市建局向 1,700 名宏福苑業主發放樓宇更新全額資助
燒味飯陷阱 叉燒飯竟達1000卡？營養師教路做多「這一步」激減225卡 減肥照食也無妨｜營養師Audrey Tam
一句「燒鵝都dope」，令港人至愛的「燒味飯」再成熱話！肥叉、燒肉、鵝髀，雙拼再加杯凍檸茶…食指大動的同時卻暗藏「高卡高脂高鈉」陷阱！以一般成人每日攝取2000卡路里為例，一碟燒味飯的熱量已差不多佔了所需的一半。既然不健康，難道真的要從此戒食？其實只要懂得「避重就輕」，一樣可以食得開心又健康！
👉🏻全新Yahoo Food Instagram上線啦！立即Follow獲取更多飲食攻略
1. 減飯量
一碟燒味飯通常有2至2.5碗白飯，再配上美味的燒味和汁醬…整體熱量隨時過900卡路里！其實只要「飯量減半」，就可以輕鬆減225卡路里！
2. 汁醬另上
不少人都鍾意燒味配上滿滿的醬汁，例如燒味汁、酸梅醬、薑蓉等，但其實這些汁醬都是隱形的脂肪和鈉質來源。以薑蓉為例，通常是油浸，每湯匙已有86卡、9克脂肪（約2茶匙油）和360毫克鈉。世衞建議每人每日的鈉攝取量不應多於2000毫克，以減低日後患上心血管疾病、高血壓、糖尿病等風險。試想像一碟叉燒飯（1300毫克鈉）加2湯匙燒味汁（290毫克鈉）和1湯匙酸梅醬（320毫克鈉），鈉攝取量已超過每日上限！所以我平時較鍾意醬汁另上，想加多少就用筷子慢慢蘸在燒味上，既好味又能控制鈉攝取量，還不用擔心因為食得太鹹而導致水腫。
3. 少三寶四寶，去皮去肥
燒味飯當中，以「三寶」或「四寶」最為邪惡，而切雞和油雞則相對健康。如果去皮的話，更可以大大減少脂肪攝取量—甚至減半以上。例如一件（約94克）的雞髀約含198卡路里和14克脂肪，但去皮後即減至約82卡路里和3克脂肪，足足減少了八成脂肪！叉燒亦如是：將「半肥瘦」轉為「瘦叉燒」，所含脂肪也可減少三分之二！當然，如果大家像我這樣實在不捨得完全去皮，也可以揀2至3件自己最鍾意的部位連皮食，其餘才去皮。
4. 加碟菜，增纖維和飽足感
一般碟頭飯「多肉少菜」，即使有菜也只是點綴幾條，根本不足夠。建議食燒味飯時，額外加一碟菜（全走）， 當中的膳食纖維不但能增加飽足感，還有助延緩澱粉的消化和吸收速度，對於需要控制體重或血糖的人士尤其適合。如果大家不想額外加菜，也可以由飲品入手，既方便又能補水補纖！
纖維飲品例子（*參考：1熟西蘭花約含3克膳食纖維）
更多專欄文章：
營養師拆解美國倒轉飲食金字塔真相！四大迷思：碳水不再重要？每餐都「多食啲肉」？｜營養師Audrey Tam
打邊爐是痛風元兇？痛風患者飲食全攻略 每日食XX粒車厘子 竟可減少痛風發作達35%！｜營養師Audrey Tam
中式糖水 = 減肥大忌？合桃露熱量竟等於1.5碗白飯！ 「這款」糖水反而有助預防骨質疏鬆？｜營養師Audrey Tam
終結失眠多夢？GABA助眠朱古力、軟糖真的有效嗎？GABA完整功效解析 三大助眠產品原理大公開！｜營養師Audrey Tam
煲仔飯＝減肥大忌？臘味煲仔飯熱量竟等於3個豬柳蛋漢堡！飯焦含致癌物質宜配「這類食物」中和｜營養師Audrey Tam
