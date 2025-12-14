宏福苑火災︱一文整合所有捐款渠道
燒烤場推介2025｜秋冬聚會必備10間燒烤場比較 最平每位$150起／全日任食任飲／寵物友善
Yahoo著數專員整理10大燒烤場格價，即睇邊間最抵食！
秋冬季特別多聚會，港人最愛打邊爐和港式燒烤。Yahoo著數專員為大家集合多區燒烤場資訊，最平的選擇平均每位$150起，如果預算多一點的話當然有全日任飲任食的選擇，一個價錢不用再煩；有寵物的朋友亦可留意寵物友善的燒烤場，帶埋寵物出去玩更開心！
燒烤場推介2025｜繁星燒烤：BBQ、火鍋一次擁有
原名「大欖燒烤 TLCBBQ」的繁星燒烤是有名的港式燒烤場，近年主打可以燒烤及煮鍋兩用的圓形烤桌，一邊燒嘢食、一邊打邊爐／煲湯都一樣得。入場一個價錢可任食逾50款燒烤食物，包括精選美澳牛肉、泰式豬頸肉、川椒麻辣雞翼等，全部均由自家工場新鮮醃製。任飲各式汽水、果汁、啡茶，更有刨冰機可DIY甜品，在屯門大欖涌和大埔大尾篤都有分店，而屯門總店近日大翻新，環境更寬闊乾淨。收費分為日間、夜間及全時段，成人價錢每位$178起、小童每位$108起，另收$80開爐費，部份時段豁免。
大欖總店：屯門大欖涌村 385 地段 263 號
電話：2613 1811／9299 0350 (WhatsApp)
大埔分店：大埔大尾篤汀角路 202 號
電話：9509 4385 (WhatsApp)
營業時間：
星期二至四 2:00 pm – 10:00 pm
星期五 2:00 pm – 10:30 pm
星期六日 1:00 pm – 11:00 pm
燒烤場推介2025｜西貢海灣會燒烤大王：無限時任飲任食
位於西貢海灣會的燒烤大王，距離西貢市中心約10分鐘車程，主打無限時兼無限量自助港式燒烤。場地擁有無敵大海景，大部份燒烤位置有蓋，不受天雨影響。成人每位$238起，小童則有半價優惠，除無限時任食外，汽水及果汁都是任飲。
地址：西貢大網仔路沙下村9號
電話：2792 0683
營業時間：星期一至日 1:00 pm – 10:00 pm
燒烤場推介2025｜大美督嘉年華燒烤：設寵物專區、全日任食
大美督嘉年華燒烤佔地40萬呎，除了港式燒烤外，亦有泰式及重慶串燒等，提供逾50款燒烤美食，更有惹味廚師秘製醬料如馬拉沙嗲醬、韓式甜辣醬及四川麻辣汁。另外，場內有多個巨型充氣城堡及娛樂設施，小朋友可開心暢玩，攜帶寵物亦可安排寵物專區。成人每位$198起，小童及長者每位$120起，全日任食及包3件$12飲品，另加收開爐費，預約會較walk-in便宜。場地設有60個車位，消費滿$600享4小時免費泊車，方便駕車人士。
地址：大埔汀角路138-188號(汀角村對面)
電話：9802 6611
營業時間：
星期一至四 12:00pm – 10:00 pm
星期五至日及公眾假期 12:00 pm – 12:00 am
燒烤場推介2025｜白石燒烤：海邊獨立屋、娛樂設施多
白石燒烤位於馬鞍山白石，由港鐵馬鞍山站車程最快9分鐘。燒烤場設有可容納過千人的逾萬呎大型露天場地，亦有有蓋BBQ燒烤場與海邊獨立BBQ屋，想要有私隱度的聚會亦能滿足。白石燒烤場並非任食放題式燒烤，可以單點食材，包括海鮮、肉類、蔬菜等等，亦可按人數預訂各式燒烤套餐，最平的5人優惠套餐$868起，平均每人$173.6起，訂餐及星期一至五均豁免租爐費。另外，場內更提供各類娛樂活動，如超巨型戶外兒童彈床、風箏區及麻將租賃等。
地址：新界馬鞍山白石第1950 號
電話：2744 8188
營業時間：
星期一至五 1:00 pm – 11:00 pm (海景BBQ爐)／1:00 pm – 10:30 pm (獨立BBQ屋)
星期六日 10:00 am – 12:00 am (海景BBQ爐)／12:00 pm – 11:30 pm (獨立BBQ屋)
燒烤場推介2025｜巴希雅海灣重慶燒烤：首創重慶串燒、假日同價優惠
