天文台一度發出霜凍警告 上水農地未見結霜
燒鵝推介2026〡5間必食香港燒鵝名店推介！甘牌飛機鵝/50年老店燒鵝瀨粉
皮脆肉嫩的燒鵝，一向深受港人及遊客歡迎，馬上看Yahoo Food介紹香港燒鵝必食推介：
燒鵝推介2026〡還記得數年前曾經有一位內地女遊客來港旅行，離港之際在甘牌燒鵝購買多款燒味回內地當手信給父母享用，當中包括一隻燒鵝、一隻白切雞及一斤叉燒。豈料因燒鵝太大隻，只能以手提形式拿著。但當在深圳機場入境時，被海關指出不能攜帶生熟家禽及肉製品入境，故要求沒收。最後該名女遊客聲言不想浪費食物，希望能當場吃掉燒鵝，最後海關帶她至海關辦公室，自己獨自食燒鵝，一度成為網上熱話，同時亦令人想起N年前開始流行的飛機燒鵝。以下更會推介5間必食香港燒鵝名店，記得睇到最後！
👉🏻全新Yahoo Food Instagram上線啦！立即Follow獲取更多飲食攻略
飛機燒鵝成遊客手信
皮脆肉嫩的燒鵝，一向深受港人及遊客歡迎。新鮮即切且啖啖肉香，絕對是佐飯佳品。吸引不少遊客吃畢後，都想會再購買整隻燒鵝帶回家當手信，給身邊的親友品嚐。故此燒鵝名店鏞記在早年以「飛天燒鵝」作賣點，將燒鵝以拉鏈袋形式包裝並置於禮盒當中，好讓旅客購買當手信。昔日除了在機場買到之外，位於灣仔的甘牌燒鵝同樣也有提供「飛機鵝」，正正就是這次內地女遊客購買的地點，即使要價$600/隻，一樣有價有市。
必食燒鵝推介
1. 鏞記酒家：燒鵝名店始祖
開業逾80年的鏞記，作為燒鵝始祖，出品自然有保證。其主打的正宗炭燒黑鬃鵝，選用來自廣東的黑鬃鵝，並家傳秘方醃製，以保持肉質嫩滑，並於炭爐以活炭火烤製燒鵝，令其帶出皮香肉嫩的口感。當燒鵝送到客人席前才會淋上秘製的燒鵝汁，其味道特別香濃且富有鵝油香氣，佐飯一流。
鏞記酒家
地址：中環威靈頓街32-40號（地圖按此）
電話：2522 1624
營業時間：11:00-23:00
2. 甘牌燒鵝：鏞記第三代自立門戶！米芝蓮一星燒鵝
位於灣仔的甘牌燒鵝，長期是人氣排隊名店。皆因由鏞記酒家的第三代自立門戶，自2015年開業後多年來得到米芝蓮一星的加持至今，人氣一時無兩，威水到在海外如曼谷也設有分店。標榜以家傳秘方炮製燒鵝，份外皮脆肉嫩。不少明星如發哥也是坐上客，亦是這次內地女遊客購買飛機鵝的地點。
甘牌燒鵝
地址：灣仔軒尼詩道226號寶華商業中心地舖（地圖按此）
電話：5408 7740
營業時間：11:30-21:30
3. 一樂燒鵝：米芝蓮一星燒鵝！必食燒鵝髀
若然被鏞記金碧輝煌的門口令你有所卻步，不妨來到一樂燒鵝，普通茶記的裝潢格局，或許令人吃得更自在。同樣於2015年開始獲得米芝蓮一星加持至今，主打的燒鵝同樣備受大眾歡迎，每到飯市均水泄不通。燒鵝帶有濃厚的鵝油香氣且肉質鬆軟，不少人更為求口感，必食啖啖肉的燒鵝髀，配上白飯或瀨粉！
一樂燒鵝
地址：中環士丹利街34-38號地舖（地圖按此）
電話：2524 3882
營業時間：（星期一至六）10:00-20:30
4. 天鴻燒鵝：米芝蓮必比登推介！每日限量供應