全新訂座平台「Yahoo訂餐廳×Openrice」正式上線！
更多健康／營養補充品資訊
藍莓素真的護眼抗老？藍莓抗氧化能力超高！營養師拆解藍莓保健品功效及禁忌（附食譜）
食維他命B雜「尿黃」正常嗎？幾時食最好？營養師教路B雜功效、禁忌及好處！附含量最豐富食物及每日建議攝取量
營養補充品新寵兒輔酶Q10是什麼？抗氧化作用是維他命E的40倍！營養師解構輔酶Q10三大功效 再分享什麼食物含有CoQ10
骨質疏鬆症｜推薦3類有助預防骨質疏鬆症保健品！補鈣之外 還需要補充兩種營養素
燕窩有什麼營養及功效？中醫師拆解燕窩食用禁忌 3類人不宜食燕窩進補！
奇亞籽｜營養師拆解超級食物奇亞籽3大好處及禁忌 低卡、飽肚、高蛋白質！(附奇亞籽推薦)
亞麻籽｜營養師解構亞麻籽功效、營養價值及好處！兩類人需要注意（附10款亞麻籽推薦）
益生菌vs益生元有咩分別？推薦5大益生菌益生元產品！附營養師教路邊啲食物含量最豐富
低卡零食推薦｜必入10款低卡路里健康零食！鹽、糖幾多先叫健康？營養師教你睇營養標籤揀零食 避開致肥陷阱！
【今晚食乜好】唔知今晚食乜餸？立即去Yahoo Food 食譜專頁搵靈感
>>按此下載<< 全新Yahoo APP，領取最新餐廳優惠、氣炸鍋食譜、自助餐優惠，仲有飲食達人教你識煮識食，讓你成為真正全面的美食家，仲唔立即下載？
其他人也在看
中六合彩頭獎唔好退休？日本過來人億元級智慧！
上期六合彩，二千三百多萬頭獎有兩注中。打工仔聽到都可能會發夢，如果幸運兒係自己，第一件事係返公司賠錢劈炮。不過日本有曾中過頭獎的幸運兒，就慶幸當年中獎後堅持返工，令他未至於一無所有。
中年好聲音4｜「白眉鷹王」獲5燈直接晉級 網民齊齊估呢位《愛·回家》演員係真身
TVB歌唱選秀節目《中年好聲音4》日前播出第10集，70強選手競逐40強位置，而焦點就落喺兩位蒙面藝人選手「獅子王」與「白眉鷹王」身上，「白眉鷹王」演唱歌曲《假使有日能忘記》，憑出色表現，喺評審們手上獲得5燈直接晉級，實至名歸。唔少網民都化身偵探，齊齊估「白眉鷹王」真身。
75歲李龍基被爆隱居「貨倉屋」 已搬離昔日與王青霞愛巢
被稱為TVB「御用皇帝」嘅75歲李龍基，與年齡相差36年嘅王青霞（Chris）展開「爺孫戀」，並已到訂婚階段，但王青霞被揭美國有未婚夫又曾欠債等，更因涉逾期居留、使用虛假文書等6項控罪被判入獄，不過當時李龍基仍心繫女友，仲話等佢出獄就即結婚。喺王青霞出獄後，李龍基多次被發現形單隻影，疑似被飛，之後更被爆出已婚及育有一名16歲嘅兒子，李龍基原來係「第三者」，最終分手收場。去到噚日（3日）有傳媒指李龍基已搬離昔日與王青霞嘅村屋愛巢，並已獨自遷入山旮旯隱居生活。
35歲邵珮詩低調現身慈善餐舞會 美貌氣質更勝以前
現年35歲嘅邵珮詩（Veronica），2014年參選香港小姐競選，勇奪「最上鏡小姐」、「友誼小姐」及「冠軍」獎項，成為「三料冠軍」。
洪天明移居深圳一家適應良好 兩個仔讀國際學校 「本地學校入唔到」
唔少藝人將事業重心放喺內地之後，都會考慮全家遷居內地。早前洪天明同周家蔚就由原本居住嘅大埔比華利山別墅豪宅，搬到深圳定居。
