翼你，成本好低，以前有十蚊燒味飯」。有人則認為最緊要好食：「唔好食既話幾平都冇咩用，俾埋d頭頭尾尾」，即使未食過又未必能肯定食物質素符合期望，不少網民仍覺得在通脹時代堅持低價，誠意十足，絕對是「良心價」，認為「無論點講，至少個價好低啦！」。

有網民在意食物質素
有網民在意食物質素
有網民在意食物質素
有網民在意食物質素
有網民在意長者有冇優惠
有網民在意長者有冇優惠
有人認為咁平唔應該要求多多
有人認為咁平唔應該要求多多

圖片來源：Facebook@香港茶餐廳及美食關注組

全新訂座平台「Yahoo訂餐廳×Openrice」正式上線！

>>立即按此了解更多香港各區餐廳訂座優惠<<

今晚食乜好？即睇最強雞翼食譜、牛油果食譜合集

地區美食合集！香港各區最新餐廳、cafe、甜品店推介

食乜養生好？二十四節氣：中醫教路/湯水進補/穴位養生

自助餐推介！睇盡各種自助餐優惠/回本攻略

想知最新飲食資訊？按此觀看Yahoo Food編輯推介

更多近期熱話

Threads友呻因「燒賣餸飯」想炒家傭 有人笑稱：聽晚改蝦餃 網友接力分享家中「地獄料理」

屯門「半份」手工意粉惹熱議 網民意見兩極 「以為食淨」定樓主「唔識食」？

長沙灣日式餐廳蒸蛋底部驚現「贈品」磨刀石 食客公審店家反應 網民：咁我覺得報食環會抵d

Threads爆紅「屯元天最好食」意粉小店Mamma Mia 必食蒜香蜆肉欖油意粉/蕃茄蟹肉意粉/Tiramisu

食客Sukiya食壽喜燒未熄火取出石油氣罐險釀火災 網民：原來打邊爐都要有常識

Threads友大推九龍灣餐廳復刻吉野家三文魚蟹籽飯 網民：係童年回憶呀！

Threads友斥散水餅文化假惺惺 「應該要喺呢一代終結」 網民熱議仲有呢種行為都要停止？

街市魚販教用芥末吐花甲沙 港男回家實測宣告失敗 網民：未吐沙已經被wasabi辣死

關注組大推方榮記午市$38沙嗲牛肉煎米粉 網民：平過兩餸飯！

Threads網民熱議世衛已將熱水列為2A級致癌物 顛覆長輩教落 「湯要趁熱飲」的概念

>>按此下載<< 全新Yahoo APP，領取最新餐廳優惠、氣炸鍋食譜、自助餐優惠，仲有飲食達人教你識煮識食，讓你成為真正全面的美食家，仲唔立即下載？

Black Friday

其他人也在看

8大香港手信推介（送俾黑人憎上司版）網民：神回覆！秒記下！

8大香港手信推介（送俾黑人憎上司版）網民：神回覆！秒記下！

近日有網民於 Threads 發帖詢問港人：「有沒有推介的手信，適合送給討厭的主管呢？」更指明要「乍看之下很好吃，實際味道卻一言難盡的那種」帖文一出，即刻喚醒一眾香港網民的「整蠱」魂，留言數量非常多、建議亦非常「抵死」，以下總結出香港網民心目中8大香港手信推介（送俾黑人憎上司版）。

Yahoo Food ・ 1 小時前
網上熱話｜內地網民首次遊港 讚三個小細節 難忘港人兩字常掛嘴邊

網上熱話｜內地網民首次遊港 讚三個小細節 難忘港人兩字常掛嘴邊

雖然近年越來越多政策促進香港與內地融合，但兩地仍有不少文化差異，令內地旅客來港旅遊後，感到百思不得其解。近日就有內地網民在小紅書發文，記述自己首次來港遊玩後，「真的被某些小細節可愛暈倒」。

am730 ・ 1 天前
大神換機！木村拓哉親身去 Bic Cam買 iPhone 17 Pro 網民驚訝：原來男神仲用緊 iPhone 13？

大神換機！木村拓哉親身去 Bic Cam買 iPhone 17 Pro 網民驚訝：原來男神仲用緊 iPhone 13？

日本巨星木村拓哉近日在其 YouTube 頻道更新影片，記錄了他親自前往日本大型電器店 Bic Camera 購買新手機的過程。這位萬人迷竟然像普通人一樣去店舖取貨，而且更被眼尖網民發現他之前使用的竟是舊款的 iPhone 13 (Product RED)，引發熱烈討論。

