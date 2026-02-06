燒賣被指藏1.5cm生鏽針 女子脷底遭刺穿爆血 生產商職員稱「買咗保險」 食環：已下架｜Yahoo

【Yahoo新聞報道】一名屯門女街坊日前在區內AEON超市購買一包由榮鈦行生產的急凍「蟹籽燒賣皇」，豈料遇血光之災，燒賣內暗藏針頭，事主舌頭被刺穿流血，急症室求醫並注射破傷風針，涉事生產商事後僅向事主回應稱「買咗保險」。

屯門市廣場AEON購入急凍燒賣

事主謝小姐接受《Yahoo新聞》訪問時憶述，周三(4日)上午，她蒸了四粒在屯門市廣場AEON購買的「榮鈦行」蟹籽燒賣作早餐，就在吃到最後一粒時出事。「突然很痛，我不知道是甚麼事……發現整個口都是血。」她隨即衝往廁所照鏡檢查，清洗血跡後觸摸舌頭，發現中間位置有異物感，摸到有東西插進舌頭。

謝小姐上班前蒸煮的燒賣。（受訪者提供圖片）

由於家中當時只有她一人，加上擔心急症室輪候時間過長，謝小姐決定自行處理。她忍痛用眉鉗嘗試將異物拔出，「幸好我花了一段時間，就真的鉗到出來。」拔出後發現，該異物是一支類似針頭的物體，「因為很尖的，好像有一點點生鏽的情況」，謝小姐形容，該支針長約1.5厘米，直接插入其舌頭內。

謝小姐用眉鉗從舌頭夾出來的針。（受訪者提供圖片）

她事後拍下照片對比，指出該針狀物藏於燒賣內部，從外觀包裝根本無法察覺，「除非食一啖就不斷撩鬆食物，你無可能會見到」。

謝小姐稱她所吃的燒賣約4厘米，針長約1.5厘米，燒賣將針完全覆蓋。（受訪者提供圖片）

傷口疼痛影響進食及工作

事發後，謝小姐因要趕往兼職，只能先簡單處理傷口，忍痛工作2小時後，下班後到屯門醫院急症室求醫和屯門警署報警。醫生診斷後，為其注射破傷風針並處方一星期抗生素療程。雖然傷勢已受控，但謝小姐坦言事件令她留下陰影，「我真的有點害怕……暫時不會吃（急凍點心）」。她指現時雖已復工，但仍需避免過度用聲，亦擔心在現時市道下會因此影響飯碗。

謝小姐拔出針後，舌頭受傷情況。（受訪者提供圖片）

丈夫致電生產商 獲覆「買咗保險」感冷淡

謝小姐的丈夫羅先生，事發後曾嘗試聯絡涉事燒賣品牌的生產商榮鈦行，希望對方回收產品或跟進。然而，對方的回應令他感到失望，榮鈦行一名男職員回覆稱「我們公司買了保險，你同食環搞就得喇。羅先生強調，他們並非為了索償，而是擔心若誤食的是長者或小朋友，後果不堪設想。他批評生產商態度冷淡，「其實我們要求的可能只是生產商的道歉和他們正視這件事」。羅先生亦有向AEON投訴，AEON則表示會全力協助調查。

食環署回覆《Yahoo新聞》查詢表示，署方周三(4日)經1823接獲有關食物投訴後，已隨即聯絡投訴人跟進，並於同日派員到其住所調查，檢取事涉殘餘食物、包裝袋和懷疑金屬異物作進一步調查及檢驗之用。如有足夠證據，署方會提出檢控。

食環：製造廠上鎖未有營業

食環署稱，人員同日亦已巡查屯門區出售事涉食物的零售點，其間未有發現違規情況。作為預防措施，涉事零售點已將有關食物下架。此外，食環署昨日(5日)下午曾派員到位於觀塘區的涉事持牌食物製造廠巡查，惟處所大門上鎖未有營業。署方會繼續跟進及採取適當行動，以確保食物安全和環境衞生。《Yahoo新聞》正向榮鈦行及警方查詢。