背包卡纜車吊半空心跳停！ 昆士蘭家屬奔日帶骨灰回家！
這起滑雪場悲劇震驚全球，一名來自澳洲昆士蘭陽光海岸的22歲女子Ella Day Brooke（布魯克·戴伊），在日本長野縣栂池高原滑雪場度假時，1月30日上午9:15左右搭乘Tsuga No. 2 Pair Lift纜車，背包腰帶扣環未扣牢，卡在吊椅機械上導致她無法下車，被拖行吊掛在半空約幾分鐘，巡邏員緊急停機救人時她已心臟驟停，送往醫院搶救無效，於2月1日宣告不治。
新地馮秀炎涉貪被停職 年薪2400萬「商場一姐」是怎樣煉成的？
新地執行董事馮秀炎據報涉內地商場營運貪腐遭停職，年薪 2,400 萬的「商場一姐」如何建立新地商場王國？
麥當勞魚柳包走醬變「芝士瀑布」？網民Threads熱話：店員神操作加激多車打芝士片！
麥當勞的漢堡一向都有可以自訂配料，但向來只有減少配料，如「走醬、走青瓜、走番茄」等選擇，而大家選擇自訂魚柳包，多數都是為減肥或個人口味而選擇「走醬」，近日有Threads友就選擇走醬魚柳包，卻竟然被店員加料？但加的料並非壞事，而是被狂加近十片車打芝士的魚柳包！
哈佛大學研究推薦10種「抗衰老食物」！把40歲養成20歲體質，每天吃一兩種已比同齡人年輕
隨著「長壽科學 (Longevity)」與「生物駭客 (Biohacking)」成為全球熟齡女性的熱門搜尋關鍵字，如何透過飲食實現「逆齡成長」已成為必修課。哈佛大學多項研究指出，正確的飲食能從細胞底層修復老化，亦推薦10 種頂級抗衰老食物，建議每天輪流攝取一至兩種，隨時比同齡人更年輕！
阿Sa蔡卓妍示範Quarter-zip貴氣穿搭，這幾款百搭Ralph Lauren單品可閉眼衝
想打造慵懶又顯貴的日常造型？最近的「Quarter-zip」拉鏈領穿搭正流行！這種穿法將拉鏈微微拉下，形成隨性的V領效果，休閒中帶著不刻意的精緻感，是營造「老錢風」氛圍的關鍵單品。阿Sa蔡卓妍剛好也有在穿Ralph Lauren的Quarter-zip，想要穿出貴氣來就來參考她的同款穿搭吧！
眾人追思大S「為何只有具俊曄沒穿全黑」？身上大衣承載27年深情：大S送的禮物
女星大S（徐熙媛）離世至今已滿一年，2日其丈夫具俊曄與S家人、眾多親友在金寶山舉行雕像揭幕儀式，用最深情的方式紀念離去的她。
熊黛林雙胞胎女兒長相大不同！一家四口遊新加坡 7歲姊妹一靜一動萌翻網友
熊黛林日前和丈夫郭可頌帶著7歲雙胞胎女兒到新加坡旅遊，一家四口的旅行照曝光後引起網友討論，焦點集中在雙胞胎姐妹明顯不同的外型與性格，也讓不少人感嘆基因真的很奇妙。
港男多年儲下黃金被母私自變賣！價值約350萬 為幫細佬俾首期？
金價近期屢創新高，不少市民選擇放售套現。有港男於社交平台發文稱，自己投資黃金多年，儲下價值約350萬元的金幣及金粒，誰知卻被母親私自變賣，將款項交給弟弟作結婚置業之用，事主頓感晴天霹靂，與家人關係降至冰點。
轉戰土超突叫停 傳馬拿斯亞嬲爆曼聯
