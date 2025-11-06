2025年18款熱門訓練跑鞋推薦！跑者實測評價清單全公開 85折起入手神級跑鞋

《TATTOUR HK》創辦人：為香港紋身文化尋「認同」
想知道2025哪雙訓練鞋評價最高？即看「Runner’s World」實測團隊選出的18雙年度最佳訓練鞋：
2025年「Runner’s World」測試團隊耗時數月，動員300位跑者，從超過百款鞋中精選出18雙最佳訓練鞋。無論是追求穩定支撐、舒適度、回彈力道還是輕盈觸感，以下清單都能幫你找到屬於自己的完美訓練鞋！
2025年最佳訓練鞋Top18推薦（排名不分先後）
最佳訓練鞋2025推薦：Saucony Ride 18
Saucony Ride 18的Pwrrun+泡棉不僅讓每一步都更省力，鞋面也經過簡化，減少多餘覆蓋層，讓腳感更貼合。鞋後跟的麂皮條設計，讓未穿鞋前就能感受到其柔軟質感。實際穿上後，多位跑者都表示：「瞬間就覺得好舒服」，尤其適合追求緩震又不想過於厚重的跑者。
Women's Ride 18
價錢：US$145（約HK$1,127）
最佳訓練鞋2025推薦：Saucony Guide 18
Saucony Guide 18延續品牌經典的穩定設計，專為需要矯正支撐的跑者打造。加厚的後跟泡棉與CenterPath技術，讓足部在跑動時更穩固，不易內旋。其偏高的鞋面能確實將腳掌固定在鞋床中央，長距離跑下來也不易疲勞。
Men's Guide 18
85折特價：$850｜
價錢：$999
最佳訓練鞋2025推薦：Mizuno Neo Zen
Mizuno Neo Zen打破傳統訓練鞋的框架，與前代Neo Vista相比，Zen的鞋底更貼地，每一步都更有彈性。TPU基底的泡棉即使在極端氣溫下依然保持回彈，讓跑者在不同環境都能享受一致腳感。
Mizuno Neo Zen 運動鞋
價錢：$1,344
最佳訓練鞋2025推薦：Scarpa Spin Ultra 2
Scarpa Spin Ultra 2以極簡設計與高穩定性聞名，鞋底僅28mm厚，讓跑者更貼近地面。新TPEE泡棉材質在柔軟與回彈之間取得平衡，即使在泥地、草地等軟質路面也能發揮出色表現。
SCARPA Spin Ultra 2 運動鞋
9折優惠價：$1,321｜
原價：$1,545
最佳訓練鞋2025推薦：Adidas Adizero Evo SL
Adidas Adizero Evo SL以簡約設計與高性價比入選，單層泡棉與輕量鞋面讓它成為日常訓練的理想選擇。Lightstrike Pro泡棉提供強大緩震與回彈，中足的尼龍支撐片則確保轉換步態時的穩定性。雖然鞋舌與中足部分略顯鬆散，但整體表現仍獲肯定。
adidas Adizero EVO SL 運動鞋
價錢：$1,048
最佳訓練鞋2025推薦：Puma ForeverRun Nitro 2
Puma ForeverRun Nitro 2延續前代優點，以TPU包覆後跟，有效減緩內旋，同時提供足夠緩震。加寬的中底設計讓支撐更全面，適合長距離訓練。這雙鞋的穩定性與舒適度兼備，即使跑完長距離也不易疲勞。
PUMA ForeverRun NITRO™ 2 運動鞋
價錢：$1,415
最佳訓練鞋2025推薦：Diadora Nucleo 2
Diadora Nucleo 2在測試期間意外成為黑馬，其輕盈泡棉與寬敞鞋頭設計，讓腳感極度舒適。多位跑者表示這雙鞋的舒適度甚至超越許多知名品牌的緩震訓練鞋，如果想要追求極致舒適又不想過於厚重，絕對值得嘗試。
最佳訓練鞋2025推薦：Brooks Glycerin Max
