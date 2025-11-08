iHerb雙11優惠全網限時74折
爆未成年飲酒！今森茉耶慘遭節目除名
[NOWnews今日新聞] 19歲日本女星今森茉耶在今年9月才遭爆同時與已婚替身演員淺井宏輔，及職業足球選手道脇豐交往，爆出不倫戀加劈腿爭議，雖然當時經紀公司Seju未承認，但還是引發大量批評。不料近日今森茉耶又遭爆未成年飲酒，造成嚴重違約，讓經紀公司忍無可忍在今（8）日宣布解約，《第一戰隊五獸者》的朝日電視台和製作公司東映也緊急宣布將她退出節目。
今森茉耶近日爆出未滿20歲飲酒，經紀公司Seju在今日發聲明透露在確認未成年飲酒的事實後，認為今森茉耶已嚴重違約，協議後從即日起終止合約，並向今森茉耶的粉絲們道歉。除了公司外，今森茉耶出演的《第一戰隊五獸者》也緊急切割，朝日電視台和製作公司東映同步宣布今森茉耶退出節目的消息，並於明年2月提早結束播出，打破以往系列以年度完結方式的慣例。
今森茉耶爆不倫加劈腿 遭提醒注意行為
據悉，今森茉耶早在今年9月就爆出爭議，傳出與同時與41歲已婚替身演員淺井宏輔，及職業足球選手道脇豐交往，不只有不倫戀，還爆出劈腿爭議。雖然當時經紀公司表示「確認事實中」，但還是引發大量批評。據說已對節目團隊造成負面影響，今森茉耶也在當時就被提醒要注意行為。
今森茉耶抖音走紅 成為《第一戰隊五獸者》首位女性黑戰士
今森茉耶2006年出生於宮崎縣，她國中開始就積極經營抖音平台，累積了百萬粉絲，被稱為「次世代女主角」。接著她於2023年獲得「Miss Magazine 2023」冠軍，並在《週刊Playboy》等刊物上推出寫真作品，展現清純與性感的面貌。
2025年2月，今森茉耶正式以演員身分出道，在《第一戰隊五獸者》飾演一河角乃的角色，成為首位女性黑戰士，精湛演技受到觀眾好評。不料今年頻頻傳出爭議，導致她慘遭經紀公司與節目製作組切割。
