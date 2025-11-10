容祖兒稱自己演戲業餘 入行 26 年從未想退休
營造師學會倡設註冊制度 賦權地盤負責人 改善工地安全
近期發生多宗致命工業意外，社會關注如何改善地盤安全。香港營造師學會會長湯毓祺指出，現行制度下，工地安全事故責任多由「授權簽署人」(AS)承擔，甚至面臨除名，但授權簽署人通常是公司高層，並非日常管理地盤者，導致責任分配不清。學會倡議設立「註冊營造師」制度，賦予營造師法定身份與責任，更有效履行安全監督。
營造師是地盤總負責人，監督安全與質量，每個地盤均有駐守，但目前未有註冊制度，缺乏法律地位，意外時往往追究授權簽署人。湯毓祺指，授權簽署人制度沿用逾50年，全港約有1,400間註冊承辦商，授權簽署人約800人，七成公司僅有一名授權簽署人，通常是老闆或高層，非日常管理者。副會長李德康補充，安全主任僅提出改善建議，真正執行安全法規的是營造師。
湯毓祺強調，註冊制度並非取代授權簽署人或其他專業，而是令行業專業化，做到「責任到人」。學會現有會員逾3,000人，入會須具工程相關學位及工地管理經驗，並經筆試及面試，會員亦須持續進修。
原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/營造師學會倡設註冊制度-賦權地盤負責人-改善工地安全/617143?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral
其他人也在看
海底撈開壽司店對標壽司郎？大家樂危急存亡趕快參考
大家樂在經歷一番改革後依然無起色，再度預告純利大跌，有分析計及每家分店每月獲利僅約1.38萬元，品牌搖搖欲墜。事實上，近年餐飲業「內卷」嚴重，大家樂並非唯一求變的一位，但相比大家樂的停滯不前，百勝中國與海底撈的商業動作便更大膽而且成效顯著，海底撈近日甚至再變出子品牌「如鮨寿司」，正式與壽司郎展開競爭。相反大家樂還在旨望其56蚊焗豬扒飯，會成為非物質文化遺產。Yahoo財經 ・ 23 小時前
連鎖咖啡店賣咖啡要手機登記掀熱議 網民怒斥呢樣嘢？
最近有網民於網上討論區發帖，指某間大陸品牌咖啡於香港的新店連餐牌都無，服務員囑其用自動點餐機，結帳時竟要強制輸入手機號碼登記才給買，樓主怒轟連買杯咖啡都要賣個人資料，決定棄買，以免助長歪風。帖文一出，立即掀起熱議，有人狠批強制註冊的做法，有人則擔心資料被賣去詐騙集團騙錢，但亦有網友不屑樓主自認為個人資料好值錢，明言只要有優惠，就會有很多人登記，不知讀者看法如何呢？立即睇下文了解內容啦！Yahoo Food ・ 1 天前
港鐵何文田站A出口改「朗賢峯」 愛民邨居民：唔識返屋企
港鐵近日將何文田站A出口的指示牌，由原本標示「愛民邨/何文田邨」更改為「朗賢峯」，事件引起爭議。有愛民邨居民發出近千字投訴信，質疑港鐵為賣廣告，罔顧大部分市民及長者的需要。更多消息：朗賢峯樓價過千萬 施工質素大倒退！ 業主直斥：鷹君未盡全力監督｜拆解新盤收樓驗樓須知！第一滴血！朗賢峯錄首宗二手蝕讓 兩房1,010萬沽 一年輸6%該居民在致港鐵的投訴信中指，港鐵站作為公共設施，指示牌應以服務大多數人、標示廣為人知的建築為首要原則，強調愛民邨是「落成了半世紀」的公共屋邨，是無數居民的「核心樞紐」，而新建的「朗賢峯」對區外訪客、尤其是不諳手機科技的長者而言，根本「三唔識七」。該居民又「朗賢峯」標示過於突出，反而對前往何文田邨、愛民邨等公共設施的乘客造成「直觀的導引導」誤導，是「商業宣傳凌駕過公共服務」，並質疑何文田站將商業物業名稱置於公共屋邨之前，使交通標識「淪為商業推廣工具」。而港鐵在回覆信中表示，指示牌空間有限，不能盡錄所有資料，而車站大堂設出入口指南街道圖，已照顧不同乘客需要。事件引發熱議，有愛民邨居民向媒體表示，在港鐵更改指示牌後，未能即時辨認正確回家方向的出口，「應該兩邊都寫埋，我28Hse.com ・ 19 小時前
大東山再現上山人龍 爛頭營屋仔投資無門
大東山芒草獲小紅書推介，近日再現上山睇芒草人龍，直到入黑山上邊照舊人山人海，據報落山閒閒地逾百人等巴士。有人流代表有商機，難得大東山上邊有屋仔，買間用來做民宿士多究竟有無得諗？Yahoo 地產 ・ 20 小時前
立法會選舉︱江旻憓參選旅遊界 發文公布候選人編號 一度將界別寫成「選舉委員會界別」︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】立法會選舉將於 12 月 7 日舉行，候選人資格審查委員會今日確認所有 161 名參選人均符合「擁護《基本法》」及「效忠香港特區」的法定要求。奧運女子重劍金牌得主江旻憓報名競逐旅遊界議席，成功獲確認提名有效。不過，她其後在社交平台發文公布候選人編號時，誤把所屬界別寫成「選舉委員會界別」，貼文上載約一小時後便被刪除，再重新發布更正版。Yahoo新聞 ・ 12 小時前
荷蘭政府認栽？擬撤安世干預令換陸晶片恢復供應 全球車廠鬆一大口氣
荷蘭政府近日因強奪中資企業安世半導體控制權引發全球汽車供應鏈震盪，如今恐因中方可能恢復關鍵晶片出口而暫緩相關措施。 《彭博資訊》等外媒引述知情人士消息最新報導指出，若中國同意恢復出口關鍵晶片，荷蘭擬擱置先前授予其干預安世重大決策的部長令，最快有望在本星期內撤銷，前提是晶片供應恢鉅亨網 ・ 1 天前
西貢東壩專線小巴被包車 惹排隊乘客不滿鼓譟
【on.cc東網專訊】西貢萬宜水庫東壩每逢假日均吸引大量遊客前往。今日(9日)網上社交平台流傳一段片段，片中可見一群正排隊等候專線小巴的人士鼓譟，不滿另一群人士懷疑插隊登上小巴。當中有人向在場警員查詢，警員表示:「佢哋包咗車。」排隊等候專線小巴的人士隨即起哄指:on.cc 東網 ・ 1 天前
結業潮2025｜屯門老字號酒樓「好日子」宣布11月9日正式結業 街坊：屯門就快冇晒酒樓
近年不少本地飲食業者面對高昂租金及經營壓力，連老字號酒樓也難以倖免。近日有網民於社交平台「香港酒樓關注組」發帖指，位於屯門、陪伴街坊多年的老牌街坊酒家「好日子皇宴」宣布於 11月9日（星期日）正式結業，消息一出，即在社交平台掀起熱議，不少街坊得知後紛紛留言表示不捨。Yahoo Food ・ 4 小時前
【圖輯】鳯凰橫掃呂宋 140 萬人疏散 道路粉碎農田淹沒
超強颱風鳳凰昨日（9 日）橫掃菲律賓北部，導致兩人喪生，140 萬人需要離開家園避災。今日風暴離開後，救援人員展開救災行動。數以萬計海岸防衞隊人員、警察及軍人恢復執勤，協助受災人民。Yahoo新聞 ・ 13 小時前
港元定期存款利率大比拼 邊間銀行最高息？
銀行紛紛搶存戶，去銀行做定期存款，回報雖然未必及得上股票、債券，但勝在夠穩陣，而且簡單易明，難怪不少穩健投資者皆鍾情這種收息工具。Yahoo財經 ・ 21 小時前
網上熱話｜一家四口啟德海濱岸邊平台看風景 單手抱嬰爬斜坡