Brooks Glycerin Max以「踩雲」般的腳感著稱，被形容像是每一步都像在雲端上奔跑。全新DNA Tuned泡棉提供極致緩震，同時保持輕盈，讓跑者能專注於訓練本身。
Brooks Glycerin Max
價錢：US$200（約HK$1,554）
最佳訓練鞋2025推薦：Nike Vomero 18
Nike Vomero 18以ZoomX泡棉打造超級緩震腳感，適合日常訓練與長距離跑步。ReactX底層則提供足夠回彈，讓跑者在長跑時仍能保持節奏。
Nike Vomero 18 運動鞋
價錢：$1,792
最佳訓練鞋2025推薦：Brooks Glycerin GTS 22
Brooks Glycerin GTS 22延續Glycerin系列的舒適腳感，同時加入穩定設計，適合需要矯正支撐的跑者。全新DNA Tuned泡棉提供更柔軟的落地感，同時保持輕盈。
Brooks Glycerin GTS 22
價錢：US$165（約HK$1,282）
最佳訓練鞋2025推薦：Under Armour Sonic 7
Under Armour Sonic 7適合入門跑者與預算有限的人，Hovr泡棉提供足夠緩震，同時保持輕盈，可在日常訓練中享受舒適腳感，是入門跑者的理想選擇。
UA Sonic 7 男士跑鞋
價錢：$1,049
最佳訓練鞋2025推薦：Brooks Ghost 17
Brooks Ghost 17以全能型設計著稱，適合各種跑者與訓練情境。全新加厚泡棉提供更好的緩震效果，同時保持穩定性，是日常訓練的絕佳選擇。
BROOKS Ghost 17 運動鞋
價錢：$1,589
最佳訓練鞋2025推薦：Under Armour Infinite Elite 2
Under Armour Infinite Elite 2以高緩震與高回彈力備受歡迎，跑者在長跑時也能享受舒適腳感，表現遠超其價格。
Under Armour Infinite Elite 2 運動鞋
價錢：$1,433
最佳訓練鞋2025推薦：Asics Gel-Cumulus 27
Asics Gel-Cumulus 27擁有全能型設計，適合各種訓練情境。FF Blast Plus緩震與PureGel鞋跟科技，穿上後幾乎讓人忘了鞋的存在。
ASICS Gel-Cumulus™ 27 輕薄運動鞋
價錢：$1,163
最佳訓練鞋2025推薦：Asics Novablast 5
Novablast系列向來以強勁彈跳聞名，而第五代更是讓跑感達到完美平衡。質地更輕、更柔、更穩，在維持爆發回彈力的同時，也大幅提升穩定度。跑者可在慢跑時享受柔軟腳感，提速時又能感受強烈推進。
ASICS Novablast 5 stretch-knit sneakers
價錢：US$170（約HK$1,321）
最佳訓練鞋2025推薦：Topo Athletic Aura
這款鞋提供高達38mm的厚底緩震，柔軟腳感媲美Brooks Glycerin與Hoka Clifton。這雙鞋不僅舒適，還擁有穩定支撐力與寬敞鞋頭設計。對於追求腳趾自然舒展與極致緩震的跑者，絕對是理想選擇。
最佳訓練鞋2025推薦：New Balance Fresh Foam X 880v15
Fresh Foam X中底提升至超過40mm厚度，緩震層次豐富且步伐過渡流暢。儘管設計中加入更多泡棉，但鞋身仍保持穩定，不會出現過軟不穩的問題。
Fresh Foam X 880v15 GORE-TEX®
價格：$1,299
最佳訓練鞋2025推薦：Hoka Bondi 9
Hoka的Bondi系列幾乎是「厚底」的代名詞，第9代的中底更是比前代高出10毫米，結合更輕盈的泡棉材質，帶來前所未有的柔軟感。鞋面造型更修長，減少笨重感，讓整體外觀更具時尚氣息。
HOKA Bondi 9 運動鞋
價錢：$1,366
