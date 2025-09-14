爆管治風波 傳施政報告交代高級公僕責任制細節 表現打分調崗

【on.cc東網專訊】外界批評高層公務員有問無責，政府在6月份提出設立「高級公務員責任制」，但沒有推出及推行的時間表，而其後卻爆出山寨水風波、皇后山瀝青水及熱氣球事件等，反映部門疏漏百出。有消息指本周三(17日)公布的新一份施政報告，政府將就「高級公務員責任制」提出更多細節，有政界人士估計當中包括表現打分、內部調崗等。

為強化政府部門主管和高級公務員領導作用、提升整體治理水平的制度，政府早於6月向媒透露設立「高務公務員責任制」，以強化政府部門主管和高級公務員的領導作用，而設立新機制的目的是增加高級公務員在管理部門中「重複性或廣泛性問題」上的領導責任和角色。及後又指已委派政務司司長研究相關制度，期望能與政治任命官員問責制度融合，加強整體治理水平。

至於懲處機制，政府強調先找出「責任誰屬」，並考慮多種懲罰方法，例如表現不濟者可能不獲加薪等。負責研究設立新機制的官員則重申，推行新責任制的首要目的並非懲罰，而是要提升部門首長的管治能力，確保有機制能找出並處理嚴重且普遍的問題。

近月爆出山寨水招標風波，更涉及中標公司疑詐騙政府。政府隨即由財經事務及庫務局局長許正宇成立專責小組，指3個月內完成檢討，並邀審計署審查物流署的招標制度，而物流署署長陳嘉信及多名署內官員亦已向審計署解釋招標的制度，審計署署長冀1個多月內完成審查，並強調若涉公職人員違法，將轉交執法部門跟進。

對於連審風波，有學者政策處理不夠人性化、被鑽空子，到採購和物流搞得一塌糊塗，最根本的問題可能是公務員的工作文化。

