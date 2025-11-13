黑色星期五優惠大合集！
Threads友呻因「燒賣餸飯」想炒家傭 有人笑稱：聽晚改蝦餃 網友接力分享家中「地獄料理」
近日有網民在社交平台Threads上大呻家中外傭竟以「燒賣」作餸菜之一，表示想「炒工人」，帖文勾起不少港人共鳴，即睇內文：
近日有網民於社交平台 Threads 發帖，怒斥家中外傭竟以「燒賣」作餸菜之一，更狠言：「再俾我見到燒賣餸飯就炒左個工人」。帖文附上一張照片，可見餐桌上有三碟餸菜，另外有一碟是幾粒疑似魚肉燒賣配上豉油作調味，看似以「一道餸」的姿態登場。貼文一出，瞬即引發網民熱議，不少人都落力分享類似的「餸菜」。
👉🏻全新Yahoo Food Instagram上線啦！立即Follow獲取更多飲食攻略
網民：聽晚改蝦餃
帖文一出，引來不少人留言表示「燒賣飯」其實並非首次出現，「Btw燒賣飯好似係菲律賓啲特產黎，之前姐姐成日食 我都係…吓？」，另外有人爆笑回應：「燒賣關注組表示很讚」、「聽晚改蝦餃」」。亦有人認為問題不在於食材，而是份量：「燒賣唔係問題...係得果5粒呀...夠邊個食呀」。同時，也有網民反駁樓主過於苛刻：「典型悲觀主義者，￼淨係見到燒賣見唔到其他三個餸煮得幾好」、「碎料，佢叫做hea 但都好過太有創意整啲食不入口的黑暗料理」等等。
網民分享家中「地獄料理」
大批網民亦紛紛貼出家中「地獄」料理回應，當中不乏燒賣料理：「我媽舉世聞名嘅燒賣粥」、「我老豆老母會整燒賣湯，可唔可以炒咗佢哋？」、「我媽媽都有呢類創意料理，豆豉蒸燒賣排骨或者蒸魚」，還有人細數童年回憶：「當年老豆煮飯冇頭緒，整咗個南瓜咖喱燒賣煲」、「我細個爸爸試過燒賣蒸燒賣當一個餸 再另一個餸係燒賣炒菜心。」更離奇的「創意」餸菜亦陸續出現：「燒賣已經好好，我工人姐姐試過擺豆腐花同豬腸粉俾我送飯」、「魚旦同時出現在三個餸。我都見過，你都算好 」、「見過有紅棗糕送飯俾個2歲小朋友食」，不知樓主看到留言知道自己並不孤單，會否對家傭手下留情呢？
圖片來源：Threads@linbox_yaya、Threads@jackychak0921、Threads@jas.eatwith.mi、Threads@ccc.rie_、Threads@ken.woon.33
全新訂座平台「Yahoo訂餐廳×Openrice」正式上線！
更多近期熱話
屯門「半份」手工意粉惹熱議 網民意見兩極 「以為食淨」定樓主「唔識食」？
長沙灣日式餐廳蒸蛋底部驚現「贈品」磨刀石 食客公審店家反應 網民：咁我覺得報食環會抵d
Threads爆紅「屯元天最好食」意粉小店Mamma Mia 必食蒜香蜆肉欖油意粉/蕃茄蟹肉意粉/Tiramisu
食客Sukiya食壽喜燒未熄火取出石油氣罐險釀火災 網民：原來打邊爐都要有常識
Threads友大推九龍灣餐廳復刻吉野家三文魚蟹籽飯 網民：係童年回憶呀！
Threads友斥散水餅文化假惺惺 「應該要喺呢一代終結」 網民熱議仲有呢種行為都要停止？
街市魚販教用芥末吐花甲沙 港男回家實測宣告失敗 網民：未吐沙已經被wasabi辣死
關注組大推方榮記午市$38沙嗲牛肉煎米粉 網民：平過兩餸飯！
Threads網民熱議世衛已將熱水列為2A級致癌物 顛覆長輩教落 「湯要趁熱飲」的概念
飲啖水就減到肥？日本Suntory新出「特水」稱研究顯示可減少內臟脂肪
香港4大人氣「畫碟甜品」餐廳 慶生紀念日必去！網民：被甜品耽誤的畫家
港人Threads分享飲食小知識 驚覺原來雞腎是胃不是腎？ 網民：食咗咁多年先知
漢和韓燒放題逆市翻生原因 CP值高而人氣高企？網民分析5大關鍵
>>按此下載<< 全新Yahoo APP，領取最新餐廳優惠、氣炸鍋食譜、自助餐優惠，仲有飲食達人教你識煮識食，讓你成為真正全面的美食家，仲唔立即下載？
其他人也在看
莊思敏上月再婚細10歲男友 自爆一切從簡冇簽字
藝人莊思敏上月突然於社交平台分享多張婚照，宣布與細10歲高級督察男友於峇里島拉埋天窗。不過，今日有報道指兩人原來未有進行簽字儀式，兩人在法律上並非合法夫妻，亦未有打算生小朋友。Yahoo 娛樂圈 ・ 5 小時前
