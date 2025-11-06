Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

2025年18款熱門訓練跑鞋推薦！跑者實測評價清單全公開 85折起入手神級跑鞋

2025年「Runner’s World」測試團隊耗時數月，動員300位跑者，從超過百款鞋中精選出18雙最佳訓練鞋。無論是追求穩定支撐、舒適度、回彈力道還是輕盈觸感，以下清單都能幫你找到屬於自己的完美訓練鞋！

【立即睇】全新 Yahoo Shopping 專頁正式上線，跟貼最新優惠情報！

2025年最佳訓練鞋Top18推薦（排名不分先後）

最佳訓練鞋2025推薦：Saucony Ride 18

Saucony Ride 18的Pwrrun+泡棉不僅讓每一步都更省力，鞋面也經過簡化，減少多餘覆蓋層，讓腳感更貼合。鞋後跟的麂皮條設計，讓未穿鞋前就能感受到其柔軟質感。實際穿上後，多位跑者都表示：「瞬間就覺得好舒服」，尤其適合追求緩震又不想過於厚重的跑者。

廣告 廣告

Saucony Ride 18

Women's Ride 18

價錢：US$145（約HK$1,127）

SHOP NOW

Saucony Ride 18

最佳訓練鞋2025推薦：Saucony Guide 18

Saucony Guide 18延續品牌經典的穩定設計，專為需要矯正支撐的跑者打造。加厚的後跟泡棉與CenterPath技術，讓足部在跑動時更穩固，不易內旋。其偏高的鞋面能確實將腳掌固定在鞋床中央，長距離跑下來也不易疲勞。

Saucony Guide 18

Men's Guide 18

85折特價：$850｜ 價錢：$999

SHOP NOW

Men's Guide 18

最佳訓練鞋2025推薦：Mizuno Neo Zen

Mizuno Neo Zen打破傳統訓練鞋的框架，與前代Neo Vista相比，Zen的鞋底更貼地，每一步都更有彈性。TPU基底的泡棉即使在極端氣溫下依然保持回彈，讓跑者在不同環境都能享受一致腳感。

Mizuno Neo Zen

Mizuno Neo Zen 運動鞋

價錢：$1,344

SHOP NOW

Mizuno Neo Zen 運動鞋

最佳訓練鞋2025推薦：Scarpa Spin Ultra 2

Scarpa Spin Ultra 2以極簡設計與高穩定性聞名，鞋底僅28mm厚，讓跑者更貼近地面。新TPEE泡棉材質在柔軟與回彈之間取得平衡，即使在泥地、草地等軟質路面也能發揮出色表現。

Scarpa Spin Ultra 2

SCARPA Spin Ultra 2 運動鞋

9折優惠價：$1,321｜ 原價：$1,545

SHOP NOW

SCARPA Spin Ultra 2 運動鞋

最佳訓練鞋2025推薦：Adidas Adizero Evo SL

Adidas Adizero Evo SL以簡約設計與高性價比入選，單層泡棉與輕量鞋面讓它成為日常訓練的理想選擇。Lightstrike Pro泡棉提供強大緩震與回彈，中足的尼龍支撐片則確保轉換步態時的穩定性。雖然鞋舌與中足部分略顯鬆散，但整體表現仍獲肯定。

Adidas Adizero Evo SL

adidas Adizero EVO SL 運動鞋

價錢：$1,048

SHOP NOW

adidas Adizero EVO SL 運動鞋

最佳訓練鞋2025推薦：Puma ForeverRun Nitro 2

Puma ForeverRun Nitro 2延續前代優點，以TPU包覆後跟，有效減緩內旋，同時提供足夠緩震。加寬的中底設計讓支撐更全面，適合長距離訓練。這雙鞋的穩定性與舒適度兼備，即使跑完長距離也不易疲勞。

Puma ForeverRun Nitro 2

PUMA ForeverRun NITRO™ 2 運動鞋

價錢：$1,415

SHOP NOW

PUMA ForeverRun NITRO™ 2 運動鞋

最佳訓練鞋2025推薦：Diadora Nucleo 2

Diadora Nucleo 2在測試期間意外成為黑馬，其輕盈泡棉與寬敞鞋頭設計，讓腳感極度舒適。多位跑者表示這雙鞋的舒適度甚至超越許多知名品牌的緩震訓練鞋，如果想要追求極致舒適又不想過於厚重，絕對值得嘗試。

Diadora Nucleo 2

最佳訓練鞋2025推薦：Brooks Glycerin Max

Brooks Glycerin Max以「踩雲」般的腳感著稱，被形容像是每一步都像在雲端上奔跑。全新DNA Tuned泡棉提供極致緩震，同時保持輕盈，讓跑者能專注於訓練本身。

