經常頭暈天旋地轉？物理治療助你尋回「平衡感」
燒味優惠｜美心MX全新外賣燒味優惠 $33起外賣紅燒乳鴿/鹽焗雞
美心MX推全新外賣燒味優惠，$33起可外賣紅燒乳鴿/鹽焗雞！紅燒乳鴿可以選擇單隻$39，或是兩隻$69、三隻$99的組合。而原隻包斬的鹽焗雞價格都只是$63，斬料加餸又多一個好選擇。
美心MX外賣燒味優惠詳情
紅燒乳鴿：$39/隻、$69/2隻、$99/3隻
鹽焗雞：$63（原隻包斬）
供應時間：下午3:30起供應
供應地點：全線美心MX分店（大會堂、西九龍站、大學站、機場中場分店除外）及全線美心Food²分店（紅磡站分店除外）
不可與其他優惠同時使用
圖片來源：美心官網、美心Facebook