洪天明爆周嘉蔚多次嗌離婚 流淚感激太太「可以得到更好，但佢選擇咗我」
被網民戲稱為「賞金獵人」嘅洪天明，同2006年港姐亞軍周嘉蔚喺2012年結婚，二人育有兩子。幾個月前有周刊封面報導指，洪天明周嘉蔚嘅婚姻疑似喺今年初開始感情生變甚至「各有各玩」，甚至影到周嘉蔚擺低老公同囝囝，同3位男士去蒲。報導提及由於洪金寶「出聲」，兩公婆只好恩愛示人。Yahoo 娛樂圈 ・ 8 小時前
周慧敏被批唱歌冇氣如災難級演出 網民力勸收山：人真係要識退落嚟
周慧敏有「玉女掌門人」之稱，1988年推出首張同名專輯《周慧敏》，其柔弱溫文聲音深受歡迎。不過，近年被網民狠批其唱功，指愈來愈沙聲，唱live差咗好多。近日，又有網民分享一段周慧敏《地老天荒愛一場巡迴演唱會》片段，網民直言係災難級演出，甚至勸佢唔好再唱歌。Yahoo 娛樂圈 ・ 9 小時前
米芝蓮酒樓求減租遭拒絕 熄爐後吉舖半年租唔出 業主大劈逾14萬放租求頂手
近日不少知名酒樓結業，連獲《米芝蓮指南》推介的店舖亦難逃結業潮。以懷舊手工粵菜聞名的「大圍小館」，其元朗分店早於半年前結業，舖位一直丟空至今。近日，有業主透過代理在社交平台Threads貼文，招租頂手，叫租34.7萬元，卻標明可大幅議價至20萬元，即減租超過四成。閱讀更多：拆解傳統酒樓結業潮原因！面臨淘汰 轉型求變能否扭轉乾坤？昔日TVB「明星飯堂」｜彩雲邨老牌酒樓傳明結業 街坊回憶「集郵」攞簽名上述舖位位於元朗壽富街60號順福糧倉地下G22-23號舖，該舖面積約3,857平方呎，原為「大圍小館」元朗分店。帖文顯示現叫租347,130元，但「可大幅議價至20萬元」，並註明牌照須重新申請。據了解，「大圍小館」元朗店已正式停業。餐廳負責人曾向傳媒表示，通關後北上消費成風，生意額急跌，加上高昂租金，令經營壓力沉重。他透露曾與業主商討減租，但遭業主拒絕；如今見業主願意減租求頂手，難掩無奈之情，強調暫時仍不考慮於原址重開。「大圍小館」總店位於大圍積福街，於2018年中秋節正式開業，由四位年輕東主創辦，在多位資深大廚及團隊的協助下迅速打響名堂。酒樓以精緻懷舊粵菜及手工點心見稱，長期座無虛席，更屢獲28Hse.com ・ 1 天前
何超盈出席慈善晚宴 囡囡罕有曝光與爸爸辛奇隆似足餅印
已故賭王何鴻燊四房長女何超盈2019年與哈佛學霸男友辛奇隆（Thomas）結婚，並為老公誕下囡囡「荷包蛋」辛千覓（Audrey），一家三口幸福美滿。唔經唔覺Audrey已經6歲，何超盈一直都好保護囡囡，即使PO出全家福時都會以Emoji幫荷包蛋遮住個樣避免曝光，早前何超盈就帶囡囡出席喺山頂舉行嘅慈善步行籌款活動，何超盈喺IG分享活動後慈善晚宴嘅靚相，6歲囡囡罕有曝光。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
90後小斯 1.36億破頂價買海璇 「同人唔同命」有KOL買樓即坐艇
KOL「小斯」張鎌安以 1.36 億破頂購入海璇 II 特色戶，引發網紅財富力討論﹐豪擲買樓背後，亦有創作者買樓即坐艇，反映本地 KOL 變現兩極。Yahoo 地產 ・ 1 天前
徐小鳳極罕現身飯局食蟹 真實身型曝光現「幸福肥」笑容滿面
76歲殿堂級歌手徐小鳳（小鳳姐）自2018年舉行紅館演唱會後，近年極少公開亮相或登臺演唱。她上一次公開表演已是前年6月的大灣區節目《灣區升明月》，當時獻唱《風的季節》、《明月千里寄相思》及《順流逆流》等經典名曲，引起熱議。至本月8日，小鳳姐罕有現身好友飯局，友人事後於社交平臺上載合照，令她的最新真實狀態曝光！Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
港姐季軍袁文靜升呢與譚俊彥龔嘉欣同台 被力捧之際宣布做回「老本行」教書？
應屆港姐季軍袁文靜（Jane）於上海成長，擁有碩士學歷，於港姐決賽中表演廣東話Rap成功吸引全場目光，被大讚可愛，當選後隨即獲得唔少演出機會。日前，袁文靜以「在TVB做女藝人到底有多辛苦｜待機10am-3am」為題，於馬路邊拍片訴苦，自爆自己一直忙到凌晨三點，即使遇上生理期，仍堅持企足八小時拍攝，但腳太痛忍唔住喊到眼腫。雖然過程艱辛，但袁文靜表示唔會就此低頭。反而視此為磨練演藝之路嘅必經階段。近日，袁文靜嘅努力最終獲得回報，被安排與視帝譚俊彥及視后龔嘉欣同台亮相，地位明顯上升，成為TVB力捧嘅新面孔。Yahoo 娛樂圈 ・ 10 小時前
