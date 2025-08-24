Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

中秋燒烤BBQ食材網購推介2025！集齊全城20間高質網購BBQ店 免運優惠/低至7折/日本直送

中秋節BBQ燒烤是香港人的傳統，但是夾到一大班朋友家人時間已經夠難，更何況準備一大班人的食材？因此網購中秋燒烤食材絕對幫到忙碌的大家，今次Yahoo Food幫大家集齊優惠套餐、免運服務跟各種食材，想再豐富一點？除了月餅外，大家不妨再加點盆菜跟一系列到會美食，為中秋留下難忘的回憶。

👉🏻全新Yahoo Food Instagram上線啦！立即Follow獲取更多飲食攻略

網購中秋BBQ食材2025推介1.一居：港九新界免運費 日式燒肉外賣套餐

Shop Now

現在燒烤BBQ不再只有港式，日式燒肉亦相當受歡迎，一居的燒肉套餐港九新界免運費 ，喜歡和牛的話，套餐更可選日本A4黑毛和牛肉眼扒、 和牛肩胛燒肉片、和牛西冷扒等等，想在家舒舒服服BBQ？亦可以以優惠價加購板燒爐具懶人包跟電燒烤爐懶人包，十分方便，而且港九新界免運費。

燒肉套餐由優惠價$649起，獨立包裝相當乾淨衛生。

網購中秋BBQ食材2025推介2.The Wagyu Lab：日本牛匠岩手黑毛和牛燒肉低至$296/位

Shop Now

說到BBQ燒牛肉又怎少得和牛，The Wagyu Lab的日本牛匠岩手黑毛和牛低至$245/位，套餐分為2至6人，當中包括A5牛匠岩手黑毛和牛友三角燒肉片、佐賀名水豚五花腩薄片、日式牛舌薄片等，更有甜品！擔心自己要另購醬汁？訂購套餐均送即磨喜瑪拉雅岩鹽及黑椒（連研磨器）及自家制燒肉汁，連獨立包裝餐具、紙碟、保溫袋、冷凍包！港島及九龍區消費滿$800免運費；新界區或未滿$800需於下單時加購運費，可供銅鑼灣自取。

最適合愛吃和牛的朋友！

網購中秋BBQ食材2025推介3.營火食品：低至$148/位燒烤全餐 包燒烤用具

Shop Now

有時買BBQ用品，最怕買漏，營火食品的6人全包燒烤套餐，除了九龍新界區免運費，更包一系列燒烤用具，好像炭跟勞工手套等。想再簡單一點，3-4人野外Casual露營燒烤套餐，低至$148/位，當中包括4款肉類、1款海鮮、1款腸仔跟蔬菜盛合跟燒肉汁。

3-4人野外Deluxe露營燒烤套餐 原價$768 優惠價$592 包括美國極上頂級牛小排片、厚切牛舌芯、城寨雞中翼等等。<<

網購中秋BBQ食材2025推介4.和牛學院 Wagyu Academy：A5日本鹿兒島農場直送黑毛和牛

Shop Now

BBQ怎少得了牛扒？如果你是牛魔王的話，就不要錯過和牛學院的套餐，品牌的特上A5和牛燒肉套餐（ 原價$2,400 ，優惠價$2,280）有A5黒毛和牛肉眼扒、A5黒毛和牛腰臀肉扒、A5黑毛和牛腰臀肉燒肉跟A5黑毛和牛臀肉燒肉，一共有4款和牛跟2款黑豚，讓BBQ之夜吃得更加豐富。

特上A5和牛燒肉套餐 原價$2400 優惠價$2280 喜歡油脂豐富口感的話，日本A5和牛就最適合你。

網購中秋BBQ食材2025推介5.百佳：過百款肉類部位+來源 韓牛都有！

Shop Now

其實說到最方便又齊全的燒烤網購，又怎少得百佳，有超過過百款不同來源跟部位的肉類，而且不是款款都能在門市買到，加上可以一次過以優惠價購買木炭、蜜糖、紙巾等燒烤用品，超級方便！而且現在百佳網店可以加點到會壽司跟小食等，中秋節就可以食得更豐富！