Yahoo Tech HK ・ 16 小時前
21歲張員瑛練成「人間富婆」體質！花7年拼命努力的偶像，以137億韓元全數買下漢南洞別墅

21歲張員瑛練成「人間富婆」體質！花7年拼命努力的偶像，以137億韓元全數買下漢南洞別墅

張員瑛這個名字曝光率甚高，是韓國K-Pop偶像界的話題人物。而說了這麼多年，她其實今年都只是21歲，近日更有指她在漢南洞這個富豪區，以137億韓元（約695萬港幣）全數購下別墅，與Rain、金泰希成為鄰居。

Yahoo Style HK ・ 1 小時前
消防處再推「爆肌猛男月曆」　即日起接受預訂收益用於慈善

消防處再推「爆肌猛男月曆」　即日起接受預訂收益用於慈善

消防處去年推出「爆肌猛男月曆」引起網上轟動，而2026年月曆將繼續走「肌肉型男」路線。 消防處表示，各職系同事齊集加緊操練完美線條，為即將推出的消防處月曆「影輯靚相」。從宣傳片中可見，多位有型消防員拎起工具對鏡頭「擺pose」，更有靚女madam「俾心心」。影片結尾則有7名消防員大方脫去上衣一字排開，整齊劃一地大

am730 ・ 20 小時前
舒淇自謙「跟美沾不上邊」，給女孩關於「容貌焦慮」的想法：再漂亮的女生如果沒有內容，遲早會變得空洞

舒淇自謙「跟美沾不上邊」，給女孩關於「容貌焦慮」的想法：再漂亮的女生如果沒有內容，遲早會變得空洞

舒淇在近期的曝光率相當高，很多人都說她是「女神」，但這位「女神」卻沒有覺得自己是漂亮的一群，反而說自己「跟美沾不上邊」。也許，現在大眾對於美的定義都有不同的想法，以往的標誌，現在可能要搭配個人才華魅力才會讓自己發光，成為「女神」。在這個充滿「容貌焦慮」的世代，在面對此問題而感到疑惑時，也許可以聽聽舒淇這番話。

Yahoo Style HK ・ 2 小時前
前補習教師K Kwong涉港鐵站扶手梯偷拍裙底　認罪候判

前補習教師K Kwong涉港鐵站扶手梯偷拍裙底　認罪候判

前化學補習教師鄺士山（K Kwong）被指於 2024 年 2 月，在大圍站上行扶手電梯上偷拍裙底，被事主揭發。鄺在警誡下指，不知為何資料會出現在手機，「唔知咩情況影低」。

法庭線 ・ 10 小時前
41歲鍾嘉欣傳婚變 全家總動員布置聖誕樹 網民：點解全部見唔到樣？

41歲鍾嘉欣傳婚變 全家總動員布置聖誕樹 網民：點解全部見唔到樣？

現年41歲的鍾嘉欣（Linda）與脊醫Jeremy結婚10年，夫婦育有3名子女，分別是長女梁愛晨（Kelly）、兒子梁志誠（Jared）及么女梁紫琳（Anika），一家五口在加拿大家居，而Linda近年不時回港拍劇和接工作，同事兼顧事業與家庭。

Yahoo 娛樂圈 ・ 15 小時前
厄瓜多公投否決美軍基地重返　諾波亞施政重挫

厄瓜多公投否決美軍基地重返　諾波亞施政重挫

（法新社基多16日電） 厄瓜多選民今天公投，依據目前計票結果，顯示選民已明確否決讓美國軍事基地重返厄瓜多，這對親美國總統川普的厄國總統諾波亞（Daniel Noboa）而言，是項重大政治挫折。選民的公投反對，對諾波亞是個嚴重打擊；他一向將打擊猖獗毒梟暴力、與美國總統川普建立同盟，作為施政重點。

