焦點

江旻憓據報持外國護照不參與立法會選舉

Post76

爛聲終結時！ 藍牙 LE HDT 格式支援高解析無損音訊播放

藍牙技術聯盟 Bluetooth SIG 宣佈預計於2026年完成「高解析無損音訊」標準制定。傳輸速率提升至 7.5Mbps，比現行藍牙高出數倍。

Post76玩樂網
Post76玩樂網
爛聲終結時！ 藍牙 LE HDT 格式支援高解析無損音訊播放
爛聲終結時！ 藍牙 LE HDT 格式支援高解析無損音訊播放

高解析無損音訊

藍牙技術聯盟 Bluetooth SIG 於日本舉行 Bluetooth東京研討會 2025，透露預計於 2026 年 10 月完成「高解析無損音訊」標準制定。採用下一代藍牙低功耗技術 LE HDT，傳輸速率高達 7.5Mbps，比現行藍牙快數倍，足以支援無損高解析音樂及空間音訊。

爛聲終結時！ 藍牙 LE HDT 格式支援高解析無損音訊播放
爛聲終結時！ 藍牙 LE HDT 格式支援高解析無損音訊播放

統一標準

過去藍牙官方立體聲音訊規範多年未改版，直到2020年才推出 LE Audio 與 LC3 編碼。期間，高通 aptX、Sony LDAC、MQA SCL6 及 Savitech LHDC 等高音質編碼多為私有標準，需要特定晶片或支付授權費，消費者難以確認裝置是否支援。藍牙聯盟此番推出統一標準，目標打破私有規格壁壘，提供通用且可預期的高音質體驗。

廣告
爛聲終結時！ 藍牙 LE HDT 格式支援高解析無損音訊播放
爛聲終結時！ 藍牙 LE HDT 格式支援高解析無損音訊播放

高解析傳輸

現行藍牙晶片理論最高頻寬約 2Mbps，而 LE HDT 可將傳輸頻寬推升至 7.5Mbps，實際音訊頻寬則可從現有約 1Mbps 提升至 4Mbps，讓高解析無損音訊、環繞音效及空間音訊都能高解析傳輸。不過目前示範仍使用傳統 2.4GHz 頻段，未來或會擴展至 5GHz 及 6GHz 頻段以降低干擾。

爛聲終結時！ 藍牙 LE HDT 格式支援高解析無損音訊播放
爛聲終結時！ 藍牙 LE HDT 格式支援高解析無損音訊播放

蘋果參與規格制定

聯盟成員已展開相關專案，預計即將公佈標準，但正式產品仍須等待一段時間。記者會中有提問蘋果是否會加入，聯盟回應無法確認，但蘋果對標準相當感興趣，其高層亦參與規格制定。

您可能也喜歡

習思廣益之真•窮人點解決 AMP 問題……

社交網絡 the social network – 行版藍光碟小評

Sennheiser MOMENTUM Sport ：音樂體驗新高度 運動中的心率數據即時掌握！

東芝 Aurex 推出新世代 cassette 機系列｜音響資訊

爛聲終結時！ 藍牙 LE HDT 格式支援高解析無損音訊播放

11

其他人也在看

許紹雄逝世︳出身非凡做新人揸靚車返工被稱Benz雄 《使徒行者》歡喜哥成代表作

許紹雄逝世︳出身非凡做新人揸靚車返工被稱Benz雄 《使徒行者》歡喜哥成代表作

人稱「Benz雄」、現年76歲嘅演員許紹雄早前驚傳病危入院，其家人及多位圈中好友趕往醫院探望，惜許紹雄仍因病情惡化而離世。

Yahoo 娛樂圈 ・ 30 分鐘前
許紹雄病危入院 佘詩曼受訪時一度爆喊：我會趕去醫院！

許紹雄病危入院 佘詩曼受訪時一度爆喊：我會趕去醫院！

現年76歲資深藝人「Benz雄」許紹雄，近年與家人移居新加坡享受半退休生活，今日（27日）驚傳許紹雄病危入院，有傳媒報道指其家人，及圈中好友黎芷珊、苗僑偉夫婦、TVB監製文偉鴻及林志華等都有前往醫院。

