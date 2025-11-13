Threads友呻因「燒賣餸飯」想炒家傭 有人笑稱：聽晚改蝦餃 網友接力分享家中「地獄料理」

近日有網民於社交平台 Threads 發帖，怒斥家中外傭竟以「燒賣」作餸菜之一，更狠言：「再俾我見到燒賣餸飯就炒左個工人」。帖文附上一張照片，可見餐桌上有三碟餸菜，另外有一碟是幾粒疑似魚肉燒賣配上豉油作調味，看似以「一道餸」的姿態登場。貼文一出，瞬即引發網民熱議，不少人都落力分享類似的「餸菜」。

網民：聽晚改蝦餃

帖文一出，引來不少人留言表示「燒賣飯」其實並非首次出現，「Btw燒賣飯好似係菲律賓啲特產黎，之前姐姐成日食 我都係…吓？」，另外有人爆笑回應：「燒賣關注組表示很讚」、「聽晚改蝦餃」」。亦有人認為問題不在於食材，而是份量：「燒賣唔係問題...係得果5粒呀...夠邊個食呀」。同時，也有網民反駁樓主過於苛刻：「典型悲觀主義者，￼淨係見到燒賣見唔到其他三個餸煮得幾好」、「碎料，佢叫做hea 但都好過太有創意整啲食不入口的黑暗料理」等等。

網民分享家中「地獄料理」

大批網民亦紛紛貼出家中「地獄」料理回應，當中不乏燒賣料理：「我媽舉世聞名嘅燒賣粥」、「我老豆老母會整燒賣湯，可唔可以炒咗佢哋？」、「我媽媽都有呢類創意料理，豆豉蒸燒賣排骨或者蒸魚」，還有人細數童年回憶：「當年老豆煮飯冇頭緒，整咗個南瓜咖喱燒賣煲」、「我細個爸爸試過燒賣蒸燒賣當一個餸 再另一個餸係燒賣炒菜心。」更離奇的「創意」餸菜亦陸續出現：「燒賣已經好好，我工人姐姐試過擺豆腐花同豬腸粉俾我送飯」、「魚旦同時出現在三個餸。我都見過，你都算好 」、「見過有紅棗糕送飯俾個2歲小朋友食」，不知樓主看到留言知道自己並不孤單，會否對家傭手下留情呢？

