燒肉食譜｜氣炸脆皮燒肉（簡單版）

之前分享過一次複雜版?經過多次嘗試及改良後，搵到一個簡單又方便既方法！唔需要插孔都一樣做得到超脆皮既效果，無論係冰鮮、雪藏 定係新鮮豬肉都做得到。再配合埋蜜糖芥末醬真係無懈可擊

製作時間: 1小時內

份量人數: 1-2人



主要材料

原件-五花腩 約1.5斤



醃料（豬皮用）

食鹽 約6湯匙



醃料（豬肉用）

玫瑰酒 約2湯匙

雞粉 約1茶匙

砂糖 約1茶匙

五香粉 約1.5湯匙



掃豬皮用

白醋 約1湯匙



所需用具

氣炸鍋 1部

錫紙 1張

油掃 1把

抹手紙 隨量

氣炸鍋底紙（非必要） 1張





廣告 廣告

作法:

1 ：



五花腩拔毛、刮皮、洗乾淨 然後用抹手紙盡量抹乾 （如果雪藏豬需要先完全解凍）

2 ：

在抹乾淨的五花腩豬皮上鋪一層滿滿既食鹽後 等待十分鐘後…… 再用抹手紙抹走豬皮上餘下的食鹽及 抹乾五花腩上 已溶化既鹽水後 《重複再做多次第二步驟》 十分鐘後… 將第二次溶化左既鹽水搽勻整件五花腩

3 ：

用刀從肉既位置?開 （唔好?太深）

4 ：

然後將砂糖、五香粉、雞粉…預先拌勻 在五花腩（肉既位置）搽上玫瑰酒及預先拌勻既醃料 盡量搽勻整件五花腩肉既部分 《豬皮不要沾到任何醃料 需用抹手紙保持豬皮表面乾爽》

5 ：

完成後用錫紙包住豬肉部分既位置（只露出豬皮部分） 再放落一隻碟/盤上 直接放入雪櫃（不用再包任何保鮮紙） 直至食用時取出（至少雪一日時間） 然後直接在豬皮上搽一層白醋 氣炸鍋預先放好一張氣炸鍋用底紙 連埋錫紙 放入氣炸鍋 以90度 炸25分鐘… 再搽多一層白醋 轉200度炸多15分鐘

6 ：

可以出爐…如果覺得顏色未夠 可再自行加長 200度氣炸既時間！

7 ：

斬件上碟

8 ：

配埋蜜糖芥末醬就大功告成

- 食譜來源 : https://cook1cook.com/recipe/53945

- 發掘更多美食 : https://cook1cook.com