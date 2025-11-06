焦點

《TATTOUR HK》創辦人：為香港紋身文化尋「認同」

2025年18款熱門訓練跑鞋推薦！跑者實測評價清單全公開 85折起入手神級跑鞋

想知道2025哪雙訓練鞋評價最高？即看「Runner’s World」實測團隊選出的18雙年度最佳訓練鞋：

2025年「Runner’s World」測試團隊耗時數月，動員300位跑者，從超過百款鞋中精選出18雙最佳訓練鞋。無論是追求穩定支撐、舒適度、回彈力道還是輕盈觸感，以下清單都能幫你找到屬於自己的完美訓練鞋！

2025年最佳訓練鞋Top18推薦（排名不分先後）

最佳訓練鞋2025推薦：Saucony Ride 18

Saucony Ride 18的Pwrrun+泡棉不僅讓每一步都更省力，鞋面也經過簡化，減少多餘覆蓋層，讓腳感更貼合。鞋後跟的麂皮條設計，讓未穿鞋前就能感受到其柔軟質感。實際穿上後，多位跑者都表示：「瞬間就覺得好舒服」，尤其適合追求緩震又不想過於厚重的跑者。

Saucony Ride 18
Saucony Ride 18

Women's Ride 18

價錢：US$145（約HK$1,127）

SHOP NOW

Saucony Ride 18
Saucony Ride 18

最佳訓練鞋2025推薦：Saucony Guide 18

Saucony Guide 18延續品牌經典的穩定設計，專為需要矯正支撐的跑者打造。加厚的後跟泡棉與CenterPath技術，讓足部在跑動時更穩固，不易內旋。其偏高的鞋面能確實將腳掌固定在鞋床中央，長距離跑下來也不易疲勞。

Saucony Guide 18
Saucony Guide 18

Men's Guide 18

85折特價：$850｜價錢：$999

SHOP NOW

Men's Guide 18
Men's Guide 18

最佳訓練鞋2025推薦：Mizuno Neo Zen

Mizuno Neo Zen打破傳統訓練鞋的框架，與前代Neo Vista相比，Zen的鞋底更貼地，每一步都更有彈性。TPU基底的泡棉即使在極端氣溫下依然保持回彈，讓跑者在不同環境都能享受一致腳感。

Mizuno Neo Zen
Mizuno Neo Zen

Mizuno Neo Zen 運動鞋

價錢：$1,344

SHOP NOW

Mizuno Neo Zen 運動鞋
Mizuno Neo Zen 運動鞋

最佳訓練鞋2025推薦：Scarpa Spin Ultra 2

Scarpa Spin Ultra 2以極簡設計與高穩定性聞名，鞋底僅28mm厚，讓跑者更貼近地面。新TPEE泡棉材質在柔軟與回彈之間取得平衡，即使在泥地、草地等軟質路面也能發揮出色表現。

Scarpa Spin Ultra 2
Scarpa Spin Ultra 2

SCARPA Spin Ultra 2 運動鞋

9折優惠價：$1,321｜原價：$1,545

SHOP NOW

SCARPA Spin Ultra 2 運動鞋
SCARPA Spin Ultra 2 運動鞋

最佳訓練鞋2025推薦：Adidas Adizero Evo SL

Adidas Adizero Evo SL以簡約設計與高性價比入選，單層泡棉與輕量鞋面讓它成為日常訓練的理想選擇。Lightstrike Pro泡棉提供強大緩震與回彈，中足的尼龍支撐片則確保轉換步態時的穩定性。雖然鞋舌與中足部分略顯鬆散，但整體表現仍獲肯定。

Adidas Adizero Evo SL
Adidas Adizero Evo SL

adidas Adizero EVO SL 運動鞋

價錢：$1,048

SHOP NOW

adidas Adizero EVO SL 運動鞋
adidas Adizero EVO SL 運動鞋

最佳訓練鞋2025推薦：Puma ForeverRun Nitro 2

Puma ForeverRun Nitro 2延續前代優點，以TPU包覆後跟，有效減緩內旋，同時提供足夠緩震。加寬的中底設計讓支撐更全面，適合長距離訓練。這雙鞋的穩定性與舒適度兼備，即使跑完長距離也不易疲勞。

Puma ForeverRun Nitro 2
Puma ForeverRun Nitro 2

PUMA ForeverRun NITRO™ 2 運動鞋

價錢：$1,415

SHOP NOW

PUMA ForeverRun NITRO™ 2 運動鞋
PUMA ForeverRun NITRO™ 2 運動鞋

最佳訓練鞋2025推薦：Diadora Nucleo 2

Diadora Nucleo 2在測試期間意外成為黑馬，其輕盈泡棉與寬敞鞋頭設計，讓腳感極度舒適。多位跑者表示這雙鞋的舒適度甚至超越許多知名品牌的緩震訓練鞋，如果想要追求極致舒適又不想過於厚重，絕對值得嘗試。

Diadora Nucleo 2
Diadora Nucleo 2

最佳訓練鞋2025推薦：Brooks Glycerin Max

Brooks Glycerin Max以「踩雲」般的腳感著稱，被形容像是每一步都像在雲端上奔跑。全新DNA Tuned泡棉提供極致緩震，同時保持輕盈，讓跑者能專注於訓練本身。

