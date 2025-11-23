網民大讚熱論燒味係偉大發明 更指呢樣嘢應該要申請非物質文化遺產？

最近有網民於網上討論區發帖，大讚廣東燒味及醬汁配搭簡直是人類文明級發明，樓主大推「醬汁全部配合到癲」，還力推薑蔥油應該立即申請非物質文化遺產，誇張指其是伴切雞的恩物，飯都食多碗，外國根本沒這回事。帖文一出，即引起網友熱議，瘋狂補充各種神級配搭，還大談燒味背後的前人智慧，立即睇下文了解內容啦！

醬汁配搭完美到癲 網友跪呼經得起時間考驗

帖文一出，立即引起網友熱烈討論，樓主舉例經典組合後，立即獲大量網友讚好，如叉燒配蜜汁、燒鵝配酸梅醬、切雞配蔥油、腩仔配芥辣，完美無缺！網友接力補充，乳鴿配淮鹽、燻蹄配白醋，還有人指燒鴨不點酸梅醬就缺了些感覺。有網友總結得好好，指失敗的配搭都已經全部消失，剩下成功的口味才會給後人食到，經得起時間考驗，才是經典！

薑蔥油應該申請世遺？網友：鬼佬胡椒鹽就亂燒

樓主力推香港版薑蔥油，不過有網友就澄清「薑蓉還薑蓉，薑蔥油還薑蔥油！」除此之外，網友一致跪服，指蔥油配搭燒味豉油再撈飯，絕對是人間美味！反指外國人只用胡椒及鹽就亂燒，大讚想到這些醬汁方程式的人是天才；更指事前功夫，整個燒的過程和要控制的因素，這些都是令人感到佩服的想法；還有網友開始認真討論粵菜能否稱霸中菜！不知讀者想法如何呢？

樓主出帖大讚燒味

講得好好

其實真係

真！

冇得輸

燒味世一

薑蓉配搭一流

兩樣不同

大癲！

可！

圖片來源：連登討論區