法新社 ・ 18 小時前
北川景子找渋谷龍太救場！ 一天四雜誌封面轟炸後首爆！

北川景子找渋谷龍太救場！ 一天四雜誌封面轟炸後首爆！

11月7號這天，北川景子直接霸佔LEE、InRed、日經WOMAN、kodomoe！

Japhub日本集合 ・ 18 小時前
肥安考慮帶尼馬踢世界盃　但有一個條件

肥安考慮帶尼馬踢世界盃　但有一個條件

安察洛堤表示考慮徵召尼馬入 2026 年的世界盃大軍，不會是必然正選，亦有一個條件。

Yahoo 體育 ・ 8 小時前
地產文學｜代理創意標語「老友鬼鬼 信主得救」賣凶宅？ 網民：「主嘅大能可以戰勝一切」

地產文學｜代理創意標語「老友鬼鬼 信主得救」賣凶宅？ 網民：「主嘅大能可以戰勝一切」

不少地產代理都喜歡以創意「地產文學」吸引目光。近日有網民在社交平台 Threads 發帖，展示一個沙田第一城放盤廣告，樓盤位於第1期第2座中低層單位，實用面積約327平方呎，叫價360萬元，折合實用呎價約11,009元。最吸睛之處，是廣告以八隻字作宣傳標語——「老友鬼鬼 信主得救」，立即引起網民熱烈討論，不少人懷疑代理此舉暗示該單位背景「另有故事」。閱讀更多：淡市更精彩！ 經典地產文學作品集合地產界尷尬大賞 網民嚴選「最KAM」屋苑名多名網民留言形容樓盤廣告上那句「老友鬼鬼 信主得救」，「隱晦得嚟又夠坦白」、「咁講即係凶宅」，亦有人調侃：「講到明有鬼……地產人誠不欺我也」、「我粗暴地理解為入面有鬼，不過如果你信神嘅話就唔洗驚啦」。另有網民從宗教角度打趣：「伊斯蘭教得唔得？」、「我信主，但唔想同佢地咁老友」。更有人留言妙句頻出：「主嘅大能可以戰勝一切，不過我選擇唔買」；又有人模仿聖經語氣諧寫：「神稱生者為人，人稱逝者為鬼。有老友，有鬼鬼，這是第一城。──《賣盤記》1：5」。由於樓盤廣告未有列明層數，暫未能確認該物業是否屬於「凶宅」。不過，有細心網民翻查過往新聞報道，發現同一座大廈曾發生兩

28Hse.com ・ 14 小時前
網上熱話｜加拿大超市現「芥蘭苗」創意中文翻譯 網民大讚「好可愛」

網上熱話｜加拿大超市現「芥蘭苗」創意中文翻譯 網民大讚「好可愛」

相信大家都有吃過芥蘭苗，亦知道芥蘭苗的英文譯作「Baby Kale」。不過，近日就有網民在Threads上載了一張在加拿大超市拍攝的照片，發現當地超市的芥蘭苗英文竟譯作「GAI-LAN JR.」，即「GAI-LAI Junior」。該網民直言名字好cute。

am730 ・ 1 天前
【KFC】肯！抵DEAL $39上校盛盒、經典葡撻買一送一（17/11-30/11）

【KFC】肯！抵DEAL $39上校盛盒、經典葡撻買一送一（17/11-30/11）

KFC推出一連兩星期「肯！抵DEAL」優惠，11月17日至11月30日期間，每日都不同超抵優惠，包括上校盛盒以時光倒流價$39快閃回歸，仲有經典葡撻買一送一！

YAHOO著數 ・ 11 小時前
美國空軍 17 跨性別軍人告特朗普政府　服役逾 15 年被取消退休金及醫療保障︱Yahoo

美國空軍 17 跨性別軍人告特朗普政府　服役逾 15 年被取消退休金及醫療保障︱Yahoo

【Yahoo新聞報道】美國空軍內共有 17 名跨性別軍人早前入稟聯邦法院，控告特朗普政府撤銷他們原定的提早退休金及相關福利，形容當局做法「非法且無效」，指決定令他們在退役後完全失去退休保障。

