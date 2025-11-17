iHerb破萬好評洗護產品64折起！
藍田飯店時光倒流價雙拼燒味飯售$23 有人讚「良心」有人著眼呢樣？
近日有網民在社交平台群組「香港茶餐廳及美食關注組」發帖，驚訝發現藍田一間食店竟推出時光倒流價餐牌，帖文引起網民熱議，即睇內文：
近日有網民於 Facebook 群組「香港茶餐廳及美食關注組」發帖，驚訝發現藍田一間食店竟推出超親民價餐牌！該店於門外張貼價錢牌，顯示單拼燒味飯只售$20，雙拼亦僅售$23，而學生如穿着校服，更可於上午11時至下午2時，以$18享用單拼或雙拼飯。消息一出，引起大量網民熱烈討論，不少人大讚是「時光倒流」價！
網民：時光倒流2003年？
帖文一出，網民紛紛留言大讚：「時光倒流2003年？」、「性價比極高，餸唔少，仲有菜，味道OK，抵食，切雞飯係首選！」、「朗益同呢間都好食，良心價打擊通脹，應該支持，我要兩盒！」有人貼出照片可見，店舖早前曾貼出「期間限定」價錢牌，上午11時至下午2時，外賣單、雙拼燒味飯均僅售16元。有街坊指：「昨晚六點半排長龍」，不少人都認為在通脹高企、外出食飯動輒要$60的時代，這簡直是「窮人恩物」。
網民憂價錢太平「有玄機」
不過，亦有部分網民對如此低價表示懷疑，「其實好多餸係可以做到平 不過有d餸平就可能有d問題」、「燒味飯叉燒可唔厚切，雞可以比d骨翼你，成本好低，以前有十蚊燒味飯」。有人則認為最緊要好食：「唔好食既話幾平都冇咩用，俾埋d頭頭尾尾」，即使未食過又未必能肯定食物質素符合期望，不少網民仍覺得在通脹時代堅持低價，誠意十足，絕對是「良心價」，認為「無論點講，至少個價好低啦！」。
圖片來源：Facebook@香港茶餐廳及美食關注組
