燒鵝推介2026〡5間必食香港燒鵝名店推介！甘牌飛機鵝/50年老店燒鵝瀨粉

燒鵝推介〡5間必食香港燒鵝名店推介！甘牌飛機鵝/50年老店燒鵝瀨粉

燒鵝推介2026〡還記得數年前曾經有一位內地女遊客來港旅行，離港之際在甘牌燒鵝購買多款燒味回內地當手信給父母享用，當中包括一隻燒鵝、一隻白切雞及一斤叉燒。豈料因燒鵝太大隻，只能以手提形式拿著。但當在深圳機場入境時，被海關指出不能攜帶生熟家禽及肉製品入境，故要求沒收。最後該名女遊客聲言不想浪費食物，希望能當場吃掉燒鵝，最後海關帶她至海關辦公室，自己獨自食燒鵝，一度成為網上熱話，同時亦令人想起N年前開始流行的飛機燒鵝。以下更會推介5間必食香港燒鵝名店，記得睇到最後！

廣告 廣告

👉🏻全新Yahoo Food Instagram上線啦！立即Follow獲取更多飲食攻略

飛機燒鵝成遊客手信

皮脆肉嫩的燒鵝，一向深受港人及遊客歡迎。新鮮即切且啖啖肉香，絕對是佐飯佳品。吸引不少遊客吃畢後，都想會再購買整隻燒鵝帶回家當手信，給身邊的親友品嚐。故此燒鵝名店鏞記在早年以「飛天燒鵝」作賣點，將燒鵝以拉鏈袋形式包裝並置於禮盒當中，好讓旅客購買當手信。昔日除了在機場買到之外，位於灣仔的甘牌燒鵝同樣也有提供「飛機鵝」，正正就是這次內地女遊客購買的地點，即使要價$600/隻，一樣有價有市。

內地女遊客在小紅書寫上被沒將燒鵝的經歷。（圖：小紅書）

鏞記早年推出飛天燒鵝供遊客購買。（圖：鏞記酒家Facebook）

必食燒鵝推介

1. 鏞記酒家：燒鵝名店始祖

開業逾80年的鏞記，作為燒鵝始祖，出品自然有保證。其主打的正宗炭燒黑鬃鵝，選用來自廣東的黑鬃鵝，並家傳秘方醃製，以保持肉質嫩滑，並於炭爐以活炭火烤製燒鵝，令其帶出皮香肉嫩的口感。當燒鵝送到客人席前才會淋上秘製的燒鵝汁，其味道特別香濃且富有鵝油香氣，佐飯一流。

鏞記酒家

地址：中環威靈頓街32-40號（地圖按此）

電話：2522 1624

營業時間：11:00-23:00

正宗炭燒黑鬃鵝$460/半隻、$260/例牌

鏞酒酒家早年曾裝潢，走向年輕化，吸引年青顧客。

2. 甘牌燒鵝：鏞記第三代自立門戶！米芝蓮一星燒鵝

位於灣仔的甘牌燒鵝，長期是人氣排隊名店。皆因由鏞記酒家的第三代自立門戶，自2015年開業後多年來得到米芝蓮一星的加持至今，人氣一時無兩，威水到在海外如曼谷也設有分店。標榜以家傳秘方炮製燒鵝，份外皮脆肉嫩。不少明星如發哥也是坐上客，亦是這次內地女遊客購買飛機鵝的地點。

甘牌燒鵝

地址：灣仔軒尼詩道226號寶華商業中心地舖（地圖按此）

電話：5408 7740

營業時間：11:30-21:30

甘牌燒鵝$300/半隻（圖：openrice）

連續多年榮獲米芝蓮一星推介。（圖：小紅書）

3. 一樂燒鵝：米芝蓮一星燒鵝！必食燒鵝髀

若然被鏞記金碧輝煌的門口令你有所卻步，不妨來到一樂燒鵝，普通茶記的裝潢格局，或許令人吃得更自在。同樣於2015年開始獲得米芝蓮一星加持至今，主打的燒鵝同樣備受大眾歡迎，每到飯市均水泄不通。燒鵝帶有濃厚的鵝油香氣且肉質鬆軟，不少人更為求口感，必食啖啖肉的燒鵝髀，配上白飯或瀨粉！

一樂燒鵝

地址：中環士丹利街34-38號地舖（地圖按此）

電話：2524 3882

營業時間：（星期一至六）10:00-20:30

一樂燒鵝得到米芝蓮一星的加持。（圖：小紅書）

鵝髀瀨粉$118。（圖：小紅書）

4. 天鴻燒鵝：米芝蓮必比登推介！每日限量供應

雖然天鴻燒鵝遠在元朗，但開業已20多年，不少區外人都會特意前往支持，全因靠口碑得到人氣！近年更得到米芝蓮必比登的推介，話題十足。標榜選用來自佛山養殖場的黑鬃鵝炮製燒鵝，肉質細嫩且外皮香脆！按時段分批醃製及烤製，故此每日均是限量發售，想食就要早點前往！