位於大埔的巴希雅海灣重慶燒烤，獨家首創特色自助BBQ重慶串燒燒烤，會預先串好食物，即便是素食人仕都有不少燒烤食物選擇。收費現時有優惠，星期一至日同價，成人$198、長者$158、小童$128，任食3小時；開爐費$50，每5人惠顧免1爐，提前1日預訂即可升級為4小時任食，啤酒、汽水每罐$5。
地址：大埔大美督汀角路蘆慈田村74號
電話：2662 6869
營業時間：
星期一至五 2:00 pm – 12:00 am
星期六至日 12:00 pm – 12:00 am
燒烤場推介2025｜龍鼓灘海邊BBQ：無敵大海景、設VIP冷氣房
位於屯門的龍鼓灘海邊BBQ，可以一邊燒烤一邊欣賞無敵大海景，天氣好更可以睇到日落。場內分為不同區域，包括VIP冷氣位置、冷氣燒烤車、普通位置及海景位置。VIP冷氣位有如party room，設有電動麻雀、智能電視、JBL藍牙喇叭、2枝無線咪及骰盅；房外有蓋燒烤區，設有獨立洗手盤及大風機。不同位置收費不同，成人每位$170起，學生、小童、長者有優惠，不變的是無限時任食，包一罐汽水。另外，場內有多種免費玩娛樂設施，例如滑滑積木城、波波遊樂池、充氣彈床等。
地址：屯門龍鼓灘 136 地段 (K52巴士總站對面)
電話：5601 1002
營業時間：
星期日至四 1:00 pm – 11:00 pm
星期五 1:00 pm – 12:00 am
星期六 1:00 pm – 1:00 am
燒烤場推介2025｜小欖海灘繽紛BBQ：一站式玩樂、超多娛樂設施
被稱為「小欖燒烤樂園」的小欖海灘繽紛BBQ，主打港式燒烤及一站式玩樂，多項娛樂設施，小朋友放電專區，甚至小型賽車都有。普通燒烤成人$190起，全場任食任飲非酒精飲品5小時，開爐費$100，8位或以下一個爐。另有獨立冷氣房party room，不同收費，最低消費$3,600包10位，全日任玩則$4,600，額外人數再收費。
地址：屯門小欖澄麗路
電話：9291 1923
營業時間：星期一至日 12:00 pm – 2:00 am
燒烤場推介2025｜偉記燒烤樂園：party room VIP房、寵物友善
位於元朗的偉記燒烤樂園，提供港式燒烤、到會、party room服務，適合聚會、親子、大型團體活動，星期一至五只限晚間6pm至12am營業，星期六日則分為日場2pm至5:30pm，以及夜場6pm至12am，亦可以使用全日場。任飲任食成人每位$180起，小童$130起，開爐費$60，包爐面炭及2包備用炭，另加$600起可使用VIP房，設有麻雀枱及唱k設備等。另外，可以免費帶狗狗入場陪住主人BBQ，而搭的士入場可以有$10回贈，還有大型停車場免費泊車，先到先得。
地址：元朗大旗嶺路677號（大棠路蝶翠峰後面）
電話：6057 1923
營業時間：
星期一至五 6:00 pm – 12:00 am
星期六及日 2:00 pm – 12:00 am
燒烤場推介2025｜綠田園：免費有機農莊、買燒烤套餐玩足一日
位於天水圍的綠田園是主要經營燒烤場、農莊及玩樂設施等的樂園農莊，佔地約20萬平方呎。農莊為免費入場，內有跳彈床、水上滾筒、手搖船、動物農莊等設施。需要燒烤的話則可購買「BBQ 燒烤套餐」，4至5位燒烤餐$750，亦有8至9位燒烤餐及海鮮燒烤餐可選，平均每位$150起。套餐的燒烤食物包括黑椒牛扒、洋蔥豬扒、蒜香雞全翼等10項及每人一支飲品，所有套餐已包蜜糖、燒烤叉、餐具及開爐費，適合帶小朋友去放電。
地址：天水圍沙江圍側
電話：2472 6848
營業時間：
星期一至五 10:00 am – 18:00 pm
星期六、日及公眾假期 10:00 am – 9:30 pm
燒烤場推介2025｜嘉湖吉吉燒：全日任食、免費釣魚
天水圍嘉湖吉吉燒，位於馮家圍，有大型魚塘免費釣魚，場內以中式風格為主，掛滿燈籠點綴。燒烤場是放題式，全日任食，但入場只包一罐飲品。成人每位$180起，小童$120起，免收開爐費，4人惠顧包一包炭，如此類推。場內另有娛樂設施，如彈床及夾公仔機等，亦提供先到先得的免費泊車位。
地址：天水圍馮家圍30號
電話：6936 2869（WhatsApp）
營業時間：
星期一至五 6:00 pm – 12:00 am
星期六及日 12:00 pm – 12:00 am
更多著數文章：
