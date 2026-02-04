燒味飯陷阱 叉燒飯竟達1000卡？營養師教路做多「這一步」激減225卡 減肥照食也無妨｜營養師Audrey Tam

一句「燒鵝都dope」，令港人至愛的「燒味飯」再成熱話！肥叉、燒肉、鵝髀，雙拼再加杯凍檸茶…食指大動的同時卻暗藏「高卡高脂高鈉」陷阱！以一般成人每日攝取2000卡路里為例，一碟燒味飯的熱量已差不多佔了所需的一半。既然不健康，難道真的要從此戒食？其實只要懂得「避重就輕」，一樣可以食得開心又健康！

圖片來源：@nutritionby_audrey

圖片來源：@nutritionby_audrey

1. 減飯量

一碟燒味飯通常有2至2.5碗白飯，再配上美味的燒味和汁醬…整體熱量隨時過900卡路里！其實只要「飯量減半」，就可以輕鬆減225卡路里！

燒味飯

2. 汁醬另上

不少人都鍾意燒味配上滿滿的醬汁，例如燒味汁、酸梅醬、薑蓉等，但其實這些汁醬都是隱形的脂肪和鈉質來源。以薑蓉為例，通常是油浸，每湯匙已有86卡、9克脂肪（約2茶匙油）和360毫克鈉。世衞建議每人每日的鈉攝取量不應多於2000毫克，以減低日後患上心血管疾病、高血壓、糖尿病等風險。試想像一碟叉燒飯（1300毫克鈉）加2湯匙燒味汁（290毫克鈉）和1湯匙酸梅醬（320毫克鈉），鈉攝取量已超過每日上限！所以我平時較鍾意醬汁另上，想加多少就用筷子慢慢蘸在燒味上，既好味又能控制鈉攝取量，還不用擔心因為食得太鹹而導致水腫。

燒味飯及汁醬鈉攝取量

3. ⁠少三寶四寶，去皮去肥

燒味飯當中，以「三寶」或「四寶」最為邪惡，而切雞和油雞則相對健康。如果去皮的話，更可以大大減少脂肪攝取量—甚至減半以上。例如一件（約94克）的雞髀約含198卡路里和14克脂肪，但去皮後即減至約82卡路里和3克脂肪，足足減少了八成脂肪！叉燒亦如是：將「半肥瘦」轉為「瘦叉燒」，所含脂肪也可減少三分之二！當然，如果大家像我這樣實在不捨得完全去皮，也可以揀2至3件自己最鍾意的部位連皮食，其餘才去皮。

4. 加碟菜，增纖維和飽足感

一般碟頭飯「多肉少菜」，即使有菜也只是點綴幾條，根本不足夠。建議食燒味飯時，額外加一碟菜（全走）， 當中的膳食纖維不但能增加飽足感，還有助延緩澱粉的消化和吸收速度，對於需要控制體重或血糖的人士尤其適合。如果大家不想額外加菜，也可以由飲品入手，既方便又能補水補纖！

纖維飲品例子（*參考：1熟西蘭花約含3克膳食纖維）

圖片來源：官網

圖片來源：官網

