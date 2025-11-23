張繼聰自資 6 位數拍拳擊電影《金童》
燒肉食譜｜氣炸脆皮燒肉（簡單版）
之前分享過一次複雜版?經過多次嘗試及改良後，搵到一個簡單又方便既方法！唔需要插孔都一樣做得到超脆皮既效果，無論係冰鮮、雪藏 定係新鮮豬肉都做得到。再配合埋蜜糖芥末醬真係無懈可擊
製作時間: 1小時內
份量人數: 1-2人
主要材料
原件-五花腩 約1.5斤
醃料（豬皮用）
食鹽 約6湯匙
醃料（豬肉用）
玫瑰酒 約2湯匙
雞粉 約1茶匙
砂糖 約1茶匙
五香粉 約1.5湯匙
掃豬皮用
白醋 約1湯匙
所需用具
氣炸鍋 1部
錫紙 1張
油掃 1把
抹手紙 隨量
氣炸鍋底紙（非必要） 1張
作法:
1 ：
五花腩拔毛、刮皮、洗乾淨 然後用抹手紙盡量抹乾 （如果雪藏豬需要先完全解凍）
2 ：
在抹乾淨的五花腩豬皮上鋪一層滿滿既食鹽後 等待十分鐘後…… 再用抹手紙抹走豬皮上餘下的食鹽及 抹乾五花腩上 已溶化既鹽水後 《重複再做多次第二步驟》 十分鐘後… 將第二次溶化左既鹽水搽勻整件五花腩
3 ：
用刀從肉既位置?開 （唔好?太深）
4 ：
然後將砂糖、五香粉、雞粉…預先拌勻 在五花腩（肉既位置）搽上玫瑰酒及預先拌勻既醃料 盡量搽勻整件五花腩肉既部分 《豬皮不要沾到任何醃料 需用抹手紙保持豬皮表面乾爽》
5 ：
完成後用錫紙包住豬肉部分既位置（只露出豬皮部分） 再放落一隻碟/盤上 直接放入雪櫃（不用再包任何保鮮紙） 直至食用時取出（至少雪一日時間） 然後直接在豬皮上搽一層白醋 氣炸鍋預先放好一張氣炸鍋用底紙 連埋錫紙 放入氣炸鍋 以90度 炸25分鐘… 再搽多一層白醋 轉200度炸多15分鐘
6 ：
可以出爐…如果覺得顏色未夠 可再自行加長 200度氣炸既時間！
7 ：
斬件上碟
8 ：
配埋蜜糖芥末醬就大功告成
