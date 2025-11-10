香港營造師學會

近期發生多宗致命工業意外，社會關注如何改善地盤安全。香港營造師學會會長湯毓祺指出，現行制度下，工地安全事故責任多由「授權簽署人」(AS)承擔，甚至面臨除名，但授權簽署人通常是公司高層，並非日常管理地盤者，導致責任分配不清。學會倡議設立「註冊營造師」制度，賦予營造師法定身份與責任，更有效履行安全監督。

營造師是地盤總負責人，監督安全與質量，每個地盤均有駐守，但目前未有註冊制度，缺乏法律地位，意外時往往追究授權簽署人。湯毓祺指，授權簽署人制度沿用逾50年，全港約有1,400間註冊承辦商，授權簽署人約800人，七成公司僅有一名授權簽署人，通常是老闆或高層，非日常管理者。副會長李德康補充，安全主任僅提出改善建議，真正執行安全法規的是營造師。

廣告 廣告

湯毓祺強調，註冊制度並非取代授權簽署人或其他專業，而是令行業專業化，做到「責任到人」。學會現有會員逾3,000人，入會須具工程相關學位及工地管理經驗，並經筆試及面試，會員亦須持續進修。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/營造師學會倡設註冊制度-賦權地盤負責人-改善工地安全/617143?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral