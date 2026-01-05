燕窩有什麼營養及功效？中醫師拆解燕窩食用禁忌 3類人不宜食燕窩進補！

母親節將至，相信孝順仔女們都會入手不同補品送給媽媽作為節日禮物，而被認為有養生美顏功效的燕窩，亦是好多人的心水禮物之一。不過坊間有傳感冒患者不能食燕窩、燕窩含激素等迷思，究竟屬真屬假？燕窩又有什麼食用禁忌及功效？Yahoo Food請來註冊中醫師郭瑩瑩為大家一一拆解！

註冊中醫師郭瑩瑩 (Instagram@eccherrykwok)

燕窩可以養生美顏？到底有什麼營養成分及功效！

燕窩最主要成分是蛋白質，含量大約為56%至70%。除了蛋白質外，當中亦有17%至32%的碳水化合物、8%至13%的唾液酸，以及豐富礦物質等。而大家最關心的脂肪比例中，燕窩只有少於1.3%，非常低。

中醫師郭瑩瑩表示，燕窩暫時主要都以養生、美顏功效為主。另外燕窩性味甘平，有滋陰養氣效果，適合體虛、大病或久病後出現疲倦、聲低氣弱、自汗、乾咳少痰等人士食用。

燕窩最主要成分是蛋白質 (credit: gettyimage)

燕窩食用禁忌？3類人不宜食用！

燕窩雖然有養生美顏作用，但並非所有人都適合。中醫師郭瑩瑩指出有3類人不宜食用：

蛋白質過敏者不適宜 體質屬痰濕、濕熱的人，如經常大魚大肉、容易腹脹、大便黏膩、舌苔厚都不適合 患上感冒的人不宜食用燕窩，因燕窩是滋補的食物，會容易拖長感冒康復期

癌症患者不能食燕窩？

坊間有傳癌症患者不能食用燕窩，而中醫師郭瑩瑩表示，現今大多數燕窩研究都是由馬來西亞養殖場發表，人類的臨床研究還未有充足證明去證實癌症病患不能食用，所以燕窩暫時都是一種以養生、美顏功效為主的食物。中醫師提醒，如未清楚自己體質是否適合食用燕窩的話，最好事先詢問中醫師後再食用。

患上感冒的人不宜食用燕窩 (credit: gettyimage)

官燕、毛燕、草燕、血燕有什麼分別？官燕營養最高？

燕窩來源有兩種，一種為野生採摘，另一種是人工養殖，經後期漂洗或加工。而市面的燕窩產品主要有四款選擇，分別為官燕、毛燕、草燕、血燕。

官燕：是頭期燕的燕窩，盞身幾乎由唾液築成，只有少許幼毛，價錢比其他燕窩較高！而且由於雜質不多，營養價值亦是最高！

毛燕：金絲燕在築巢時可能加入自身絨毛加固鳥巢，而未經挑毛處理的燕窩就會被稱為「毛燕」。因毛絨較多，所以雜質亦可能較多，因此營養價值相對較低。

草燕：金絲雀築巢時，除了加入自身絨毛，還加入草絲、葉片等，令草燕雜質十分多，營養價值低。

血燕：大多來自高海拔地區，血燕由岩壁礦物質染色而成，較其他燕窩更多礦物質成分。

燕窩產品主要有四款，為官燕、毛燕、草燕、血燕 (credit: gettyimage)

即食燕窩一樣有養生美顏功效？

香港人出名忙碌、生活節奏快，未必個個人都有時間慢慢自己烹調燕窩，而市面上亦陸續出現不少即食燕窩產品，功效跟自煮燕窩會一樣嗎？中醫師郭瑩瑩表示，如果即食燕窩無太多化學成分，如增白劑、黏合劑等的話，對人體的滋養效果跟自煮燕窩無異。

中醫師提醒大家，市面好多即食燕窩都會加入冰糖，為了令口感更佳，但人體吸收太多糖分會有致肥風險，建議大家仔細查看營養標籤、食物成分表後再選擇即食燕窩產品。

中醫師建議大家仔細查看營養標籤、食物成份表後再選擇即食燕窩產品 (credit: gettyimage)

燕窩食譜：

杞子冰糖燉燕窩：

1：燕窩用清水浸泡，直至發脹

2：換水後再浸泡半天，然後挑去雜毛

3：把去皮水梨放入燉鍋

4：水梨上加入燕窩，再放杞子及冰糖

5：最後加入適量食水

(credit: gettyimage)

常見問題：

問：2023年有邊幾款超級食物上榜？

答：美國營養師揭十大超級食物排行榜，牛油果無份……詳情按此

問：超級食物之一的奇亞籽有什麼功效？

答：營養師拆解奇亞籽3大好處及禁忌，有低卡、飽肚及高蛋白質功效……詳情按此