Brooks Glycerin Max

Brooks Glycerin Max

價錢：US$200（約HK$1,554）

SHOP NOW

Brooks Glycerin Max

最佳訓練鞋2025推薦：Nike Vomero 18

Nike Vomero 18以ZoomX泡棉打造超級緩震腳感，適合日常訓練與長距離跑步。ReactX底層則提供足夠回彈，讓跑者在長跑時仍能保持節奏。

Nike Vomero 18

Nike Vomero 18 運動鞋

價錢：$1,792

SHOP NOW

Nike Vomero 18 運動鞋

最佳訓練鞋2025推薦：Brooks Glycerin GTS 22

Brooks Glycerin GTS 22延續Glycerin系列的舒適腳感，同時加入穩定設計，適合需要矯正支撐的跑者。全新DNA Tuned泡棉提供更柔軟的落地感，同時保持輕盈。

Brooks Glycerin GTS 22

Brooks Glycerin GTS 22

價錢：US$165（約HK$1,282）

SHOP NOW

Brooks Glycerin GTS 22

最佳訓練鞋2025推薦：Under Armour Sonic 7

Under Armour Sonic 7適合入門跑者與預算有限的人，Hovr泡棉提供足夠緩震，同時保持輕盈，可在日常訓練中享受舒適腳感，是入門跑者的理想選擇。

Under Armour Sonic 7

UA Sonic 7 男士跑鞋

價錢：$1,049

SHOP NOW

UA Sonic 7 男士跑鞋

最佳訓練鞋2025推薦：Brooks Ghost 17

Brooks Ghost 17以全能型設計著稱，適合各種跑者與訓練情境。全新加厚泡棉提供更好的緩震效果，同時保持穩定性，是日常訓練的絕佳選擇。

Brooks Ghost 17

BROOKS Ghost 17 運動鞋

價錢：$1,589

SHOP NOW

BROOKS Ghost 17 運動鞋

最佳訓練鞋2025推薦：Under Armour Infinite Elite 2

Under Armour Infinite Elite 2以高緩震與高回彈力備受歡迎，跑者在長跑時也能享受舒適腳感，表現遠超其價格。

Under Armour Infinite Elite 2

Under Armour Infinite Elite 2 運動鞋

價錢：$1,433

SHOP NOW

Under Armour Infinite Elite 2 運動鞋

最佳訓練鞋2025推薦：Asics Gel-Cumulus 27

Asics Gel-Cumulus 27擁有全能型設計，適合各種訓練情境。FF Blast Plus緩震與PureGel鞋跟科技，穿上後幾乎讓人忘了鞋的存在。

Asics Gel-Cumulus 27

ASICS Gel-Cumulus™ 27 輕薄運動鞋

價錢：$1,163

SHOP NOW

ASICS Gel-Cumulus™ 27 輕薄運動鞋

最佳訓練鞋2025推薦：Asics Novablast 5

Novablast系列向來以強勁彈跳聞名，而第五代更是讓跑感達到完美平衡。質地更輕、更柔、更穩，在維持爆發回彈力的同時，也大幅提升穩定度。跑者可在慢跑時享受柔軟腳感，提速時又能感受強烈推進。

Asics Novablast 5

ASICS Novablast 5 stretch-knit sneakers

價錢：US$170（約HK$1,321）

SHOP NOW

ASICS Novablast 5 stretch-knit sneakers

最佳訓練鞋2025推薦：Topo Athletic Aura

這款鞋提供高達38mm的厚底緩震，柔軟腳感媲美Brooks Glycerin與Hoka Clifton。這雙鞋不僅舒適，還擁有穩定支撐力與寬敞鞋頭設計。對於追求腳趾自然舒展與極致緩震的跑者，絕對是理想選擇。

Topo Athletic Aura

最佳訓練鞋2025推薦：New Balance Fresh Foam X 880v15

Fresh Foam X中底提升至超過40mm厚度，緩震層次豐富且步伐過渡流暢。儘管設計中加入更多泡棉，但鞋身仍保持穩定，不會出現過軟不穩的問題。

New Balance Fresh Foam X 880v15

Fresh Foam X 880v15 GORE-TEX®

價格：$1,299

SHOP NOW

2025年18大熱門訓練鞋推薦！跑者實測清單全公開 9折起入手神級跑鞋

最佳訓練鞋2025推薦：Hoka Bondi 9

Hoka的Bondi系列幾乎是「厚底」的代名詞，第9代的中底更是比前代高出10毫米，結合更輕盈的泡棉材質，帶來前所未有的柔軟感。鞋面造型更修長，減少笨重感，讓整體外觀更具時尚氣息。

Hoka Bondi 9

HOKA Bondi 9 運動鞋

價錢：$1,366

SHOP NOW

HOKA Bondi 9 運動鞋

緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～

🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/

🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/

🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping

潮流熱話：

Lululemon官網雙11限時激減低至28折 必搶緊身褲$250、運動T恤只需$350｜雙11優惠2025

雙11優惠2025｜Hogan「餅乾鞋」快閃75折！檀健次加持斷貨王厚底德訓鞋，復古咖啡色百搭好著

雙11優惠2025｜Tory Burch手袋快閃75折！李洙赫同款新款Romy、宋雨琦同款水桶袋$2,8XX起秒搶

雙11優惠2025｜New Balance波鞋低至半價！超抵$341起入手人氣373系列、罕有2002R 齊色齊碼！