雖然天鴻燒鵝遠在元朗，但開業已20多年，不少區外人都會特意前往支持，全因靠口碑得到人氣！近年更得到米芝蓮必比登的推介，話題十足。標榜選用來自佛山養殖場的黑鬃鵝炮製燒鵝，肉質細嫩且外皮香脆！按時段分批醃製及烤製，故此每日均是限量發售，想食就要早點前往！
天鴻燒鵝
地址：元朗建業街88號仁義大廈地下D舖（地圖按此）
電話：2474 8849
營業時間：11:00-13:00、16:00-20:00
5.波記燒臘粉麵店：米芝蓮必比登推登！50年老店必食燒鵝瀨粉
連續多年得到米芝蓮必比登推介的波記燒臘粉麵店，多年來一直是西環的人氣燒味名店。主打的燒鵝以黑鬃鵝炮製，醃過夜後再進行風乾，故此燒鵝肉質嫩滑且外皮酥脆，深受歡迎。除了斬料外，燒鵝瀨粉亦是名物之一，每碗約有6至8塊鵝肉，肉汁豐富且色澤飽滿，充滿鵝油香。
波記燒臘粉麵店
地址：西環石塘咀皇后大道西425號P舖地舖（地圖按此）
電話：從缺
營業時間：（星期一至六）11:30-19:30、（公眾假期）11:30-18:00
常見問題
1. 問：飛天燒鵝由哪間燒鵝名店首創？
答：鏞記酒家，昔日為了方便港人及遊客攜帶至外國當手信而推出，但需要留意該國家或城市是否能攜帶出境.......詳情按此
2. 問：燒鵝通常以什麼鵝炮製？
答：燒鵝通常以黑鬃鵝炮製，經過烤製後的燒鵝皮脆肉嫩，配以梅子醬佐吃.....詳情按此
全新訂座平台「Yahoo訂餐廳×Openrice」正式上線！
更多優惠資訊推介
自助餐優惠丨酒店自助餐劈價推介30間！低至$383位/任食生蠔龍蝦蟹腳/無限暢飲
長者自助餐優惠2026〡10間酒店自助餐優惠推介！最平$171起/自助晚餐低至$394/任食龍蝦生蠔
香港Weekend Brunch推介合集10間！早午自助餐/香檳紅白酒任飲
香港酒店Staycation包自助餐優惠推介11間 文華44折有客房升級/$970自助午餐+無邊際泳池
放題2026│日式放題優惠推介10間 大喜屋半價優惠/低至$138每位/45折6小時任食午市放題
放題2026│點心放題回本推介12間！低至$118/任食90分鐘/7折酒店級點心
燒肉放題2026丨燒肉放題推介12間！低至$33/位任飲生啤/買3送1/無限時任食和牛
火鍋放題2026｜20間任食火鍋優惠合集！$178起任食和牛/任食鮑魚海鮮/150分鐘任食
酒店下午茶優惠2026│afternoon tea推介17間 $120甜品下午茶半自助餐/送$950奢華護膚品
下午茶自助餐2026│酒店下午茶自助餐優惠10間！$168/位芒果甜品buffet/低至7折任食榴槤甜品
放題優惠2026│放題優惠推介8間！$88燒肉放題/任食生蠔/和牛放題買一送一
更多美食推介
片皮鴨2026│香港北京填鴨推介20間！低至$128隻/一鴨三食/火焰胡椒片皮鴨
散水餅2026│特色散水餅推介20間！獨立包裝曲奇+拿破崙/幽默抵死散水圖案/免運費及優惠價
拉麵推介2026｜15間超強香港拉麵合集 Mirror成員開設/本地+過江龍拉麵/東京米芝蓮
沙嗲牛肉麵最強推介8間！好好運重開/元朗永順/慈雲山榮記沙嗲牛肉麵煲