Brooks Glycerin Max
Brooks Glycerin Max

Brooks Glycerin Max

價錢：US$200（約HK$1,554）

SHOP NOW

Brooks Glycerin Max
Brooks Glycerin Max

最佳訓練鞋2025推薦：Nike Vomero 18

Nike Vomero 18以ZoomX泡棉打造超級緩震腳感，適合日常訓練與長距離跑步。ReactX底層則提供足夠回彈，讓跑者在長跑時仍能保持節奏。

Nike Vomero 18
Nike Vomero 18

Nike Vomero 18 運動鞋

價錢：$1,792

SHOP NOW

Nike Vomero 18 運動鞋
Nike Vomero 18 運動鞋

最佳訓練鞋2025推薦：Brooks Glycerin GTS 22

Brooks Glycerin GTS 22延續Glycerin系列的舒適腳感，同時加入穩定設計，適合需要矯正支撐的跑者。全新DNA Tuned泡棉提供更柔軟的落地感，同時保持輕盈。

Brooks Glycerin GTS 22
Brooks Glycerin GTS 22

Brooks Glycerin GTS 22

價錢：US$165（約HK$1,282）

SHOP NOW

Brooks Glycerin GTS 22
Brooks Glycerin GTS 22

最佳訓練鞋2025推薦：Under Armour Sonic 7

Under Armour Sonic 7適合入門跑者與預算有限的人，Hovr泡棉提供足夠緩震，同時保持輕盈，可在日常訓練中享受舒適腳感，是入門跑者的理想選擇。

Under Armour Sonic 7
Under Armour Sonic 7

UA Sonic 7 男士跑鞋

價錢：$1,049

SHOP NOW

UA Sonic 7 男士跑鞋
UA Sonic 7 男士跑鞋

最佳訓練鞋2025推薦：Brooks Ghost 17

Brooks Ghost 17以全能型設計著稱，適合各種跑者與訓練情境。全新加厚泡棉提供更好的緩震效果，同時保持穩定性，是日常訓練的絕佳選擇。

Brooks Ghost 17
Brooks Ghost 17

BROOKS Ghost 17 運動鞋

價錢：$1,589

SHOP NOW

BROOKS Ghost 17 運動鞋
BROOKS Ghost 17 運動鞋

最佳訓練鞋2025推薦：Under Armour Infinite Elite 2

Under Armour Infinite Elite 2以高緩震與高回彈力備受歡迎，跑者在長跑時也能享受舒適腳感，表現遠超其價格。

Under Armour Infinite Elite 2
Under Armour Infinite Elite 2

Under Armour Infinite Elite 2 運動鞋

價錢：$1,433

SHOP NOW

Under Armour Infinite Elite 2 運動鞋
Under Armour Infinite Elite 2 運動鞋

最佳訓練鞋2025推薦：Asics Gel-Cumulus 27

Asics Gel-Cumulus 27擁有全能型設計，適合各種訓練情境。FF Blast Plus緩震與PureGel鞋跟科技，穿上後幾乎讓人忘了鞋的存在。

Asics Gel-Cumulus 27
Asics Gel-Cumulus 27

ASICS Gel-Cumulus™ 27 輕薄運動鞋

價錢：$1,163

SHOP NOW

ASICS Gel-Cumulus™ 27 輕薄運動鞋
ASICS Gel-Cumulus™ 27 輕薄運動鞋

最佳訓練鞋2025推薦：Asics Novablast 5

Novablast系列向來以強勁彈跳聞名，而第五代更是讓跑感達到完美平衡。質地更輕、更柔、更穩，在維持爆發回彈力的同時，也大幅提升穩定度。跑者可在慢跑時享受柔軟腳感，提速時又能感受強烈推進。

Asics Novablast 5
Asics Novablast 5

ASICS Novablast 5 stretch-knit sneakers

價錢：US$170（約HK$1,321）

SHOP NOW

ASICS Novablast 5 stretch-knit sneakers
ASICS Novablast 5 stretch-knit sneakers

最佳訓練鞋2025推薦：Topo Athletic Aura

這款鞋提供高達38mm的厚底緩震，柔軟腳感媲美Brooks Glycerin與Hoka Clifton。這雙鞋不僅舒適，還擁有穩定支撐力與寬敞鞋頭設計。對於追求腳趾自然舒展與極致緩震的跑者，絕對是理想選擇。

Topo Athletic Aura
Topo Athletic Aura

最佳訓練鞋2025推薦：New Balance Fresh Foam X 880v15

Fresh Foam X中底提升至超過40mm厚度，緩震層次豐富且步伐過渡流暢。儘管設計中加入更多泡棉，但鞋身仍保持穩定，不會出現過軟不穩的問題。

New Balance Fresh Foam X 880v15
New Balance Fresh Foam X 880v15

Fresh Foam X 880v15 GORE-TEX®

價格：$1,299

SHOP NOW

最佳訓練鞋2025推薦：Hoka Bondi 9

Hoka的Bondi系列幾乎是「厚底」的代名詞，第9代的中底更是比前代高出10毫米，結合更輕盈的泡棉材質，帶來前所未有的柔軟感。鞋面造型更修長，減少笨重感，讓整體外觀更具時尚氣息。

Hoka Bondi 9
Hoka Bondi 9

HOKA Bondi 9 運動鞋

價錢：$1,366

SHOP NOW

HOKA Bondi 9 運動鞋
HOKA Bondi 9 運動鞋

