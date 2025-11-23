小一自行分配學位公布結果 附辦理註冊、叩門等日程
網民大讚熱論燒味係偉大發明 更指呢樣嘢應該要申請非物質文化遺產？
最近有網民於網上討論區發帖，大讚廣東燒味及醬汁配搭簡直是人類文明級發明，更指薑蔥油可申請非物質文化遺產，內文即睇：
最近有網民於網上討論區發帖，大讚廣東燒味及醬汁配搭簡直是人類文明級發明，樓主大推「醬汁全部配合到癲」，還力推薑蔥油應該立即申請非物質文化遺產，誇張指其是伴切雞的恩物，飯都食多碗，外國根本沒這回事。帖文一出，即引起網友熱議，瘋狂補充各種神級配搭，還大談燒味背後的前人智慧，立即睇下文了解內容啦！
👉🏻全新Yahoo Food Instagram上線啦！立即Follow獲取更多飲食攻略
醬汁配搭完美到癲 網友跪呼經得起時間考驗
帖文一出，立即引起網友熱烈討論，樓主舉例經典組合後，立即獲大量網友讚好，如叉燒配蜜汁、燒鵝配酸梅醬、切雞配蔥油、腩仔配芥辣，完美無缺！網友接力補充，乳鴿配淮鹽、燻蹄配白醋，還有人指燒鴨不點酸梅醬就缺了些感覺。有網友總結得好好，指失敗的配搭都已經全部消失，剩下成功的口味才會給後人食到，經得起時間考驗，才是經典！
薑蔥油應該申請世遺？網友：鬼佬胡椒鹽就亂燒
樓主力推香港版薑蔥油，不過有網友就澄清「薑蓉還薑蓉，薑蔥油還薑蔥油！」除此之外，網友一致跪服，指蔥油配搭燒味豉油再撈飯，絕對是人間美味！反指外國人只用胡椒及鹽就亂燒，大讚想到這些醬汁方程式的人是天才；更指事前功夫，整個燒的過程和要控制的因素，這些都是令人感到佩服的想法；還有網友開始認真討論粵菜能否稱霸中菜！不知讀者想法如何呢？
圖片來源：連登討論區
全新訂座平台「Yahoo訂餐廳×Openrice」正式上線！
更多近期熱話
藍田飯店時光倒流價雙拼燒味飯售$23 有人讚「良心」有人著眼呢樣？
Threads友呻因「燒賣餸飯」想炒家傭 有人笑稱：聽晚改蝦餃 網友接力分享家中「地獄料理」
屯門「半份」手工意粉惹熱議 網民意見兩極 「以為食淨」定樓主「唔識食」？
長沙灣日式餐廳蒸蛋底部驚現「贈品」磨刀石 食客公審店家反應 網民：咁我覺得報食環會抵d
Threads爆紅「屯元天最好食」意粉小店Mamma Mia 必食蒜香蜆肉欖油意粉/蕃茄蟹肉意粉/Tiramisu
食客Sukiya食壽喜燒未熄火取出石油氣罐險釀火災 網民：原來打邊爐都要有常識
Threads友大推九龍灣餐廳復刻吉野家三文魚蟹籽飯 網民：係童年回憶呀！
Threads友斥散水餅文化假惺惺 「應該要喺呢一代終結」 網民熱議仲有呢種行為都要停止？
街市魚販教用芥末吐花甲沙 港男回家實測宣告失敗 網民：未吐沙已經被wasabi辣死
關注組大推方榮記午市$38沙嗲牛肉煎米粉 網民：平過兩餸飯！
Threads網民熱議世衛已將熱水列為2A級致癌物 顛覆長輩教落 「湯要趁熱飲」的概念
>>按此下載<< 全新Yahoo APP，領取最新餐廳優惠、氣炸鍋食譜、自助餐優惠，仲有飲食達人教你識煮識食，讓你成為真正全面的美食家，仲唔立即下載？
其他人也在看
聖誕好去處2025｜Sanrio人氣角色登陸海洋公園！設20個角色主題互動遊戲、見面會、周年派對活動、限定精品美食