天鴻燒鵝

地址：元朗建業街88號仁義大廈地下D舖（地圖按此）

電話：2474 8849

營業時間：11:00-13:00、16:00-20:00

燒鵝瀨粉$56/碗。（圖：openrice）

燒鵝$548/全隻、$288/半隻。（圖：openrice）

天鴻燒鵝是元朗的街坊名店。（圖：openrice）

5.波記燒臘粉麵店：米芝蓮必比登推登！50年老店必食燒鵝瀨粉

連續多年得到米芝蓮必比登推介的波記燒臘粉麵店，多年來一直是西環的人氣燒味名店。主打的燒鵝以黑鬃鵝炮製，醃過夜後再進行風乾，故此燒鵝肉質嫩滑且外皮酥脆，深受歡迎。除了斬料外，燒鵝瀨粉亦是名物之一，每碗約有6至8塊鵝肉，肉汁豐富且色澤飽滿，充滿鵝油香。

波記燒臘粉麵店

地址：西環石塘咀皇后大道西425號P舖地舖（地圖按此）

電話：從缺

營業時間：（星期一至六）11:30-19:30、（公眾假期）11:30-18:00

燒鵝$170/例牌。（圖：openrice）

燒鵝瀨粉$60/碗。（圖：openrice）

燒鵝髀瀨粉$108/碗。（圖：openrice）

波記燒臘粉麵店是西環人氣燒味店。（圖：openrice）

常見問題

1. 問：飛天燒鵝由哪間燒鵝名店首創？

答：鏞記酒家，昔日為了方便港人及遊客攜帶至外國當手信而推出，但需要留意該國家或城市是否能攜帶出境.......詳情按此

2. 問：燒鵝通常以什麼鵝炮製？

答：燒鵝通常以黑鬃鵝炮製，經過烤製後的燒鵝皮脆肉嫩，配以梅子醬佐吃.....詳情按此

全新訂座平台「Yahoo訂餐廳×Openrice」正式上線！

>>立即按此了解更多香港各區餐廳訂座優惠<<

今晚食乜好？即睇最強雞翼食譜、牛油果食譜合集

地區美食合集！香港各區最新餐廳、cafe、甜品店推介

食乜養生好？二十四節氣：中醫教路/湯水進補/穴位養生

自助餐推介！睇盡各種自助餐優惠/回本攻略

想知最新飲食資訊？按此觀看Yahoo Food編輯推介

更多優惠資訊推介

自助餐優惠丨酒店自助餐劈價推介30間！低至$383位/任食生蠔龍蝦蟹腳/無限暢飲

長者自助餐優惠2026〡10間酒店自助餐優惠推介！最平$171起/自助晚餐低至$394/任食龍蝦生蠔

香港Weekend Brunch推介合集10間！早午自助餐/香檳紅白酒任飲

香港酒店Staycation包自助餐優惠推介11間 文華44折有客房升級/$970自助午餐+無邊際泳池

放題2026│日式放題優惠推介10間 大喜屋半價優惠/低至$138每位/45折6小時任食午市放題

放題2026│點心放題回本推介12間！低至$118/任食90分鐘/7折酒店級點心

燒肉放題2026丨燒肉放題推介12間！低至$33/位任飲生啤/買3送1/無限時任食和牛

火鍋放題2026｜20間任食火鍋優惠合集！$178起任食和牛/任食鮑魚海鮮/150分鐘任食

酒店下午茶優惠2026│afternoon tea推介17間 $120甜品下午茶半自助餐/送$950奢華護膚品

下午茶自助餐2026│酒店下午茶自助餐優惠10間！$168/位芒果甜品buffet/低至7折任食榴槤甜品

放題優惠2026│放題優惠推介8間！$88燒肉放題/任食生蠔/和牛放題買一送一

更多美食推介

片皮鴨2026│香港北京填鴨推介20間！低至$128隻/一鴨三食/火焰胡椒片皮鴨

散水餅2026│特色散水餅推介20間！獨立包裝曲奇+拿破崙/幽默抵死散水圖案/免運費及優惠價

拉麵推介2026｜15間超強香港拉麵合集 Mirror成員開設/本地+過江龍拉麵/東京米芝蓮

沙嗲牛肉麵最強推介8間！好好運重開/元朗永順/慈雲山榮記沙嗲牛肉麵煲

中菜推介｜13間親民/酒店/貴價中菜餐廳推薦 世界50佳餐廳/杜琪峯包場宴客/酒店低至半價優惠

台灣牛肉麵｜港九新界10間高質牛肉麵推介 祖傳60年食譜/台北牛肉麵節冠軍/前台北市長推介

牛肉飯香港｜Top10日式牛肉飯推介 慢煮牛丼/日本過江龍/半價海膽燒牛肉三文魚籽丼

越南河粉推薦5間！有一間被譽為油尖旺最好食越南牛河？加拿大回流港人出品越南河+越南人主理

打冷潮州菜6大推介！九龍城創發/上環尚興/佐敦紅伶/新蒲崗陳儀興 最正凍蟹＋蠔餅＋滷水

韓式炸雞｜港九新界10間高質韓國炸雞店推介！炸雞界貴族/劉在石代言/一個價錢食8款炸雞配芝士

【今晚食乜好】唔知今晚食乜餸？立即去Yahoo Food 食譜專頁搵靈感

>>按此下載<< 全新Yahoo APP，領取最新餐廳優惠、氣炸鍋食譜、自助餐優惠，仲有飲食達人教你識煮識食，讓你成為真正全面的美食家，仲唔立即下載？