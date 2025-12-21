觀塘食店嗌$40炒飯送瀨尿蝦 網民：廚師贏咗馬

近日有網民於 Facebook 群組「香港茶餐廳及美食關注組」分享一次觀塘用餐經歷，一碟看似平凡的咸魚雞粒炒飯，卻因老闆的一個即興之舉而意外成為熱話。樓主發帖指，「老闆高興，每位送一隻大大瀨尿蝦。」從相片中可見，一碟炒飯旁邊放着一隻完整瀨尿蝦，份量十足，帖文隨即引起網民熱烈討論。

網民：廚師贏咗馬

樓主點了價值$40的咸魚雞粒炒飯就獲贈瀨尿蝦，不少網民大讚老闆豪爽闊綽： 「嗱，呢啲就真係識做生意」、「有冇地址？ 想去光顧吓」、「攞埋D蝦肉去炒飯仲正」。有網民則笑言，「咁有無試過老闆唔高興時連飯都少一半」、「我心地唔好，硬係覺得賣唔去所以要送 」。亦有人分享類似經歷，指曾光顧小店時，老闆會即場試菜，順手送炸蝦或煎鵝肝給客人品嚐，雖然該店已在疫情期間結業，網民仍掛念該小店的人情味。

樓主嗌$40炒飯獲贈瀨尿蝦

瀨尿蝦大大隻！

炒飯成焦點

不過，亦有不少網民將焦點放在樓主點的咸魚雞粒炒飯本身，從賣相到配料都逐一評論，有人直言，「睇相，飯炒得嘛嘛」、「點解冇蛋冇生菜又冇洋蔥？」、「碟飯炒大碟啲咪仲實際」。儘管對炒飯質素評價不一，但不少人仍認同，能在點餐$40的情況下收到一隻瀨尿蝦，已足夠令人留下深刻印象。