百佳網店肉類選擇夠多。

網購中秋BBQ食材2025推介6.MEAT MANIA：40年老字號大角咀榮發凍肉副線品牌 冰鮮肉類買1件都免運

如果想買一些特別些的外國BBQ燒烤食材，MEAT MANIA是40年老字號大角咀榮發凍肉副線品牌，專門主打一些外國食材，好像有西班牙和牛扒、 英國頂級Native Breeds 28日乾式熟成肉眼牛扒、美國Brandt Beef 牛筒骨髓等等，亦有自家熟成牛肉，購物滿$600免運 。

限定2-4人燒肉/火鍋套餐 $508 套餐包括日本A5鹿兒島和牛肉眼/西冷、美國USDA Prime封門柳、SRF極黑豬梅頭、濟洲黑毛豬腩等。

網購中秋BBQ食材2025推介7.漁鮮快遞：一站式訂購到會、燒烤、壽司服務

「小朋友先做選擇，我全部都要！」漁鮮快遞除了有供應燒烤食物，還可以一同order到會、壽司、火鍋料等等，最適合想食不同款式料理的朋友。網店更有多款日本食材可選擇，好像日本原條深海池魚、日本令和之怪物生蠔等等，絕對會為這次中秋BBQ聚會帶來全新體驗。購買滿$500即可享免運優惠。

漁鮮快遞有較多日本食材可以選擇。

網購中秋BBQ食材2025推介8.大昌食品：親民價錢急凍食品 滿$500即包送貨

現在不少超市都有網店，大昌食品亦不例外，在網站買夠$500即包送貨。在網店中能找到各款急凍食品；亦有些比較特別的食材可以找到，好像野生海捕芝麻班、南非慢煮鴕鳥柳原味、澳洲和牛牛胸爽等等。

即日至8月21日，全店買滿$800更送$60電子優惠券，全店買滿$1,200送$100電子優惠券！

網購中秋BBQ食材2025推介9.南川市場：供應獨立分切牛肉服務

南川市場網店供應多個不同部位跟產地的食材，較特別的牛肉產地包括有南非跟西班牙，而且店家供應獨立分切牛肉服務，可按顧客喜好、要求而定，按實重收費！當中亦有不少有機食材，以及清真肉類，而且買滿$800即享免費送貨，8月份新會員消費滿$1500，於結帳時輸入AUGNEW優惠碼即可享用8折！

網店以肉類為主。

網購中秋BBQ食材2025推介10.四季食材：天然蔬果醃製 專業廚師服務幫你燒

有時候想食BBQ美食但又懶得燒，四季食材有多款套餐，好像安格斯套餐、北海道鱈場蟹腳套餐、龍蝦燒扇貝套餐、安格斯炭燒鮑魚仔套餐選擇多，更是天然蔬果醃製，不含鬆肉粉、味精、防腐劑及人造色素等添加劑，明白未必人人自信燒得好，只需訂貨$1500或以上，便可享受專業廚師到會服務（$500/小時，最少2小時），超級方便！

除了可以網購食材，亦可以柯打廚師到會幫助燒烤。

網購中秋BBQ食材2025推介11.谷日：直送日本食材 買滿$800即減$100

日本食材樣樣靚，由蔬菜、雞蛋到肉類，都是5星級的美味；想在中秋BBQ時享受日本食材，推介大家可以在主打日本貨的谷日百貨，多款食材一應俱備，更有市場直送海膽等，另外亦有燒肉套餐可以Order，現在買夠$800即減$100，而且為保證商品質素，所有日本直送之商品將會以空運方式寄送到YAICHI谷日百貨香港轉運站。

