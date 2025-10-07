每日飲無糖汽水 脂肪肝風險升六成
爆逃兵不願面對媒體 威廉40歲生日發文道歉
[NOWnews今日新聞] 男星威廉今年5月爆出逃兵案，被依《妨害兵役治罪條》、《刑法》偽造文書等罪行起訴，不只演藝事業全數停擺、主持節目也被迫下車流產。然而事發後，他僅在父親節當天向自己的兒女道歉，「不夠格成為你們驕傲的爸爸。」出席活動時對於媒體提問都是一概不理，今（7）日為他的40歲生日，他發文再次道歉，「讓各位感到失望，未來我會成為更好的威廉。」
威廉涉閃兵案交保 僅在父親節對兒女道歉
今年5月演藝圈傳出「閃兵案」，許多男藝人都因涉嫌閃兵遭到起訴，其中威廉以最高50萬元交保，不過當兵乃人生大事，透過偽造文書等方式逃兵役，也使他形象大跌，不僅工作全面停擺，主持節目也被迫下車，演藝事業全面停擺中。
不過事發後，威廉都沒有正式道歉過，直到8月8日父親節當天，他發文對自己年幼的兒女喊話：「不夠格成為你們驕傲的爸爸，但我會努力往那裡靠近，說到做到。」看似正面面對自己過去所犯下的過錯，不過9月19日出席《2025愛不止息慈善晚會》活動時，他依然閃避媒體訪問，僅回應：「過陣子就會跟大家再見面」，拒絕談及逃兵風波。
威廉過40歲生日 發文道歉：造成大家失望了
今（7）日為威廉的40歲生日，他在臉書感性發文寫下：「如果人生走到80歲，那麼40歲正是我人生的下半場。」透露過去一年來有高峰也有低谷，不過女兒的誕生為自己帶來了力量，「但我也必須誠實面對人生上半場所做出的過錯，那些沒有履行我人生該盡的義務，讓我深深懺悔也得到教訓。」他向喜愛自己的粉絲道歉，表示造成大家失望並不是自己的本意，接下來的人生道路中，「我會成為更好的威廉，反面的我，也會成為更正面的我，也學會謙卑前行。」承諾未來自己會變得更好，也不會繼續逃避，並且寫下更美好的人生篇章。
資料來源：臉書