【Now Sports】根據荷蘭媒體報道，被曼聯打入冷宮的馬拿斯亞，對於球會在他前往機場後取消了轉戰土超的交易，感到十分憤怒。馬拿斯亞（Tyrell Malacia）是坦夏掌曼聯年代遺留下來的棄將，去年曾被外借至燕豪芬，回來後在去年夏天被上任領隊阿摩廉列入「炸彈小組」，結果在夏天轉會窗關閉前只有他未能離開，而上半季因球隊曾陷入傷兵潮，結果他曾短暫「解凍」，並在拆禮物日對紐卡素的英超比賽後備入場，連同補時在內踢了10分鐘。曼聯現由卡域克取代阿摩廉，但馬拿斯亞只是坐在後備席，在對上3仗都未有獲得出賽機會，而據荷蘭媒體《國際足球》的報道，他在周一的冬季轉會窗死線日，曾乘車抵達曼徹斯特機場，準備飛往伊斯坦堡完成租借至土超球會的最後手續，但突然手機響，得知交易已取消。不過，該報道未有提及具體是哪間土超球會欲借用這名荷蘭後衛。據稱煞停這宗交易的是曼聯足球總監韋確斯，原因是最近杜古受傷，令球會擔心只得梳爾一名正宗左閘不足夠，因此決定不將馬拿斯亞借出去，後者當然對這個決定相當憤怒。馬拿斯亞與曼聯的合約會在今夏完結，屆時他可以恢復自由身離隊。
早餐吃對真的會瘦！醫師公開「減脂早餐公式」，網友吃3個月狂減12kg！
不少人在減重期間，會抱持「少吃一餐就少一點熱量」的想法，尤其為了避免晚上太餓，乾脆選擇不吃早餐。然而，醫師提醒，早餐其實就像身體燃脂代謝的開機按鈕，吃對早餐反而能幫助一整天的能量運作更順暢。 近期網
【Aeon】周三新鮮日（只限04/02）
聽日係AEON周三新鮮日，精選多款TOPVALU產品、新鮮蔬果、肉類海產、糧油雜貨、零食飲品；今期精選有中國香印提子 $25、卡樂B北海道薯條三兄弟 $75！特定aeon分店指定特許銷售商仲有周三新鮮日優惠！
吳尊慶祝「戀愛30週年」！曝光夫妻青澀約會照 浪漫愛情長跑如真實偶像劇
2月1日，吳尊在社群平台發文，紀念與妻子林麗吟相識30週年，分享兩人從學生時代一路走到成家、生兒育女的點滴，也曝光多張橫跨多年的合照，令網友感慨「簡直是真實偶像劇」。
【惠康】堅係正優惠 維達衛生紙$55/2條＋送萬用廚紙、抽取式面紙（即日起至05/02）
惠康今期有多款超值產品，包括有雀巢® DRUMSTICK®雪糕甜筒多件裝優惠價$55/2盒，平均$27.5/盒、維達 金裝3層衛生紙(10卷裝) 優惠價$55/2條，平均$27.5/條，送總值$44的維達Pro-X 3層特吸萬用廚紙 (2卷裝) 及藍色經典抽取式面紙 (6包裝)1件。
彭羚57歲生日上載運動短片 圈中好友齊送祝福
90年代樂壇天后彭羚（Cass），1998年與林海峰結婚，婚後誕下囡囡林泳及林清，淡出樂壇專心相夫教女，生活非常低調。考獲禪柔運動導師牌嘅彭羚，不時喺社交網站上載運動短片，噚日（2日）係佢57歲生日，並喺IG上載做運動嘅短片，記錄過去做運動鍛鍊身體嘅日子。
萬寧買3件產品滿$188 送罐頭豬LuLu枕頭套
萬寧今個星期三帶嚟精選Mannings Guardian消毒系列及紙巾產品！另外，而家購買萬寧自家品牌／Mannings Guardian 自家品牌產品滿$60獨家送萬寧$15現金優惠券；而yuu會員嚟萬寧買單件萬寧自家品牌／Mannings Guardian 自家品牌／注目品牌產品更可專享9折優惠，出位價仲有多款健與美產品優惠！