Sanrio迷注意！香港海洋公園於今年12月13日至2026年8月23日期間，推出Sanrio characters「蔚藍海洋之旅」活動，6大人氣角色Hello Kitty、Cinnamoroll、My Melody、Kuromi、Pompompurin及Hangyodon化身海洋冒險隊，登陸海洋公園！全園不但設有20個角色主題互動遊戲，還有主題打卡位、My Melody & Kuromi 派對屋、Sanrio Characters見面會、限定周邊精品等，定必成為粉絲、親子、情侶最新打卡聖地！Yahoo 旅遊 ・ 6 小時前
遇到高段位「Melody」點算好？學識4大反制心法，優雅地與「綠茶」機心女生過招｜BONNIE MAN 文炎君《女人像鹽》
城中熱話圍繞著一位被部分網民戲稱為「Melody」的女性人物。所謂「綠茶婊」，其核心從來不是壞，而是「偽」。她們像一杯看似清澈淡雅的綠茶，入口微甘，但後勁卻帶著難以言喻的苦澀與複雜。Yahoo Style HK ・ 7 小時前
香港文化節︱北角油街辦非遺市集 傳承龍鬚糖、繡花鞋等工藝︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】香港文化節於本週末北角油街實現舉辦「非物質文化遺產市集 2025」，以「自然啟迪 工藝傳香」為主題，設有表演節目、體驗工作坊、非遺食品製作示範及遊戲攤位等，免費予公眾參與。Yahoo新聞 ・ 22 小時前
長者自助餐優惠2025〡15間酒店自助餐優惠推介！自助午餐最平$167起／歎聖誕主題菜、江蘇大閘蟹、日式佐賀黑毛和牛火鍋
平時每次去食自助餐，都是著重介紹收取成人價錢的自助餐優惠，這次Yahoo Food特意為各位精明的老友們謀福利，以更優惠的價錢就可以享用高質素的酒店自助餐，更會看看有哪些美食份外回本及適合長者享用，想知道有什麼至抵自助餐優惠推介就要看看內文的介紹！最後要留意的是，每間酒店對於長者的適用年齡有所不同，有60歲或65歲以上的規定，大家記得留意啦。Yahoo Food ・ 1 天前
Black Friday優惠2025｜Tommy Hilfiger低至38折！男裝長袖上衣低至$2XX、cap帽只需$93
經過月頭雙11減價活動，眨下眼又來到11月另一個重頭戲Black Friday黑色星期五！Amazon今年有Black Friday Week優惠，由即日起至12月2日下午4點，不同類型產品，如gadget、supplement、服飾等都有平，今次Yahoo購物專員推介入手Tommy Hilfiger，男女裝都有平，男裝sweater折後低至38折，Tommy Hilfiger Logo cap帽更不用$100入手，趁年度勁減優惠大手入貨啦！Yahoo Style HK ・ 6 小時前
Black Friday優惠2025｜素食者容易缺乏這5款營養素？iHerb全素營養補充品推介 最平低至$18／植物蛋白粉低至6折
現今社會有不少人茹素，根據香港衞生署資料，素食者主要分為四大類，包括蛋奶素食、蛋素食、奶素食和全素食，都是主要以植物為主要食糧，不進食部份或全部動物的肉、內臟及其製品。然而，茹素人士容易因飲食習慣，導致身體容易缺乏5款類別營養素，Yahoo購物專員精選了5大全素營養補充品推介，iHerb同時有黑五購物節優惠低至6折，supplement最平低至$18，不要錯過平價入手機會！Yahoo Food ・ 2 小時前
內地低空經濟市場規模強勁增長 年內料達1.5萬億人幣
