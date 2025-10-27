結業潮｜灣仔人氣燒味店「天龍燒鵝」分店結業 前米芝蓮中菜館總管主理 招牌燒鵝皮脆肉嫩

灣仔一向是本港飲食業競爭激烈的地區之一，不少人氣食店麵曾進駐後又相繼退場。早前由前米芝蓮中菜館總管主理的「天龍燒鵝」亦宣布其昌業大廈分店結業，消息一出令不少燒味迷大呼可惜。老闆亦在社交平台上發布影片，大談昌業大廈分店結業的原因。

老闆嘆：變相幫業主打工

「天龍燒鵝」老闆阿成拍片透露心聲，指昌業大廈分店面積約1,000呎，月租高達十多萬港元，即使略有盈利，但營運壓力龐大，支撐兩店非常吃力。阿成感嘆香港營商環境困難，部分業主見餐廳生意好就加租，但「生意唔好又冇人幫」，「變相幫業主打工」的無力感令他無奈決定忍痛結業。他亦指出，因「天龍」兩間分店位置相近導致客源重疊，與其承受雙倍開支，不如集中資源「做好一間」。他坦言若未來再開新店，會考慮轉戰九龍區發展。

「天龍燒鵝」老闆阿成拍片講解分店結業原因

招牌燒鵝皮脆肉嫩

老闆阿成曾任米芝蓮二星中菜館燒臘部總管，其出品水準備受肯定。「天龍」主打燒鵝及傳統港式燒味，當中以招牌燒鵝最為人熟悉。所選用的鵝隻新鮮嫩滑，經秘製醬料醃製後以明爐燒成，外皮金黃酥脆、肉質多汁鮮甜，香氣撲鼻。憑藉紮實功夫與出色火喉，吸引不少饕客及遊客慕名而來，更曾登上內地社交平台熱榜。對於結業消息，不少網民留言惋惜，直言「香港飲食業其實係被業主各種加租搞到關門，而不是無生意」，亦有內地食客留言邀請他北上開店，期待他於深圳、廣州、佛山、中山等地「起爐」為內地食客帶來招牌好味道。

食客亦大讚其乳豬

圖片來源：OpenRice、小紅書@香港阿成哥（天龙烧鹅）

