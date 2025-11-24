台網民訪港驚見「鬼畫符」餐牌 港人熱心助解讀花碼

近日有台灣網民於社交平台Threads 上載照片發帖，「有人知道最下面那個字怎麼唸嗎？我在那邊研究半天，感覺下面那個字很像十元但上面那個字看不懂。」，並詢問會否有港人可以幫助解讀。帖文一出，引來不少港人熱心留言，原來該餐牌上所寫的是現時已慢慢淘汰的花碼。

網民：看不懂很正常

帖文可見，樓主訪港時在蓮香樓用餐拍下「花碼」餐牌，引網民熱議，有台灣網民好奇花碼是否每個港人都會解讀，「香港人是從小就有教嗎？」，有人分享自己曾在香港以外的地方見過花碼，「印象中以前台灣髮廊還有。 」，亦有人慨嘆花碼已經慢慢被淘汰，「整個唐人世界，不知道還有多少地方會保留花碼」。不少港人紛紛留言補充，「以前酒樓、食肆、小巴、街市都會用，而家就小見喇」、「妳太年青了，我小時候在街市，雜貨舖，甚至小巴看到的也是用這些數字的」、「花碼，80年代小學數學科有教」。有人亦熱心幫助樓主解讀價錢牌，樓主及後亦留言，「謝謝廣大的脆友提供我的疑惑， 真的是又多學了一項知識」。

樓主上載的「鬼畫符」餐牌

帖文引起網民熱議

解讀「花碼」

據說在中國南宋時期，當時蘇杭一帶貿易蓬勃，商人用「花碼」作為交易結帳，配合算盤使用，所以又稱「蘇州碼字」。花碼字在香港開埠時便已通用，常見於街巿、茶餐廳、藥材店等地方，用以標記價錢，以前的紅色小巴也會用花碼寫上價錢。隨着時代變遷，直至80至90年代慢慢式微，被阿拉伯字取代，至今只在少數商舖見到。

「花碼」寫法

0至9的寫法如下：

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ○ 〡 〢 〣 〤 〥 〦 〧 〨 〩

如何解讀「花碼」？

以花碼表達的價錢牌，主要分兩行，上一行寫的是數值，下一行寫的是單位，如下一行寫着「元」，即上一行的第一個數字為個位數。

有港人熱心協助樓主解讀花碼

圖片來源：Threads@cowcow1125，Threads@davmak_hk，Threads@pookycheung

