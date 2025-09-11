燒烤場推介2025｜中秋BBQ燒烤場推介10間！全天候任飲任食/免費娛樂設施/50款燒烤美食

Banksy英法院外新作被清除 盤點過去著名作品
中秋BBQ燒烤場邊間好？中秋除了吃月餅、食盆菜、到會美食及中秋套餐外，想熱鬧的話，一大班人中秋BBQ燒烤是不錯的選擇，香港各區均有特色的BBQ燒烤場，有得食之餘，更有不少娛樂設施，保證盡興而歸！Yahoo Food精選城中10個燒烤必到的BBQ場地，馬上看看內文有什麼好推介。
TLCBBQ向來是燒烤的熱門選擇！今年更在場內增設全新的恐龍水上樂園（即日起至9月21日）。四萬尺場地內佈置多個充氣水池及跳彈床，滑梯有不同程度，不同年齡的兒童都可以盡情玩樂。全日任食燒烤全包門票提供港式燒烤，任食逾50款燒烤食物，全部均由自家工場新鮮醃製，人氣必食的美食包括精選美澳牛肉、泰式豬頸肉、川椒麻辣雞中翼等，夠惹味。更有多款飲品提供！只要在Klook預訂只需低至$406。
TLCBBQ
地址：大埔大尾篤汀角路202號（地圖按此）
電話：9509 4385
營業時間：（星期二至五）18:00-22:00、（星期六、日及公眾假期）18:30-23:00
收費：星期二至五 $338/位、星期六至日$406/位
2.Halloland：即釣即燒鮮蝦&自設燒烤區！KKday預訂人均低至$195〡Book Now
想有得食有得玩？全港最大的室內釣蝦場就最適合不過，長期開放冷氣，可以舒舒服服釣蝦，店內設有自助燒烤區，可以即場烹煮鮮蝦，更可以找職員幫手燒蝦，以清蒸或鹽燒進行烹製，夠方便！現時透過KKday預訂即低至人均$162.5。
Halloland
地址：觀塘巧明街116-118號萬年工業大廈4樓A（地址按此）
電話：3565 2198
開放時間：（星期一至五）14:00-22:00、（星期六、日及公眾假期）13:00-22:00
備註：包釣竿及釣餌 x 1 + 專人教學指導 + 免費加工現煮釣獲 (鹽燒/清蒸) + 每位保底 6隻蝦 (限鹽燒款式)
3.海洋公園萬豪酒店：燒烤自助晚餐！Klook預訂低至$534〡Book Now
想舒舒服服享受燒烤美食，去酒店亦是一個好選擇！位於海洋公園萬豪酒店的海岸酒廊，提供燒烤自助晚餐，可以大嘆各式滋味的燒烤美食如泰式燒乳豬、燒美國西冷牛肉、孜然烤羊腿等，夠惹味！只要在Klook預訂即可低至$534！
海岸酒廊
地址：黃竹坑黃竹坑道180號香港海洋公園萬豪酒店海岸地下一樓（地圖按此）
電話：3555 1700
供應時間：18:30-22:00
4.大美督嘉年華燒烤：多達50款燒烤美食！早鳥優惠$198
大美督嘉年華燒烤佔地足足40萬呎，場內更有多個巨型充氣城堡及娛樂設施可供使用。提供多達50款燒烤美食可供選擇，當中必試土匪雞中翼、洋蔥豬扒、蜜味叉燒粒、黑椒牛仔粒、腩肉片等，更有廚師秘製醬料如馬拉沙嗲醬、韓式甜辣醬及四川麻辣汁可供選擇。
大埔大美督嘉年華燒烤
地址：大埔汀角路138-188號（地圖按此）
電話：9802 6611
營業時間：（星期一至四）12:00-22:00、（星期至至日及公眾假期）12:00-00:00
10月1日、6日至7日收費：（早鳥優惠，9月15日前預約）成人$198、小童及長者$100
5.巴希雅海灣重慶燒烤：任食燒烤！可自選時數
位於大埔的人氣燒烤場巴希雅海灣重慶燒烤，主打自助式任食燒烤，更會預先串好肉類，方便食客享用。全場更選用優質環保炭。食物選擇甚多如羊架、牛柳粒、雞肉串等，最特別是可自選燒烤時數，收費也有所不同。
巴希雅海灣重慶燒烤
地址：大埔汀角路蘆慈田村74號（地圖按此）
電話：2662 6869
營業時間：（星期一至五）14:00-00:00、（星期六至日）12:00-00:00
收費：（1小時）成人$148/位、小童$98/位、長者$118/位；（2小時）成人$168/位、小童$108/位、長者$118/位；（3小時）成人$198/位、小童$128/位、長者$198/位
6.白石燒烤場：絕美吐露港海景相伴燒烤！會員網上預訂專享8折優惠