Yahoo新聞 ・ 15 小時前
mandycat office：講晒

mandycat office：講晒

咁幾時冇咗我得，幾時冇咗我唔得先？ 文地貓周邊產品：https://mandycat.com/shop/ facebook page：https://www.facebook.com/mandycats instagram：mandycats website：www.mandycat.com

MandyCats文地貓 ・ 15 小時前
蔡思貝曾奪視后惹負評 近年曝光率下降改開演唱會搵真銀

蔡思貝曾奪視后惹負評 近年曝光率下降改開演唱會搵真銀

蔡思貝於2013年奪得香港小姐亞軍，隨即獲TVB力捧，被安排拍攝《八卦神探》、《衝線》、《純熟意外》和《味想天開》等多部劇集，2020年憑劇集《踩過界II》「癲姐」奪得視后寶座。不過，唔少觀眾覺得蔡思貝演技尚未成熟，亦多次被傳與劇中男演員如張振朗、胡鴻鈞、余德丞、徐肇平、洪永城甚至王浩信傳出緋聞，對其形象抱持負面看法，更湧到TVB高層樂易玲小紅書留言叫樂易玲唔好再搵蔡思貝拍劇。蔡思貝近年於TVB曝光率大幅下降，自2023年拍攝《飛常日誌》後就未有再拍新劇，僅客串拍攝周星馳電影《少林女足》。有傳蔡思貝疑似被TVB「雪藏」。

Yahoo 娛樂圈 ・ 15 小時前
意大利PIZZA店「公審」台灣16人團點5薄餅 老闆道歉：「我愛中國 我愛台灣」 市長出面見台灣代表

意大利PIZZA店「公審」台灣16人團點5薄餅 老闆道歉：「我愛中國 我愛台灣」 市長出面見台灣代表

意大利托斯卡尼地區蒙特卡蒂尼泰爾梅（Montecatini Terme）一間名為 Pizza dal Pazzo 的薄餅店，近日因一段影片在網上瘋傳成為國際焦點。影片中，餐廳老闆用意大利語控訴一行 16名台灣遊客只點了5個薄餅，怒斥他們「不尊重店家」。隨後他對鏡頭大喊：「台灣滾吧！」由於遊客聽不懂意大利語，以為老闆在友善招呼，還對鏡頭微笑揮手比讚。影片上載後引起網民批評，指老闆態度極度不尊重，並未說明店內有最低消費。雖然後來該店老闆貼出道歉影片，但市長德羅索（Claudio Del Rosso）也出面處理，提到將會與台灣外交代表會面化解這次危機。

Yahoo Food ・ 21 小時前
天文台預告冷鋒迫近　周三周四最低 14 度　強烈東北季候風下風寒效應較明顯｜Yahoo　

天文台預告冷鋒迫近　周三周四最低 14 度　強烈東北季候風下風寒效應較明顯｜Yahoo　

天文台表示，一道冷鋒會在今晚午夜前後橫過廣東沿岸，明日（18日）本港天氣顯著轉涼，星期三及星期四市區最低氣溫在 14 度左右，新界部分地區寒冷。此外，受強烈東北季候風影響，風寒效應會較為明顯。天文台籲市民留意天氣變化，注意保暖，並多關顧長者及慢性病患者。

Yahoo新聞 ・ 20 小時前
日本就業率98%是假象？人口崩塌＋通脹撐起這場「假繁榮」

日本就業率98%是假象？人口崩塌＋通脹撐起這場「假繁榮」

一份最新的經濟結構分析報告指出，儘管日本就業率創下 98.1% 的歷史新高，且大學畢業生起薪（約 22.6 萬日元 / 月）以每年 4% 的速度增長，這些數據背後的主要驅動力並非來自經濟強勁增長，而是嚴峻的人口結構斷崖與失控的通脹壓力，形同一個就業市場的「假象繁榮」。

鉅亨網 ・ 19 小時前