中菜推介｜13間親民/酒店/貴價中菜餐廳推薦 世界50佳餐廳/杜琪峯包場宴客/酒店低至半價優惠
台灣牛肉麵｜港九新界10間高質牛肉麵推介 祖傳60年食譜/台北牛肉麵節冠軍/前台北市長推介
牛肉飯香港｜Top10日式牛肉飯推介 慢煮牛丼/日本過江龍/半價海膽燒牛肉三文魚籽丼
越南河粉推薦5間！有一間被譽為油尖旺最好食越南牛河？加拿大回流港人出品越南河+越南人主理
打冷潮州菜6大推介！九龍城創發/上環尚興/佐敦紅伶/新蒲崗陳儀興 最正凍蟹＋蠔餅＋滷水
韓式炸雞｜港九新界10間高質韓國炸雞店推介！炸雞界貴族/劉在石代言/一個價錢食8款炸雞配芝士
【今晚食乜好】唔知今晚食乜餸？立即去Yahoo Food 食譜專頁搵靈感
>>按此下載<< 全新Yahoo APP，領取最新餐廳優惠、氣炸鍋食譜、自助餐優惠，仲有飲食達人教你識煮識食，讓你成為真正全面的美食家，仲唔立即下載？
其他人也在看
向華強爆古天樂為拍《尋秦記》一度陷入財政危機 出面尋求協助：再虧下去要睡天橋底
電影版《尋秦記》自除夕上映以來好評滿滿，電影公司於前日（6日）公布《尋秦記》喺港澳票房累計逾4,500萬，打破2024年《破•地獄》創下嘅紀錄，成為歷年香港電影及華語電影首週票房冠軍。近日，影壇大亨向華強喺社交平台公開《尋秦記》嘅幕後故事，透露主演兼監製古天樂為咗成就呢部心血之作，曾一度陷入財政危機。Yahoo 娛樂圈 ・ 15 小時前
林盛斌打爛獎座 吳家樂鄧兆尊質疑自製效果 再踢爆「被撮合姻緣」女星同Bob根本唔熟
TVB《萬千星輝頒獎典禮》星期日喺澳門舉行，當晚其中一個亮點應該係獲頒最佳男主持嘅林盛斌Bob，喺得獎致詞時一時激動，將手上嘅獎座拍落頒獎台，點知獎座應聲一分為二，令全場嘩然。Yahoo 娛樂圈 ・ 18 小時前
陳志被捕︱押解回國畫面曝光 穿囚服黑布蒙頭雙手上銬 神情憔悴面容落魄︱有片︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】太子集團創辦人兼董事長陳志近日被捕，中國公安部今日（8 日）公布最新畫面，顯示陳志由柬埔寨金邊押解回中國時的情況。畫面可見，陳志在多名特警看守下步下飛機，雙手被鎖上手銬，期間一度被套上黑色頭套，下機後由人員移除，神情明顯憔悴。Yahoo新聞 ・ 13 小時前
瘋傳藥房「掉錢包陷阱」 大鈔銀包跌地 網民憶述險中伏經歷
社交平台周一（6日）流傳一間本港連鎖大型藥房出現懷疑「掉錢包陷阱」，一名親歷事件的網民發帖文憶述經過，懷疑自己險些陷入「撿錢包反被誣陷偷錢」騙局，引起網民熱議及警惕。 facebook群組「紅磡黃埔社區藍圖」周一有網民發帖，稱在一間大型連鎖藥房購物時遇到可疑事件：「喺XX買藥嗰陣，將個籃放喺地上睇貨。期間一名戴口am730 ・ 1 天前
網傳香港會落雪！歐洲電腦預報「超級寒流」1月中襲港 附香港天文台官方回應
今日1月7日天文台錄得最低10.9度，創下入冬以來新低，天文台更發出霜凍警告，終於感受到香港冬天的威力！不過，近日網上流傳一張電腦預報截圖，顯示1月中旬香港將被「深藍紫色」覆蓋，氣象數值甚至低至1度，引發全城關注，難道香港真的會落雪？Yahoo 旅遊 ・ 1 天前
