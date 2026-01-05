燕窩推薦｜4大即食燕窩品牌推薦！白蘭氏燕窩限時75折/台灣品牌樂絲燕

宏福苑五級火．專訪︱遺體修復師郭琸成重塑逝者面容
燕窩有美顏養生的功效，新年想買盒燕窩送禮？精選4大即食燕窩品牌推薦，即睇Yahoo購物推介：
燕窩有美顏養生的功效，是不少女士們的「寶物」。拜年時討好未來奶奶歡心的話，燕窩禮盒保證絕不失手！Yahoo購物精選4大即食燕窩推薦，再分享邊三類人不宜食用燕窩。在新年好好為對方送上逆齡禮物吧！
三類人不宜食燕窩：
據《本草綱目拾遺》記載，燕窩屬性味甘平，有滋陰養氣的功效，主要以養生、美顏為主。雖然燕窩有美容補氣的好處，但並非所有人都適合食用，以下三類人不宜進食：
蛋白質過敏的人
屬痰濕、濕熱體質，如容易腹脹，大便黏膩，舌苔厚都不適合
患感冒的人不宜食用燕窩
即食燕窩推薦1）白蘭氏燕窩限時75折
有過百年歷史的白蘭氏，相信大家最熟悉是其雞精產品，不過白蘭氏除了雞精外，燕窩一樣受歡迎。白蘭氏即食燕窩使用印尼和泰國沿海一帶採集的高質燕窩，不加任何防腐劑、人造色素及香料，保證真材實料。白蘭氏即食燕窩有無糖及冰糖兩款選擇，前者味道較淡，適合想食燕窩但又想減低糖分攝取的人士；後者食落多一份甜味，減低燕窩本身的腥味，更易入口。屈臣氏限時優惠價，原價$248的白蘭氏即食燕窩，折後只需$184，折後只需$31一瓶，平平地送禮一流。
白蘭氏冰糖燕窩
75折特價：$184｜
原價：$248
白蘭氏無糖燕窩
75折特價：$184｜
原價：$248
即食燕窩推薦2）官燕棧
專賣中式養生保健品的官燕棧，同樣是香港熱門燕窩品牌之一，品牌早於2003年開始推出即食燕窩。官燕棧即食「盈．低糖官燕」，選用頭期金絲官燕燉製搭配滋潤蜂蜜，頭期意思是每年第一次採摘的燕窩，而且是官燕品種，燕窩會更少雜質，營養價值亦相對更高。「盈．低糖官燕」，入手價$148有6瓶，平均每瓶$25。
極品無糖清甜金絲官燕 45克x6
79折特價：$148｜
原價：$188
即食燕窩推薦3）Let'sYan 樂絲燕 新年禮盒包裝超氣派
為大家帶來滿滿春節氣息的Let'sYan 樂絲燕即食燕窩，超氣派的賀年禮盒包裝是過年送長輩首選！當中6入70ml的即飲鮮燉燕窩禮盒，滋補美味的冰糖與紅棗口味各三瓶，價格是$526.9，平均每瓶也只需$88，想嘗試燕窩是不錯的選擇。另外，燕窩含量更高的3入綜合即食即飲鮮燉燕窩禮盒，內有一瓶240ml的即食燕窩和兩瓶70ml的即飲燕窩，更送上日本不銹鋼湯匙和小杯子，方便大家食用。
馬上有禮春節禮盒 6入綜合鮮燉燕窩禮盒
9折特價：$526.9｜
原價：$585.4
馬上有禮春節禮盒 3入綜合鮮燉燕窩禮盒
9折特價：$1,106.8｜
原價：$1,229.7
即食燕窩推薦4）馬拉西亞頂級官燕 滋立鮮燉燕窩
使用「馬來西亞頂級官燕」的滋立鮮燉燕窩，在台灣是有50年歷史的老字號，值得信賴！在台灣本地下單即刻燉煮，送到每一位食客手上都還是新鮮的。送來香港卻也不失滋味，同樣是下單即刻燉煮的步驟，燉後冷鏈配送，將新鮮送給大家。初嘗試可選擇50ml三入組，送長輩可選擇更顯氣派的75ml四入組，每天都喝一瓶，既養生又美顏。
滋立鮮燉燕窩禮盒（自選50ml三入組、75ml四入組等）
價格：$483.3起