【百佳】佳搶價本周精選優惠 淘大點心 $52/4包（即日起至20/11）
百佳精選佳搶價產品，即睇今個星期有咩筍貨，再到百佳門市或網店掃貨！今期超抵優惠有Zespri大裝金奇異果 $52/8個、淘大點心3-10件裝 $52/4包、天壇牌火腿豬肉340克 $82/4罐送出前一丁即食麵5包裝！YAHOO著數 ・ 11 小時前
金式森林 大結局｜龔慈恩怨念叢生「癲」出新境界 曾獲封「最美觀音」回顧「公仔」封號由來
今（14日）晚播映大結局的《金式森林》，昨晚（13日）一集相當精彩，出名好戲的龔慈恩（龔姐）由頭帶到落尾，在潛力後輩陳曉華及羅子溢神助攻下、完美Carry四場爆Seed戲，更每場戲都各有亮點！向來予人感覺貴氣、溫柔又大方的龔姐，對上一次飾演奸角已是《使徒行者3》的范曉華，今次相隔五年在《金式森林》再演奸角，雖然前段劇情維持一貫優雅形象，但自「沉底鱷」身份揭盅後，龔姐即演技大爆發、愈演愈癲，尤其昨晚「口蜜腹劍」在羈留所挑機陳曉華，不但瘋癲、陰森、假慈悲兼而有之，就連聲線也相當有戲，輕聲與鍊盡喉嚨用力位恰到好處、收放自如，名副其實老戲骨！Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
Threads網友票選日本最失望景點！竟有多個旅遊熱點上榜，東京鐵塔、由布院都有份？｜日本好去處
不少網民近月在Threads上發起《XX大賽》，當中就包括了大家熱孰的《Threads日本失望景點》大賽。於10月底出帖，吸引網民留下1,922道留言，不少網民紛紛分享自己旅途中「中伏」的經歷，甚至連一些人氣景點也榜上有名。原來，夢幻的照片背後，可能藏著擁擠、人潮、商業味濃的真相，就看部分「失望景點」。Yahoo 旅遊 ・ 14 小時前
陳冠希帥臉基因來自他！73歲陳爸爸「五官驚人凍齡」 父母年輕高顏值合照曝光
近日有網友在北京偶遇73歲的陳澤民（陳冠希父親），照片曝光後引發熱議。目擊者形容他皮膚緊緻、身形挺拔，氣質優雅，完全看不出已過古稀之年，甚至有人驚呼：「狀態比兒子還要神！」姊妹淘 ・ 6 小時前
林至昭離巢於電視城前舉V 曾變裝跳舞拎冠軍
【on.cc東網專訊】由演員轉營做音樂人林至昭，尋日（13日）宣布離開無綫，指自己睇TVB大，曾經加入大家庭令佢夢想成真!，更幫佢令更多觀眾認識。林至昭留言：「今日我畢業啦!!!🎉🎉🎉我個年代真係睇TVB大，所以可以加入TVB絕對係其中一個夢想成真!多謝TVB令東方日報 OrientalDaily ・ 10 小時前
採購美國大豆踩剎車？中國商務部這樣說
中美達成貿易休戰協議後，華府宣稱中國今年底前採購 1,200 萬公噸美國黃豆，但外媒披露，中國自 10 月底完成本季首批採購美國黃豆後，就未增加任何新訂單，採購步調陷入停滯。對此，中國商務部 13 日回應，堅持與各國貿易夥伴深化互利合作，共同維護穩定的全球貿易體系。 中國商務部鉅亨網 ・ 10 小時前
海俊傑太太急需換肝 獲郭富城等圈中人伸出援手籌得79萬 公開肝臟來源等細節
1994年新秀冠軍海俊傑，日前拍片聲淚俱下表示任職化妝師嘅太太莫家慈（Effie）患上急性肝硬化，身處內地醫院，需籌款70萬進行換肝手術。事件引起全城關注，唔少圈中人都伸出援手幫忙，包括郭富城、小美、陳淑芬連炎輝等等，短短一個幾鐘頭籌得79萬。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
姚焯菲大學宿舍開箱片由李克勤兒子Ryan操刀 網民大讚二人合拍：期待更多reels
姚焯菲（Chantel）現正於美國紐約大學（NYU）修讀Music Business課程，《聲夢傳奇》奶爸李克勤嘅大子李立仁（Ryan）亦係校友，修讀電影電視學系，開學僅半個月，二人已成為好友，不時於社交平台互動。繼日前Ryan罕有上鏡，兼同Chantel拖手互動嘅影片後，今日（14日）凌晨時分Chantel喺社交網站上載關於宿舍開箱新影片！Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前