由日本直送，非常新鮮。

網購中秋BBQ食材2025推介12.新世界韓國食品：韓國美食龍頭大佬 超方便獨立包裝韓燒

除了港式跟日式燒烤，韓燒在香港亦相當受歡迎，說到香港的韓國美食龍頭大佬當然是新世界韓國食品！品牌Eshop除了有未曾調味的肉類，亦有韓式風味燒肉，任君選擇，大家亦可以柯打多款韓式泡菜解膩。

韓國豬肉油份豐富。

網購中秋BBQ食材2025推介13.P&J Food：主打無激素食材

不少網購店都有外國食材，而P&J Food除了有不同產地的急凍食材，主打無激素肉類，店內有個斧頭將軍套裝相當抵食，只需$572就有齊黑安格斯斧頭扒獨立包裝 (單件版) 、YP草飼黑安格斯牛肩胛肉眼、YP草飼黑安格斯西冷跟YP草飼黑安格斯板腱牛扒裝，CP值非常高！

斧頭將軍套裝 $572 份量之大，幾人分享都無問題！

網購中秋BBQ食材2025推介14.馬莎百貨：舉辦英式BBQ派對 多款英式調味料＋肉

世界各地都有BBQ文化，如果想今次BBQ特別一點？不如來次英式BBQ派對吧！英式超市馬莎百貨除了有多款英式美食，亦有多款英式香腸、來自英國的肉類、已調味的肉類等，再加上英國薯片、醬汁等，趕快邀請你身邊的紳士淑女們參加這個獨一無二的英式中秋派對，$500即免運！

包裝上更有提示大概燒烤時間。

網購中秋BBQ食材2025推介15.Steak King：各地農場和漁場直接進口 低至7折！

如果對食材有追求的話，Steak King的食材或許會令你滿意！因為品牌由各地農場和漁場直接進口肉類跟海鮮，而且若購買燒烤和派對包裝產品超過 $1,500，將額外享有85折優惠，購買超過$3,000，將享有7折優惠，非常划算，買滿$1,000即享免費送貨，但由於是外國公司，網站溫提大家記得填寫英文地址，以方便他們處理。

品牌不時會有優惠價，記得別錯過！

網購中秋BBQ食材2025推介16.大欖燒烤：經典港式BBQ風味

中秋佳節不少人都會去大欖BBQ，但想要大欖BBQ的港式風味未必一定要去大欖，全因大欖燒烤亦有網店供應港式BBQ食材！好像有香蜜金沙骨、秘制雞煲風味雞中翼、紐西蘭法式香草羊架等，不想煩？亦有不少套餐可選擇，絕對是大家的中秋回憶之選。

多款港式BBQ套餐。

網購中秋BBQ食材2025推介17.Feather & Bone：即日送貨 自選重量

以為今日落單，第二日送貨都夠快？但肉店Feather & Bone卻做到早上10點前落單，即日送貨服務，絕對是送貨速度冠軍！作為肉店，大家更可以在Feather & Bone的肉柯打500克至2公斤，亦有熟成牛肉可以選擇，非常多元化！

品牌亦有熟成的肉可以選購。

網購中秋BBQ食材2025推介18.泰豐凍肉食品：Download App即送$50購物金 設Youtube「泰豐食堂」

你未必聽過泰豐凍肉食品的名字，但卻有機會在youtube看過「泰豐食堂」的影片！其實Youtube Channel「泰豐食堂」是泰豐凍肉食品所開辦，公司於2016年開始專營環球急凍食品及海產批發，於荃灣區設有食品加工場；現在更可以在手機APP落單，首次落單即享$50購物金！

網店不時都會有福袋可選購。

網購中秋BBQ食材2025推介19.瑰麗酒店：5星級酒店扒房級數牛扒

今年中秋的BBQ食材想有酒店質素？偷偷告訴給大家，其實大家在家中都可以Order到5星級酒店扒房專用牛扒！全因在尖沙咀5星級酒店瑰麗酒店的網店，就可以柯打到Herny跟西班牙餐廳Bayfare Social的頂級和牛、USDA認證草飼牛肉等，不過要留意網店的款式較少。另外推介大家亦可以柯打糕房的蛋糕一同慶祝中秋節。

