燒烤場推介2025｜中秋BBQ燒烤場推介10間！全天候任飲任食/免費娛樂設施/50款燒烤美食

中秋BBQ燒烤場邊間好？中秋除了吃月餅、食盆菜、到會美食及中秋套餐外，想熱鬧的話，一大班人中秋BBQ燒烤是不錯的選擇，香港各區均有特色的BBQ燒烤場，有得食之餘，更有不少娛樂設施，保證盡興而歸！Yahoo Food精選城中10個燒烤必到的BBQ場地，馬上看看內文有什麼好推介。

TLCBBQ向來是燒烤的熱門選擇！今年更在場內增設全新的恐龍水上樂園（即日起至9月21日）。四萬尺場地內佈置多個充氣水池及跳彈床，滑梯有不同程度，不同年齡的兒童都可以盡情玩樂。全日任食燒烤全包門票提供港式燒烤，任食逾50款燒烤食物，全部均由自家工場新鮮醃製，人氣必食的美食包括精選美澳牛肉、泰式豬頸肉、川椒麻辣雞中翼等，夠惹味。更有多款飲品提供！只要在Klook預訂只需低至$406。

TLCBBQ

地址：大埔大尾篤汀角路202號（地圖按此）

電話：9509 4385

營業時間：（星期二至五）18:00-22:00、（星期六、日及公眾假期）18:30-23:00

收費：星期二至五 $338/位、星期六至日$406/位

小朋友樂而忘返。

供應多款燒烤美食。

想有得食有得玩？全港最大的室內釣蝦場就最適合不過，長期開放冷氣，可以舒舒服服釣蝦，店內設有自助燒烤區，可以即場烹煮鮮蝦，更可以找職員幫手燒蝦，以清蒸或鹽燒進行烹製，夠方便！現時透過KKday預訂即低至人均$162.5。

Halloland

地址：觀塘巧明街116-118號萬年工業大廈4樓A（地址按此）

電話：3565 2198

開放時間：（星期一至五）14:00-22:00、（星期六、日及公眾假期）13:00-22:00

備註：包釣竿及釣餌 x 1 + 專人教學指導 + 免費加工現煮釣獲 (鹽燒/清蒸) + 每位保底 6隻蝦 (限鹽燒款式)

可於限時內釣蝦。

吸引不少愛蝦之人前往。

想舒舒服服享受燒烤美食，去酒店亦是一個好選擇！位於海洋公園萬豪酒店的海岸酒廊，提供燒烤自助晚餐，可以大嘆各式滋味的燒烤美食如泰式燒乳豬、燒美國西冷牛肉、孜然烤羊腿等，夠惹味！只要在Klook預訂即可低至$534！

海岸酒廊

地址：黃竹坑黃竹坑道180號香港海洋公園萬豪酒店海岸地下一樓（地圖按此）

電話：3555 1700

供應時間：18:30-22:00

燒烤風味自助晚餐。

燒烤風味自助晚餐。

4.大美督嘉年華燒烤：多達50款燒烤美食！早鳥優惠$198

大美督嘉年華燒烤佔地足足40萬呎，場內更有多個巨型充氣城堡及娛樂設施可供使用。提供多達50款燒烤美食可供選擇，當中必試土匪雞中翼、洋蔥豬扒、蜜味叉燒粒、黑椒牛仔粒、腩肉片等，更有廚師秘製醬料如馬拉沙嗲醬、韓式甜辣醬及四川麻辣汁可供選擇。

大埔大美督嘉年華燒烤

地址：大埔汀角路138-188號（地圖按此）

電話：9802 6611

營業時間：（星期一至四）12:00-22:00、（星期至至日及公眾假期）12:00-00:00

10月1日、6日至7日收費：（早鳥優惠，9月15日前預約）成人$198、小童及長者$100

大美督嘉年華燒烤設早鳥優惠。

供應多款特色肉類。

5.巴希雅海灣重慶燒烤：任食燒烤！可自選時數

位於大埔的人氣燒烤場巴希雅海灣重慶燒烤，主打自助式任食燒烤，更會預先串好肉類，方便食客享用。全場更選用優質環保炭。食物選擇甚多如羊架、牛柳粒、雞肉串等，最特別是可自選燒烤時數，收費也有所不同。