近日，有網民於社交媒體發文，有操普通話的一家四口在啟德海濱一同走到海濱斜坡下的平台，其中兩名兒童自行爬上斜坡，而婦人則一手抱緊嬰兒並爬上斜坡。網民稱，涉事一家人不顧岸上保安的勸阻，堅持下去平台。涉事一家人的行為引起網民熱議。 從影片可見，涉事位置為岸邊石坡下的平台，該平台僅略高於海面，亦未設置防護欄或救生設備，石am730 ・ 23 小時前
觀塘「Outlet街」｜鄧成波家族駱駝漆大廈地舖銀主盤放售 五門面萬呎巨舖意向價9,500萬
「舖王」鄧成波家族早年在觀塘重倉持有物業，包括駱駝漆中心全幢及鄰近駱駝漆大廈一籃子地舖。惟相關物業於2024年8月被接管，淪為銀主盤。近日當中部分地舖重新於市場放售，意向價約9,500萬元，再度成為東九龍零售市場焦點。。閱讀更多：波叔家族7,360萬沽駱駝漆地舖 龍豐藥房接貨料進軍觀塘開分店觀塘地標屹立15年倒下！駱駝漆兩大開倉Nike、Adidas齊執笠 九龍灣H&M清空！撤走先兆？據中原（工商舖）寫字樓部首席分區營業董事唐苑雯表示，是次放售的地舖位於觀塘開源道60至62號駱駝漆大廈，包括第一座地下B1至B3號及第二座地下D1至D2號舖位，總面積約11,624平方呎，樓底約4.7米。部分舖位現為交吉狀態，另有部分連租約出售，現租戶為知名運動品牌，租金收入穩定。唐苑雯指，該組合屬區內罕見的大型相連地舖，橫跨5個門面，門闊約168呎，面積接近1.2萬平方呎，規模龐大，適合各類零售或餐飲品牌進駐。她又指，是次放售屬「觀塘區罕見巨舖」，既可作自用，亦具長線投資價值。觀塘舊工廈及零售區近年陸續轉型，不少運動及潮流品牌於開源道及駱駝漆一帶設立開倉店，逐漸形成一條「Outlet街」。曾於駱駝漆大廈28Hse.com ・ 17 小時前
青森拉麵店員徒手擊退野熊 受傷後仍在工作
日本野熊襲擊人類事故持續，人心惶惶之際，有拉麵店員奮力自衞，結果勇退野熊。TBS NEWS 報道，昨日（9 日）凌晨 4 點左右，一名 57 歲的男性員工在青森三戶町一家拉麵店開門營業前準備食物時，在店舖的後門被一頭約一公尺長的熊突襲，抓傷了臉部。Yahoo新聞 ・ 16 小時前
腸胃鏡檢查麻醉缺氧 中年漢成植物人 家屬不滿醫委會終結調查：真係好傷痛︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】醫務委員會繼雙非童腦癱投訴拖 15 年卻永久擱置研訊，再有個案被草率結案。有病人四年前在一間醫療中心監察麻醉下接受腸胃鏡檢查時腦部缺氧，至今變成植物人。家屬向中心索取麻醉紀錄，先後得到兩份不同版本，當中病人維生指數均有出入。家屬向醫委會投訴獲受理，惟在未有調查兩份文件的疑點下，直接終結對涉事醫生的法律行動。家屬質疑醫委會調查草率，「其實有咁多疑點，醫委會幾隻字已經抹殺晒所有嘢，其實對我細佬真係好唔公平」。Yahoo新聞 ・ 1 天前
股神巴菲特宣布安靜退場 未來僅剩「感恩節信函」可一睹其幽默筆鋒
「股神」巴菲特 (Warren Buffett) 今年底將卸任巴郡 (BRK.A) 執行長一職，結束長達數十年的投資生涯，並表示自己將「安靜退場」，不再撰寫年度股東信或公開發言，同時加速推進生前慈善捐贈計畫。鉅亨網 ・ 6 小時前
印刷工多番非禮養女罪成 今判囚3年3個月 官痛批破壞誠信
【on.cc東網專訊】中年印刷工被指自養女9歲時開始，便在葵涌一單位多番非禮她，甚至警告她稱「小心我插你」，直至養女近16歲時向社工講述事件。涉案印刷工否認4項非禮罪，經審訊後被區院暫委法官陳淑文裁定4項控罪均罪成。案件今(10日)於區院判刑，法官痛批被告有責任on.cc 東網 ・ 23 小時前