網店大概有6至7款餐廳級數的牛肉可供購買。

網購中秋BBQ食材2025推介20.GSI Argentina Premium Meat：阿根廷牛肉入口商

阿根廷牛肉肉味香濃，獲得不少食肉獸推崇，GSI Argentina Premium Meat為阿根廷肉類入口商，網店除了有多款不同部位的阿根廷牛肉可選，更連阿根廷血腸都有售！另外亦有Pizza、阿根廷肉餡捲餅等可以柯打！

最近品牌在中環開新店，選擇更多。

常見問題：

問：網購BBQ食材有免運嗎？

答：網購BBQ食材低至$350即可享免運......詳情按此

問：網購BBQ食材有優惠嗎？

答：在指定網店訂購BBQ食材，可享各種優惠.....詳情按此

全新訂座平台「Yahoo訂餐廳×Openrice」正式上線！

>>立即按此了解更多香港各區餐廳訂座優惠<<

今晚食乜好？即睇最強雞翼食譜、牛油果食譜合集

地區美食合集！香港各區餐廳、cafe、甜品店推介

食乜養生好？二十四節氣：中醫教路/湯水進補/穴位養生

自助餐推介！睇盡各種自助餐優惠/回本攻略

想知最新飲食資訊？按此觀看Yahoo Food編輯推介

更多月餅優惠推介

月餅2025丨月餅早鳥優惠推介30間！榮華/皇玥/酒店月餅折扣一覽（附網購優惠連結）

月餅2025｜冰皮月餅優惠8間！早鳥價低至36折/最平$10個/獨家月餅優惠碼

月餅2025｜榴槤月餅推介10間！榴槤冰皮早鳥價/獨家優惠碼/加$1多一盒

月餅2025〡蓮蓉月餅推介合集！榮華低至半價/利苑67折/逸東軒65折

月餅2025〡流心奶皇月餅推介合集！低至6折：榮華/美心/皇玥/望月

月餅2025｜20間奶黃月餅推介 全城最貴/米芝蓮早鳥優惠價低至$228/配帝苑蝴蝶酥禮盒

健康月餅│減肥必睇健康月餅6大迷思！營養師踼爆紫薯同純素月餅一樣肥

更多中秋聚會食乜好推介

到會推介〡中秋到會推介10間！送望月月餅/低至65折優惠/額外$200折扣

盆菜推薦〡中秋盆菜推介8間！人均低至$70.9/回贈$500餐飲禮券/法式酥皮龍蝦盆菜

中秋禮籃禮盒｜精選12款中秋禮籃禮盒推介 優惠碼/早鳥優惠+免運費/低至$188

更多中秋揀水果貼士

中秋水果攻略│Top 10 港人最愛中秋水果！一文教齊點揀香印提子/日本桃/蜜瓜

日本蜜瓜送禮/自用唔同揀法？3招揀到甜美成熟靚蜜瓜 送禮要揀靚T字瓜蒂

日本水蜜桃當造季節/品種/價錢一覽！果欄揀桃達人：日本桃要多毛墜手

日本水蜜桃│水蜜桃6大新手疑問！越紅唔係越靚 多毛等於新鮮？（有片）

陽山水蜜桃｜價錢超平¥10/個當造陽山桃爆紅！深圳盒馬鮮生以外仲可喺呢啲地方買到（附名單）

香印提子│日本香印提子3大選購貼士！一文睇清岡山晴王、長野、山梨價錢/甜度分別

麻豆文旦│文旦、柚子有乜分別？教你3招揀到冇核甜美多汁靚文旦

>>按此下載<< 全新Yahoo APP，領取最新餐廳優惠、氣炸鍋食譜、自助餐優惠，仲有飲食達人教你識煮識食，讓你成為真正全面的美食家，仲唔立即下載？