巴希雅海灣重慶燒烤

地址：大埔汀角路蘆慈田村74號（地圖按此）

電話：2662 6869

營業時間：（星期一至五）14:00-00:00、（星期六至日）12:00-00:00

收費：（1小時）成人$148/位、小童$98/位、長者$118/位；（2小時）成人$168/位、小童$108/位、長者$118/位；（3小時）成人$198/位、小童$128/位、長者$198/位

巴希雅海灣重慶燒烤。（圖：openrice）

提供多款燒烤美食。（圖：openrice）

6.白石燒烤場：絕美吐露港海景相伴燒烤！會員網上預訂專享8折優惠

馬鞍山雖然是美食沙漠，但是白石燒烤場卻大受歡迎。皆因座落於絕佳的地理位置，燒烤時可看到吐露港、八仙嶺及船灣淡水湖大壩的美景，非常寫意。除了設有蓋的BBQ燒烤場外，最特別是有間冷氣開放的海邊獨立BBQ屋，BBQ覺得太熱時隨時可以入去嘆冷氣。另外場內還提供大量娛樂活動設備，如巨型戶外兒童彈床、風箏區及麻雀等，有得食有得玩，燒烤一定不會悶！BBQ燒烤的食物雖然不是任食，以不同人數的套餐形式供應，但卻優惠多多，平日提供免租爐費用，做會員更可享$100的迎新優惠。(如未有預訂需先預付$400，並可於活動當日購物使用$500以享用$100迎新優惠)

白石燒烤場

地址：馬鞍山白石第1950號（地圖按此）

電話：2744 8188

營業時間：（海景BBQ爐）星期一至五13:00-23:00、星期六、日及公眾假期10:00-00:00；（獨立BBQ屋）星期一至五 13:00-22:30、星期六、日及公眾假期12:00-23:30

海景BBQ爐收費：（星期一至五）$838/5人優惠餐、$1,038/5人海鮮餐、$1,328/10人優惠餐、$1,688/10人海鮮餐；（星期六、日及公眾假期）$998/5人優惠餐、$1,188/5人海鮮餐、$1,428/10人優惠餐、$1,888/10人海鮮餐

開爐費：（星期一至五）免費；（星期六、日及公眾假期）$200

備註：8折優惠期由即日至9月30日

場內設有不同的玩樂設施。（圖：antssys Instagram）

有多個不同打卡位。（圖：miffypompom Instagram）

燒烤美食豐富。（圖：wong.leanne Instagram）

白石燒烤場有海景環境一流。（圖：白石燒烤Facebook page）

7.龍鼓灘海邊BBQ：海景相伴及豐富免費娛樂設施！不限時任食40款燒烤美食

位於屯門的龍鼓灘海邊BBQ，擁有無敵大海景且鄰近全港唯一黑沙灘，可以一邊燒烤一邊欣賞海景。場內提供40款由自家師傅醃製的燒烤美食，以不限時的自助燒烤形式供應，玩足一日無難度！場內設有免費娛樂設施如乒乓球、足球機、籃球機，另有自費的兒童單車、充氣彈床等，活動設備非常豐富。收費按普通位置、VIP冷氣位置有所不同。

