爆料為拍戲將長期停留！2PM玉澤演來台灣

▲2PM玉澤演（如圖）今天現身台北101 Loro Piana精品店開幕典禮，接受媒體訪問時，爆料為了拍戲會停留在台灣一陣子，消息一出粉絲興奮留言：「夜市見」（圖／吳翊緁攝）

[NOWnews今日新聞] 韓國超人氣男神玉澤演今（16）日現身台北101，為Loro Piana精品店開幕站台，一身俐落西裝現身，用中文向大家問好，親民指數爆表。同場還有入圍本屆金鐘最佳女主角的楊謹華，兩大巨星同框超吸睛。玉澤演在受訪時更大方透露：「會留在台灣很長一段時間，正在拍攝下一部作品」，瞬間讓粉絲沸騰。

玉澤演大啖臭豆腐 透露將拍台北旅遊Vlog

玉澤演睽違5個月再次來台，抵達台灣後直奔鼎泰豐大快朵頤，還首度挑戰饒河夜市的臭豆腐，笑稱：「出發前就決定要吃臭豆腐了」，還表示這次來台灣，會錄製台北行的旅遊影片與粉絲分享，讓粉絲相當期待。

▲玉澤演（如圖）抵達台灣後首度挑戰臭豆腐，還加碼爆料將停留台灣一段時間。（圖／吳翊緁攝）

爆料正在拍攝新作 將停留台灣一陣子

玉澤演在活動中加碼爆料：「會留在台灣很長一段時間，正在拍攝下一部作品」，疑似暗示將在台灣拍攝新戲。同場的楊謹華去年摘下金鐘女配角獎，今年再以精湛演技角逐影后，她透露老公在入圍時就傳訊恭喜，還放閃分享最近迷上男裝，計畫與老公穿搭情侶裝。

粉絲期待巧遇男神 留言興奮喊：「夜市見」

玉澤演宣布長留台灣的消息一出，粉絲反應超熱烈，瞬間湧入留言區表示：「歐巴要留在台灣拍戲！我要去夜市蹲點巧遇」、「拍Vlog一定要多吃臭豆腐，期待你的台北日常」，也有人被他的親民感動：「每次來台都好接地氣，夜市見」。