TVB小花何依婷外地滑雪迎新年 網民錯重點：周身都係名牌
TVB小花何依婷（Regina）與圈外男友Cedric於2023年結婚，前年12月宣布懷孕5個月喜訊後專心養胎，去年4月誕下B女Rosella，升呢做靚媽，一家三口幸福美滿。何依婷前往外地滑雪迎接2026年，並喺社交網站上載靚相與網民分享。Yahoo 娛樂圈 ・ 21 小時前
5大偽健康食物曝光，9成人常吃「它」當早餐！小心這些高熱量、升糖指數高的「健康陷阱」愈吃愈累還傷身
許多看似健康的選擇，其實暗藏危機，不僅無法幫助控制體重，甚至可能導致血糖失控、增加身體負擔。以下將揭開5大最常見的「偽健康食物」，幫助大家避開這些飲食陷阱！Yahoo Style HK ・ 20 小時前
跑馬地「失蹤業主」阻統一 七旬舊樓標售91.7%業權 估值3.38億可建六層低密度豪宅
樓市回穩，舊樓重建再受關注。仲量聯行獲委託公開招標出售跑馬地冬青道3至7A號合共12分之11不可分割業權，佔約91.7%，由多名小業主聯合放售，出售業權已達強制拍賣門檻，餘下一份業權份數據稱因業主失蹤未能參與。物該處屬傳統豪宅地段，為區內近年少見放售的住宅地皮；有長線投資及重建潛力。市場估計其總市值約3.38億元，截標期定於2026年3月17日。28Hse.com ・ 17 小時前
港漂退租遇「碰瓷式」驗樓 洗衣機外殼一點崩花遭索賠1萬！網民：業主靠退租發大財丨附退租攻略
近年多內地專才、高才人士來港工作並租樓生活，近日有港漂在社交平台大吐苦水，稱在退租一個馬鞍山2房單位時遭業主驗樓2小時，所有自然損耗均要賠償，索償金額高達2萬元以上，港漂對此感到震驚且無奈。28Hse.com ・ 15 小時前
有議員提「科學立法」 全場爆笑
【on.cc東網專訊】法律界議員陳曉峰關注如何落實「科學立法」和民主化；主持陳克勤遲疑片刻後，要求陳曉峰定義何謂「科學立法」，當時有其他議員發笑，兩名候選人亦當場大笑。陳曉峰解釋，「科學立法」是「過程的科學」，是國家立法中其中一個方向。on.cc 東網 ・ 21 小時前
女生參與「兼職女友」騙局判囚18月 律政司指過輕 放監前3日加刑至4年
案發時16歲女生涉與兩男合作，以「兼職女友」身份與男客人相約酒店見面後，兩男出現拍下客人裸體片及非禮片，以勒索150萬元。她原審被判入獄18個月，律政司認為刑罰過輕，今日(7日)向上訴庭要求就刑期覆核。上訴庭3名男法官彭偉昌、陳慶偉及楊家雄接納律政司申請，改判女生入獄4年。 女被告張羽妍(現約20歲，學生)，經審am730 ・ 1 天前
[深度] 特朗普悍然逮捕馬杜羅 向中國發出「一山不容二虎」信號
特朗普上周擒獲馬杜羅的行動亦是向中國國家主席習近平發出了一個明確的信號：西半球容不下另一個超級大國。Bloomberg ・ 19 小時前
網上熱話｜黃大仙地標直柱設計惹議 網民稱似直立拖板：大型偷電現場
社交平台Threads近日有黃大仙街坊發帖表示，一直對區內一處地標設計感好奇，「呢枝嘢喺黃大仙出現咗好多年，唔知係唔係扮香」。照片可見地標外形是一座直柱，鄰近沙田㘭道的巴士站，引發網民熱議。am730 ・ 1 天前