龍鼓灘海邊BBQ

地址：屯門龍鼓灘136地段（地圖按此）

電話：5601 1002

營業時間：12:00-23:00

收費：9月至10月

（星期三至五，及個別星期二）（普通位置）$170/位、（VIP冷氣位置）$230/位

（星期六及日，及個別星期三）（普通位置）$200/位、（VIP冷氣位置）$280/位

（公眾假期及特別日子）（普通位置）$230/位、（VIP冷氣位置）$310/位

備註：學生及60歲以上長者享85折。

鄰近海邊，打卡一流。（圖：龍鼓灘海邊BBQ Facebook Page）

燒雞翼是必吃的！（圖：龍鼓灘海邊BBQ Facebook Page）

龍鼓灘海邊BBQ大受歡迎。（圖：龍鼓灘海邊BBQ Facebook Page）

8.西貢海灣會燒烤會所（燒烤大王）：不限時任飲任食燒烤美食！成人低至$238

平時入去西貢除了食海鮮及玩水上活動外，當然還有燒烤！位於大網仔路沙灘旁的西貢海灣會燒烤會所（燒烤大王），供應逾30款燒烤美食，如蒜蓉牛扒、黑椒豬扒、五香雞全翼、金沙骨及各式丸類等，更會贈道指定果汁或汽水任飲，最抵是不設限時，可以盡情飲飲食食！

西貢海灣會燒烤會所（燒烤大王）

地址：西貢大網仔路沙下村9號（地圖按此）

電話：2792 0683

營業時間：13:00-22:00

一般收費：（星期一至四）成人$238/位、（星期五）成人$258/位、（星期六及日）成人$288/位，小童劃一半價

備註：附設海景露天及戶外帳篷貴賓區 ( 4人或8人，每爐開爐費$100-$200 )及附設海景上蓋貴賓區 ( 8人，每爐開爐費$200 )

鄰近海灘，可以大玩水上活動。（圖：paris.00v Instagram）

肉扒及丸類都是燒烤的大熱門之選。（圖：nana_ln0 Instagram）

環境舒適。（圖：西貢海灣會燒烤會所 Facebook Page）

9.隱世山莊：任飲任食BBQ 4小時！成人收費低至$209起

位於元朗的隱世山莊，環境清幽，最適合燒烤，更設有獨立冷氣Party房！主打戶外任飲任食BBQ 4小時，超抵！燒烤配料非常豐富，包括雞類、豬類、牛類、魚鮮類、丸腸類及瓜菜類等應有盡有，更有多款飲品任飲！

隱世山莊

地址：元朗鳳麒路大旗嶺村148號（地圖按此）

電話：2477 7317/6131 1901

營業時間：（星期一、二、四）15:00-00:00；（星期五至日、公眾假期及前夕）12:00-00:00

收費：（星期一、二、四）4小時燒烤 成人$209/位、小童$159/位；（星期五至日、公眾假期及前夕）4小時燒烤 成人$229/位、小童$169/位；9小時燒烤 成人$349/位、小童$169/位

備註：細爐$120、大爐$180

隱世山莊提供任飲任食BBQ。（圖：siuyiuching Instagram）

烤燒美食選擇豐富。（圖：albee.f_627 Instagram）

烤燒美食選擇豐富。（圖：albee.f_627 Instagram）

10.天水圍綠田園：大型有蓋露天燒烤場！有機農莊多項免費設施任玩

天水圍綠田園佔地約20萬平方呎，更是可以免費入場的有機農莊，設有多項免費設施如動物農莊、荷花池、高橋場及風箏場等。想食燒烤的話，可以購買BBQ燒烤套餐，雖然不是任食，但是款式都幾多，可以不限時間享用自家醃製的肉扒、雞翼及多款丸類等。另外亦有提供多項收費的玩樂項目如滑草場、水上單車及水上大滾筒等，適合一家大小。

天水圍綠田園

地址：天水圍沙江圍側（地圖按此）

電話：2472 6848

營業時間：（星期一至五）10:00-18:00、（星期六、日及公眾假期）10:00-21:30

收費：（BBQ燒烤餐）$750/4-5位用、$1,180/8-9位用；（海鮮燒烤餐）$1,040/4-5位用、$1,760/8-9位用

滑草場可以讓小朋友玩樂。（圖：天水圍綠田園Facebook Page）

可以坐船仔遊湖。（圖：天水圍綠田園Facebook Page）

有得BBQ。（圖：天水圍綠田園Facebook Page）

場內有不少小動物。（圖：天水圍綠田園Facebook Page）