Yahoo 娛樂圈 ・ 18 小時前
55歲鍾麗緹被指發福 老公張倫碩同行黑面惹議 內媒爆木無表情原因

55歲鍾麗緹被指發福 老公張倫碩同行黑面惹議 內媒爆木無表情原因

一代性感女神鍾麗緹曾有過兩段婚姻，育有三名女兒，包括大女張敏鈞（Yasmine）、二女張思捷（Jaden）及細女張凱琳（Cayla），2015年與細12年內地藝人張倫碩因戀愛實境節目《如果愛》日久生情，翌年展開第3段的婚姻，並將三名女兒改姓張，不過，呢段姊弟戀婚姻一直以來引來唔少議論，張倫碩曾被標籤「軟飯男」、「利益交換」等等。於5月直播中，張倫碩直言：「能走過十年真的不容易。」日前，有網民於社交平台PO出喺機場偶遇鍾麗緹與張倫碩嘅片段，竟驚見張倫碩全程黑面。

Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
許紹雄驚傳病危入院 家人圈中好友前往醫院

許紹雄驚傳病危入院 家人圈中好友前往醫院

現年76歲嘅資深藝人「Benz雄」許紹雄，近年與家人移居新加坡享受半退休生活，雖然鮮有幕前演出，不過經常喺社交網站發布影片分享生活日常。今日（27日）驚傳許紹雄病危入院，有傳媒報道指其家人及唔少圈中好友前往醫院。

Yahoo 娛樂圈 ・ 20 小時前
不愛名牌打卡？秒懂富豪的肢體語言！資深店員揭秘「真正有錢人」6大特徵 只花數秒看出富豪

不愛名牌打卡？秒懂富豪的肢體語言！資深店員揭秘「真正有錢人」6大特徵 只花數秒看出富豪

大家也好奇「有錢人的特徵」嗎？坊間經常流傳前線名店店員一眼就能看出誰是「真正有錢人」，近日《越南快報》 (VNExpress) 報導名店店員早已被訓練成「心理學老手」，只需幾秒鐘憑「6大特徵」即可辨識客人是否有「經濟能力」大手購物，又或只是閒時逛逛而已，一起來看看這些傳說中的「有錢人指標」吧！

Yahoo Style HK ・ 4 小時前
甘比排隊用餐愛吃街邊小食 網民大讚親民：億萬富婆咁接地氣

甘比排隊用餐愛吃街邊小食 網民大讚親民：億萬富婆咁接地氣

富商劉鑾雄太太陳凱韻（甘比）雖然已成為香港女富豪，不過貼地的她亦跟普羅大眾一樣，愛吃街邊小食，亦會在烈日當空下到心水餐廳排隊用餐。

Yahoo 娛樂圈 ・ 33 分鐘前
神基因認證！鍾麗緹15歲愛女Cayla「暴風抽高到172cm」　九頭身比例網驚：青出於藍

神基因認證！鍾麗緹15歲愛女Cayla「暴風抽高到172cm」　九頭身比例網驚：青出於藍

女神鍾麗緹的15歲小女兒Cayla（張凱琳）近日因一組機場照片掀起熱議！她不僅完美遺傳媽媽的招牌電眼與立體五官，身高更一路飆到172公分，修長比例與九頭身曲線讓網友驚呼：「根本青出於藍！」

姊妹淘 ・ 21 小時前
馬思純減肥法爆紅，半年內勁減25kg？易肥體質必學「減重4階段」穩定體重不復胖

馬思純減肥法爆紅，半年內勁減25kg？易肥體質必學「減重4階段」穩定體重不復胖

金馬影后馬思純過去因抑鬱、焦慮及激素藥物影響，體重飆升至80多公斤，還伴隨高血壓、甲狀腺問題。她決心為健康減肥，半年內勁減25kg（約55磅），如今氣色紅潤、體態輕盈，靠的就是「三分練七分吃」原則，強調健康優先、愛自己最重要。這套減重4階段法簡單易行，適合易胖體質人士，教你不復胖的速瘦秘訣！

Yahoo Style HK ・ 1 天前
胡‧說樓市｜柏瓏III劈價逾兩成，樓盤前景如何?

胡‧說樓市｜柏瓏III劈價逾兩成，樓盤前景如何?

