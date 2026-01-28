營養師推薦8大人體關鍵營養素！益生菌、Omega-3、維他命C外 還有什麼？(附建議食物)

最近，香港、日本、韓國都正處於嚴重的流感高峰期，患上流感更有機會引發致命併發症，有藝人更因此惡化猝逝。一時間，大家都更關注自己與親朋友好友的健康情況。俗語有話「身體健康先可以做世界冠軍」，所以處於這嚴峻時期更要做好準備，增強免疫力！台灣營養師高敏敏就列出8項人體必須吸收的營養素，並分享相關的營養食物，一齊為健康打好底！

8項必須吸收的關鍵營養：

台灣營養師高敏敏曾經在其Instagram分享了必吃的「8項關鍵營養素」，以及建議有關食物，以預防上呼吸道感染。

台灣營養師高敏敏分享了必吃的「8項關鍵營養素」，對抗Omicron（圖：IG@minmin_rd）

1. 益生菌

高敏敏指出，曾有臨床發現新冠肺炎確診者康復後，其體內益生菌的含量降低，於是建議各位要定時補好益生菌，養好腸道健康，因為益生菌可降低發炎機率，提升免疫力。她續指，腸道是人體最大免疫器官，要有好的腸道菌叢環境就要增加好菌，而好菌就像是體內士兵，可以抑制壞菌，調節消化道機能，身體防護力也會增加，建議各位可以食乳酪，並選擇內含能通過胃酸、膽酸考驗的菌株，這樣不但腸內益生菌能增加，還能補充每日所需乳製品營養。

建議食物：乳酪、納豆

建議可以食乳酪（圖：Pexels）

2. 奧米加3脂肪酸重 (Omega-3)

Omega-3能減輕體內慢性發炎，也能令免疫細胞不會過勞，如果飲食缺乏這類好油，皮膚就會容易敏感、免疫力較差。反之，若攝取足夠，體內對抗病菌的白血球活躍度就會上升。然而，人體無法自行製造Omega-3，必須從食物攝取，高敏敏建議每週吃三次深海魚類，如鯖魚、秋刀魚、鮪魚、鮭魚等，以及每天攝取海藻、堅果、亞麻籽、亞麻仁油、紫蘇油等富含Omega-3脂肪酸的好油脂食物。

建議食物：深海魚、海藻、亞麻籽等好油脂食物

每週吃三次深海魚類（圖：Unsplash）

3. 維他命C

高敏敏指出，維他命C能增加體內對抗病菌的免疫細胞活躍度，但其是水溶性維他命，容易流失，身體又不會自動合成，所以就要透過每天攝取補充了。她建議每天要最少吃兩份新鮮水果來補足，每日攝取份量約100mg的維他命Ｃ即可，大概相等於一個番石榴，一個橙，10粒士多啤梨，或2個奇異果。

建議食物：番石榴、橙、士多啤梨、奇異果

食水果補充維他命C（圖：Pexels）

4. β-胡蘿蔔素

維他命A及β-胡蘿蔔素能守護粘膜健康，其中β-胡蘿蔔素能保護眼睛、鼻子、口腔、肺及胃腸道各處的黏膜健康，鞏固第一道防線，防止細菌、病毒入侵身體。所以每日要吃2至3碗各色蔬菜和2-3個拳頭大小的不同種水果，尤其橙紅色的蔬果，包括紅蘿蔔、黃甜椒、蕃茄等，當中蘊含的維他命、礦物質、植化素也跟免疫功能息息相關。

建議食物：各色蔬菜、橙紅色蔬果如紅蘿蔔、黃甜椒、蕃茄等

多食蔬果吸收β-胡蘿蔔素（圖：Pexels）

5. 兒茶素

兒茶素能防止病毒結合黏膜細胞，起到阻擋的作用，而綠茶的兒茶素含量最高，建議每天可以喝點綠茶。

建議食物：綠茶

綠茶含豐富兒茶素（圖：Pexels）

6. 鋅

礦物質「鋅」負責複製、分裂和修護細胞，能幫助皮膚和黏膜組織的完整性，當鋅攝取不足時，細胞就無法正常分裂，令免疫力下降。建議補充蠔及蝦等海鮮類，或攝取堅果及蛋來補充礦物質「鋅」。

建議食物：蠔、蝦等海鮮類，堅果、蛋

食蠔可補充鋅（圖：Pexels）

7. 維他命D

當人體內維他命D濃度夠高，就能降低感染機率，最好的補充方法就是到戶外多曬太陽，當然也可從飲食著手，如喝奶製品，補充菇類、雞蛋等。

建議食物：奶製品、菇類、雞蛋

雞蛋含維他命D（圖：Pexels）

8. 維他命E

維他命E可增強保護力，降低染病風險，可每天吃一小把堅果補充。除此之外，煮食時也可用含維他命E的植物油，烹調含硒的新鮮食物，以相輔相成增加保護力。

建議食物：1小把堅果

各類堅果可補充維他命E（圖：Pexels）

資料來源：高敏敏Instagram

