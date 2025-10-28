爛聲終結時！ 藍牙 LE HDT 格式支援高解析無損音訊播放

高解析無損音訊

藍牙技術聯盟 Bluetooth SIG 於日本舉行 Bluetooth東京研討會 2025，透露預計於 2026 年 10 月完成「高解析無損音訊」標準制定。採用下一代藍牙低功耗技術 LE HDT，傳輸速率高達 7.5Mbps，比現行藍牙快數倍，足以支援無損高解析音樂及空間音訊。

統一標準

過去藍牙官方立體聲音訊規範多年未改版，直到2020年才推出 LE Audio 與 LC3 編碼。期間，高通 aptX、Sony LDAC、MQA SCL6 及 Savitech LHDC 等高音質編碼多為私有標準，需要特定晶片或支付授權費，消費者難以確認裝置是否支援。藍牙聯盟此番推出統一標準，目標打破私有規格壁壘，提供通用且可預期的高音質體驗。

高解析傳輸

現行藍牙晶片理論最高頻寬約 2Mbps，而 LE HDT 可將傳輸頻寬推升至 7.5Mbps，實際音訊頻寬則可從現有約 1Mbps 提升至 4Mbps，讓高解析無損音訊、環繞音效及空間音訊都能高解析傳輸。不過目前示範仍使用傳統 2.4GHz 頻段，未來或會擴展至 5GHz 及 6GHz 頻段以降低干擾。

蘋果參與規格制定

聯盟成員已展開相關專案，預計即將公佈標準，但正式產品仍須等待一段時間。記者會中有提問蘋果是否會加入，聯盟回應無法確認，但蘋果對標準相當感興趣，其高層亦參與規格制定。