據《央視》報道，低空經濟作為國家戰略性新興產業近年實現跨越式發展，內地已從低空裝備技術追趕階段，逐步邁向局部引領的關鍵轉變。預計2025年內地低空經濟市場規模將達1.5萬億元人民幣(下同)，2030年有望突破2萬億元，產業發展呈現強勁增長態勢。 此外，數據顯示，去年民用航空產品產值突破1,600億元，按年增長23.6%。據內媒引述行業預測，到2035年內地無人機物流產值有望突破萬億元，未來年均增長率將保持在兩成左右。(ta/w)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 7 小時前
日圓續走弱 日政府顧問促積極干預匯市
外電報道，日本政府顧問小組成員Takuji Aida表示，日本擁有過剩的外匯儲備，政府可以積極干預外匯市場，以減輕日圓疲弱所帶來的負面經濟影響。 今早(24日)圓匯仍然走弱，現跌0.24%至156.75日圓兌一美元。Aida一直主張透過維持低利率及增加支出來刺激經濟，認為日圓疲弱有利於經濟，進口成本上升對家庭造成的衝擊可以透過積極的財政開支來抵銷。(mn/w)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 6 小時前
Black Friday黑五優惠2025｜Oral-B iO Series 3 電動牙刷五五折勁減，入手價僅$467，用歷史最低價體驗更潔淨牙齒！
除了每年要花錢做一次深層洗牙，其實每天用對牙刷，讓口腔日常清潔升級到牙醫級標準，才是保護口腔健康的關鍵。今年 Black Friday，Oral-B iO Series 3 在 Amazon 上直降至 55 折，入手價只要 US$59 （約 HK$467），而且免運費送到家中，如果你一直在用傳統牙刷、或是還停留在舊款電動牙刷，這次真的不升級都對不起自己了。Yahoo Tech HK ・ 5 小時前
聖誕好去處2025｜觀塘Kiztopia《薑餅人奇幻聖誕村》2,000呎彈床遊樂場！6米高薑餅屋聖誕村/3.5米高小熊Bell、恐龍Drago
今年聖誕，觀塘YM²裕民坊聯乘新加坡人氣親子品牌Kiztopia，打造超過2,000呎的《薑餅人奇幻聖誕村》，村內更有多項冒險任務等小朋友解鎖，Kiztopia Friends的恐龍Drago、小熊Bell亦化身巨型充氣角色，陪大家過聖誕。這個聖誕村將成為東九龍最萌的親子熱點。Yahoo 旅遊 ・ 31 分鐘前
【一粥麵】魚湯皮蛋瘦肉粥 嚐鮮價$20（只限24/11）
由即日起至11月24日，逢指定星期一都係一粥麵「大滿粥日」，上午11點至中午12點期間，只需嚐鮮價$20，就可以試到選用鮮濃魚湯粥底熬煮而成的皮蛋瘦肉粥鮮味升級版！同時，購買魚湯皮蛋瘦肉粥可享加配優惠 +$9加配小食一款（腸粉 / 豉油皇炒麵 / 蘿蔔糕）！YAHOO著數 ・ 5 小時前
GDP 的基準預測4.7% 花旗看2026年中國經濟：「穩」字當頭
為期兩天的花旗集團 (C)中國高峰會上周五 (14 日) 在上海落幕，會上圍繞「十五五」計畫開局之年的經濟前景展開深入探討，花旗亦發布 2026 年中國經濟展望報告，指出作為經濟轉型關鍵窗口，中國明年將維持「5% 左右」的成長目標，實際基準預測為 4.7%，並詳解政策路徑與結構轉型方向。鉅亨網 ・ 4 天前
Black Friday黑五優惠2025︱WD Elements 外接機械硬碟近 6 折大促，歷史新低 HK$1,320 升級 14TB 桌面存儲
懶得弄 NAS 只想要一套大容量存儲備份數據？不妨考慮下 WD 的 Elements 外接式桌上機械硬碟。目前這款產品正趁著 Black Friday 大力促銷。Yahoo Tech HK ・ 1 小時前
聖誕好去處2025港島區合集（持續更新）｜AIA嘉年華/中環冬日小鎮/大館12米高聖誕樹
踏入11月，意味住一年一度的大型節日聖誕節即將來臨，香港不少商場及地標都陸陸續推出別出心裁的聖誕節主題活動，打造限定聖誕佈置、燈飾打卡、冬日市集等，想好好感受聖誕氣氛的話，不妨參考下聖誕節好去處合集，為了讓大家更易閱讀，合集將分成港島區、九龍區及新界區三篇，本篇為港島區，我們會持續更新呢！Yahoo 旅遊 ・ 1 小時前
荃灣美食｜情侶檔拍住上深水埗「甜西施研究所」進駐荃灣 必試招牌多芒系列、手工芋泥桃膠小丸子
去年於深水埗開業的外賣手工甜品店「甜西施研究所」，憑著澎湃的芒果甜品、自製芋泥系列及二十多元就歎到的傳統糖水突圍而出，月前更再下一城於荃灣開分店，幾乎每天都大排長龍。Yahoo Food ・ 7 小時前
小籠包食譜｜小籠湯包
小籠包有分冷水麵和發酵麵糰，這次漢子用了冷水麵，為了多汁的效果，特別有做了豬皮凍！冷水麵皮要好桿真的需要適當的讓麵皮鬆弛，而且皮的厚薄真的很重要，且現桿現包，因為薄皮放了一下子就容易乾，所以桿好ㄧ定要蓋起來喔～ 也歡迎到女漢子的臉書專頁逛逛喔～ https://m.facebook.com/Womanritaskitchen/Cook1Cook煮一煮 ・ 7 小時前
港產電子踢躂舞鞋誕生 舞步觸發鼓聲雷聲 小藝團突破香港有限空間：激發探索的勇氣｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】用舞步在地面敲出節奏和樂聲，踢躂舞既是舞蹈又是樂器，但因場地所限，在香港從來不是主流。年輕踢躂舞室 STEP OUT Studios 在小眾藝術圈默默耕耘，花兩年時間研發出能觸發鼓聲、玻璃碎聲、甚至說話聲的電子踢躂舞鞋，與跨媒介團隊和 5 位舞者在本週末演出香港首個電子踢躂舞劇場《The Next Movement》，以全新劇場體驗啟發觀眾面對未知未來的勇氣。Yahoo新聞 ・ 7 小時前
特朗普稱不應允許電視網絡擴張 並抨擊激進左翼媒體
【彭博】— 美國總統特朗普表示，任何電視網絡都不應該擴張，並指出他認為的左翼新聞網絡有可能會擴張勢力。Bloomberg ・ 5 小時前
布丁食譜｜芒果布丁杯
?芒果布丁杯? 繼續都係芒果系列的甜品，希望大家未睇厭?? 不過，我仲未整厭喎！！ 上次整的芒果布丁，實在太好味，獨樂樂不如眾樂樂，今次整左14杯，請左阿女朋友仔、鄰居、樓下保安齊齊分享?? 呢個布丁杯新買的，真係好鍾意，好鬼靚?? 食譜連結： https://www.facebook.com/share/p/edouuvQGB3Z2Rz2G/?mibextid=oFDknk Follow my FB page & IG ?? #汶・煮意 #manlicacyCook1Cook煮一煮 ・ 7 小時前
40歲後的自我覺醒：「讓自己快樂」視為責任，會發現自己的力量遠比想像中強大｜周靈山《只在你心頭》
四十歲前，我們總在回應別人的期待；四十歲後，該是聆聽自己內心聲音的時候。那些「應該做」與「不想做」的拉扯，到了這個年紀，該學會溫柔地放下前者。Yahoo Style HK ・ 6 小時前