「營養軟糖」成新一年保健品趨勢？Pinterest發表2026年潮流預測 附6折起iHerb益生菌、維他命軟糖推介

每到年尾大家都會期待各大回顧榜單、潮流預測的消息，Yahoo Food小編也不例外，可以總結即將過去的一年發生的一切，還可以期待明年即將會有什麼有趣事情。最近Pinterest就發表了2026年潮流預測，其中一項是預測在2026年軟糖形態的益生菌將成為新寵，而Gen Z是這個熱潮的推手！iHerb網站中也有不少品牌也相繼推出了很多益生菌、維他命軟糖，產品低至6折即可入手，而正價貨品首次購物輸入優惠碼【NEW30】即可享有7折優惠，大家會感興趣嗎？即為大家送上推介！

軟糖為何會成為保健品的新趨勢呢？

其實這個趨勢的背後，是大家對健康有新的理解，補充保健食品不應是一種負擔。傳統的藥片或膠囊過大、藥味很重，有時讓人望而卻步，那些吞咽困難或單純討厭吃藥的人更是會直接不想食用。而軟糖就非常友好，它口感彈滑、味道豐富，把補充營養變成了一件有樂趣的事。不過小編還是要提提大家，保健品即使變成了軟糖也不可以亂吃，有疑慮建議服用前先去問問營養師、醫生。

「營養軟糖」更受年輕一代人歡迎嗎？

iHerb軟糖Supplement推介！

都市人生活繁忙，而且經常外出用餐，飲食不夠均衡，身體缺乏營養而變得不健康，這時不少人會選擇補充維他命。軟糖Supplement中超級熱賣的類別也是維他命相關軟糖，例如有增強免疫力的維他命C、有利於提振精神的維他命B雜等。此外，還有前文所提及軟糖形態的益生菌，益生菌可以平衡腸道菌群，加強個人身體抵抗力，還可以促進腸道蠕動，有助排便順暢。有的朋友對功能性軟糖保健品很感興趣，例如有助肌肉修復的肌酸軟糖；護理頭髮、肌膚和指甲的軟糖；膠原蛋白軟糖等，小編的同事也有大推一款主打運動後修復肌肉的青蘋果味肌酸軟糖，他是在跑步、打球等運動後食用。以上推介都是大熱門選擇，而且價格非常親民，大家可以買回去試試看。

維他命軟糖

California Gold Nutrition複合維生素B軟糖（45粒）

7折特價：$39｜ 原價：$56

California Gold Nutrition複合維生素B軟糖（45粒）

California Gold Nutrition 維生素C軟糖（90粒）

7折特價：$58｜ 原價：$83

California Gold Nutrition 維生素C軟糖（90粒）

Nordic Naturals維生素C軟糖（60粒）

7折特價：$78｜ 原價：$111

Nordic Naturals維生素C軟糖（60粒）

益生菌軟糖

MRM Nutrition益生菌軟糖 10億CFU（60粒）

7折特價：$81｜ 原價：$116

MRM Nutrition益生菌軟糖 10億CFU（60粒）

SMNutrition有機益生菌軟糖 50億CFU（60粒）

6折特價：$152｜ 原價：$254

SMNutrition有機益生菌軟糖 50億CFU（60粒）

Lemme舒緩脹氣 每日消化益生菌軟糖 30億CFU（60粒）

7折特價：$169｜ 原價：$241

Lemme舒緩脹氣 每日消化益生菌軟糖 30億CFU（60粒）

功能性軟糖保健品

The Vitamin Shoppe膠原蛋白軟糖（60粒）

67折特價：$71｜ 原價：$107

The Vitamin Shoppe膠原蛋白軟糖（60粒）

Lemme頭髮、肌膚和指甲護理軟糖（60粒）

7折特價：$169｜ 原價：$241

Lemme頭髮、肌膚和指甲護理軟糖（60粒）

Legion Athletics肌酸軟糖（120粒軟糖）

7折特價：$298｜ 原價：$350

Legion Athletics肌酸軟糖（120粒軟糖）