日本「一夫多妻」男子涉偷拍性愛片被捕 網售逾千影片圖利 警方檢獲洗腦手冊︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】日本 39 歲男子小野洋平與兩名女子實踐「一夫多妻」生活，三人涉嫌在未經同意下，偷拍小野洋平與其他女子性行為，並上載至網上圖利，合共在網上分享近 1000 段相關影片及照片，估計獲利逾 5500 萬日圓（約 273 萬港元）。Yahoo新聞 ・ 14 小時前
中國啟動「晶片曼哈頓計畫」專家：「三位一體」讓美國管制成廢紙
美國晶片管制持續加碼之際，中國悄悄啟動代號「晶片曼哈頓工程」的國家級人才策略－《半導體技能振興綱要 (2025-2029)》(下稱《綱要》)。這份由中國教育部、工信部、人社部聯合下發的文件，劍指半導體人才短缺痛點，計畫四年內新增 50 萬名本土化技術人才，將中國國產設備操作崗位的對外依賴度從鉅亨網 ・ 1 天前
古巨基57歲妻二胎引熱議！凍卵與試管嬰兒如何改寫高齡懷孕的可能性？徐明義教授解析：「生理年齡」不等於「卵子年齡」
2026年開春，53歲港星古巨基宣佈57歲愛妻陳韻晴順利產下二胎，這則喜訊在引發關注的同時，也讓不少高齡備孕女性開始思考：「高齡懷孕，真的可行嗎？」。姊妹淘 ・ 1 天前
權相佑與仔女分隔兩地 靠睇孫泰英頻道解思念
【on.cc東網專訊】韓國男星權相佑昨晚（7日）亮相「國民MC」劉在石主持的訪談節目《劉QUIZ ON THE BLOCK》，宣傳本月14日上映的新年喜劇片《我們長大了》。東方日報 OrientalDaily ・ 21 小時前
張曼玉逛街穿搭！皮衣牛仔褲＋「BALENCIAGA托特包」，Goyard單肩包變成購物袋
向來走在自己節奏裡的張曼玉，即使只是為了聖誕節出門採買，也依然把「隨性卻有型」演繹得恰到好處。近日她分享的採買畫面中，從外套剪裁、配件選擇到手上的包款，全都藏著滿滿細節。低調的黑色托特包來自 BALE女人我最大 ・ 1 天前
中式糖水 = 減肥大忌？合桃露熱量竟等於1.5碗白飯！ 「這款」糖水反而有助預防骨質疏鬆？｜營養師Audrey Tam
天氣轉涼，乾咳、喉嚨乾癢、皮膚乾燥等問題紛紛出現，所以不少人會多食幾碗中式糖水來滋陰潤燥、暖身暖胃，但你知道嗎？一碗看似健康的合桃露，熱量竟等同1.5碗白飯，隨時要慢跑一小時才能抵銷…問你怕未！Yahoo Food ・ 1 天前
吳煒倫強勢力作《夜王》最新預告出爐 黃子華鄭秀文教你「坐客」尋歡
億萬票房導演吳煒倫繼《毒舌大狀》之後，執導第二部力作《夜王》強檔賀歲，與眾尋歡迎馬年，電影公司今日釋出最新預告，活色生香，紙醉金迷，黃子華、鄭秀文（Sammi）率一眾艷麗女公關王丹妮、廖子妤、楊偲泳、譚旻萱、李芯駖、林熙彤等夜夜笙歌，閃耀舞場，讓大家置身風月場中，盡享溫柔鄉。繼早前率先登場的「東日夜總會」台柱亮麗曝光後，新一組高質女公關香艷蒲頭，身材玲瓏浮凸，有前有後，極具看頭！一於盡興笑迎新歲。Yahoo 娛樂圈 ・ 14 小時前