馬鞍山雖然是美食沙漠，但是白石燒烤場卻大受歡迎。皆因座落於絕佳的地理位置，燒烤時可看到吐露港、八仙嶺及船灣淡水湖大壩的美景，非常寫意。除了設有蓋的BBQ燒烤場外，最特別是有間冷氣開放的海邊獨立BBQ屋，BBQ覺得太熱時隨時可以入去嘆冷氣。另外場內還提供大量娛樂活動設備，如巨型戶外兒童彈床、風箏區及麻雀等，有得食有得玩，燒烤一定不會悶！BBQ燒烤的食物雖然不是任食，以不同人數的套餐形式供應，但卻優惠多多，平日提供免租爐費用，做會員更可享$100的迎新優惠。(如未有預訂需先預付$400，並可於活動當日購物使用$500以享用$100迎新優惠)
白石燒烤場
地址：馬鞍山白石第1950號（地圖按此）
電話：2744 8188
營業時間：（海景BBQ爐）星期一至五13:00-23:00、星期六、日及公眾假期10:00-00:00；（獨立BBQ屋）星期一至五 13:00-22:30、星期六、日及公眾假期12:00-23:30
海景BBQ爐收費：（星期一至五）$838/5人優惠餐、$1,038/5人海鮮餐、$1,328/10人優惠餐、$1,688/10人海鮮餐；（星期六、日及公眾假期）$998/5人優惠餐、$1,188/5人海鮮餐、$1,428/10人優惠餐、$1,888/10人海鮮餐
開爐費：（星期一至五）免費；（星期六、日及公眾假期）$200
備註：8折優惠期由即日至9月30日
7.龍鼓灘海邊BBQ：海景相伴及豐富免費娛樂設施！不限時任食40款燒烤美食
位於屯門的龍鼓灘海邊BBQ，擁有無敵大海景且鄰近全港唯一黑沙灘，可以一邊燒烤一邊欣賞海景。場內提供40款由自家師傅醃製的燒烤美食，以不限時的自助燒烤形式供應，玩足一日無難度！場內設有免費娛樂設施如乒乓球、足球機、籃球機，另有自費的兒童單車、充氣彈床等，活動設備非常豐富。收費按普通位置、VIP冷氣位置有所不同。
龍鼓灘海邊BBQ
地址：屯門龍鼓灘136地段（地圖按此）
電話：5601 1002
營業時間：12:00-23:00
收費：9月至10月
（星期三至五，及個別星期二）（普通位置）$170/位、（VIP冷氣位置）$230/位
（星期六及日，及個別星期三）（普通位置）$200/位、（VIP冷氣位置）$280/位
（公眾假期及特別日子）（普通位置）$230/位、（VIP冷氣位置）$310/位
備註：學生及60歲以上長者享85折。
8.西貢海灣會燒烤會所（燒烤大王）：不限時任飲任食燒烤美食！成人低至$238
平時入去西貢除了食海鮮及玩水上活動外，當然還有燒烤！位於大網仔路沙灘旁的西貢海灣會燒烤會所（燒烤大王），供應逾30款燒烤美食，如蒜蓉牛扒、黑椒豬扒、五香雞全翼、金沙骨及各式丸類等，更會贈道指定果汁或汽水任飲，最抵是不設限時，可以盡情飲飲食食！
西貢海灣會燒烤會所（燒烤大王）
地址：西貢大網仔路沙下村9號（地圖按此）
電話：2792 0683
營業時間：13:00-22:00
一般收費：（星期一至四）成人$238/位、（星期五）成人$258/位、（星期六及日）成人$288/位，小童劃一半價
備註：附設海景露天及戶外帳篷貴賓區 ( 4人或8人，每爐開爐費$100-$200 )及附設海景上蓋貴賓區 ( 8人，每爐開爐費$200 )
9.隱世山莊：任飲任食BBQ 4小時！成人收費低至$209起
位於元朗的隱世山莊，環境清幽，最適合燒烤，更設有獨立冷氣Party房！主打戶外任飲任食BBQ 4小時，超抵！燒烤配料非常豐富，包括雞類、豬類、牛類、魚鮮類、丸腸類及瓜菜類等應有盡有，更有多款飲品任飲！
隱世山莊
地址：元朗鳳麒路大旗嶺村148號（地圖按此）
電話：2477 7317/6131 1901
營業時間：（星期一、二、四）15:00-00:00；（星期五至日、公眾假期及前夕）12:00-00:00
收費：（星期一、二、四）4小時燒烤 成人$209/位、小童$159/位；（星期五至日、公眾假期及前夕）4小時燒烤 成人$229/位、小童$169/位；9小時燒烤 成人$349/位、小童$169/位
備註：細爐$120、大爐$180
10.天水圍綠田園：大型有蓋露天燒烤場！有機農莊多項免費設施任玩
天水圍綠田園佔地約20萬平方呎，更是可以免費入場的有機農莊，設有多項免費設施如動物農莊、荷花池、高橋場及風箏場等。想食燒烤的話，可以購買BBQ燒烤套餐，雖然不是任食，但是款式都幾多，可以不限時間享用自家醃製的肉扒、雞翼及多款丸類等。另外亦有提供多項收費的玩樂項目如滑草場、水上單車及水上大滾筒等，適合一家大小。
天水圍綠田園
地址：天水圍沙江圍側（地圖按此）
電話：2472 6848
營業時間：（星期一至五）10:00-18:00、（星期六、日及公眾假期）10:00-21:30
收費：（BBQ燒烤餐）$750/4-5位用、$1,180/8-9位用；（海鮮燒烤餐）$1,040/4-5位用、$1,760/8-9位用