在樓市步入調整期的當下，發展商每一步棋都備受矚目。信和牽頭的錦上路站「柏瓏」，其第三期「柏瓏III」的推出，無疑是今次轉角市中最具代表性的一幕。這個早在2022年9月已獲批預售樓花同意書的項目，卻因受制於一、二期高價售出的困局，一直按兵不動，拖足近三年才正式登場 。其最終定價不僅揭示了市況的逆轉，更對早期入市的業主造成了難以磨滅的「二次傷害」。

Yahoo 地產 ・ 1 小時前
【759阿信屋】今期勁筍推介（27/10-09/11）

【759阿信屋】今期勁筍推介（27/10-09/11）

759阿信屋推出最新勁筍推介，Samlip CityDeli急凍炒飯系列低至$39.9/3件、Jersey天然牛油磚低至$62.8/2件、Supreme急凍法國脆雞塊低至$29.8/件，仲有一系列嘅萬聖節零食以勁筍價發售！

YAHOO著數 ・ 1 天前
解讀 | 英超 點解新特蘭咁犀利？

解讀 | 英超 點解新特蘭咁犀利？

新特蘭事隔8年後重返英超聯賽，雖然領隊路比希頂級聯賽經驗甚少，但他成功令到多位新加盟的球員在短時間內融入球隊，作客擊敗車路士後，曾一度升上聯賽榜次席位置。

Yahoo 體育 ・ 13 小時前
西貢「重災區」逸瓏園跌完再跌蝕讓1球 呎價僅僅過1萬創新低「撈底」入貨慘變「接火棒」

西貢「重災區」逸瓏園跌完再跌蝕讓1球 呎價僅僅過1萬創新低「撈底」入貨慘變「接火棒」

西貢近年頻現蝕讓，逸瓏園為重災區之一，最新一宗蝕讓成交為逸瓏園第2座中層D室，兩房一廳連儲物室，實用面積676平方呎，向西南望內園景，以702萬元沽出，呎價約10,385元，創近年同類單位呎價新低。閱讀更多：油塘「蝕讓重災區」又一滴血｜海傲灣一房蝕251萬易手 近三年成交全數見紅 最慘個案輸44%深水埗納米樓AVA 61百分百蝕讓150呎開放式253.8萬沽 輸80萬8年貶值24%據世紀21奇豐物業西貢區營業董事廖振雄表示，該單位原業主於2023年12月以820萬元購入，當時已較一手購入價回落約8%，新買家屬「撈底」，兩年後再轉手，帳面虧蝕118萬元，持貨期內再跌約14%，同一買慘變「接火棒」；若追溯至九年前的一手價，累計跌幅逾兩成。28Hse網站現時有一個相似兩房戶盤，該單位實用面積691平方呎，叫價795萬元，呎價11,505元。同系Squarefoot網站則有一個同為676平方呎的單位放盤，叫價720萬元，呎價10,651元。 延伸閱讀: 海傲 深水埗 西貢 油塘 延伸閱讀: * 新聞連結。 * 28Hse App。

28Hse.com ・ 20 小時前
日本熊出沒頻繁！數量為去年3倍 白川鄉紅葉點燈活動取消、當局狠心落實對策

日本熊出沒頻繁！數量為去年3倍 白川鄉紅葉點燈活動取消、當局狠心落實對策

今個秋季，日本接二連三發生熊襲擊人事件，有見及此，岐阜縣白川村於10月24日宣布原定於10月25日舉行的世界遺產「白川鄉」紅葉點燈活動將全面中止，計劃前往當地賞楓的各位記得留意。

Yahoo 旅遊 ・ 2 小時前
山曹不悅「彈入彈出」 艾馬利：一早計劃好

山曹不悅「彈入彈出」 艾馬利：一早計劃好

【Now Sports】在阿士東維拉周日英超1:0小勝曼城一役，今夏從曼聯借入的山曹上半場後備入替，因下半場再被換走而面露不悅，領隊艾馬利賽後堅稱這是兩人已溝通好的計劃，不是這名翼鋒踢得不好。由於布安迪亞受傷，山曹（Jadon Sancho）在上半場29分鐘便入替，但踢到下半場74分鐘，艾馬利以基桑入替他，只見他走到場邊時顯得相當失望，而艾馬利則捉住他解釋，但這名從曼聯租借過來的翼鋒似乎不太領情。賽後，被問到山曹的反應及這個調動，艾馬利表示：「這個決定確實不容易，但首先，我考慮的是山曹在上周四歐霸盃踢了60分鐘，即使他的體能狀況已有好轉，但還不夠。其次，我和他之前的計劃，是讓他在下半場上陣，但布安迪亞受傷後，決定讓他提早落場，以增加比賽時間和體能，並充份發揮他的技術和能力，而他的表現也不錯，但我在換入他前，就知道下半場會換走他，我之前也這樣對過摩根羅渣士和布安迪亞。」這名阿士東維拉領隊隨後再補充：「這不是甚麼懲罰，而是一個計劃，就是讓他踢45分鐘，其他後備球員也做好了準備，好像馬倫、馬臣和巴克利，他們都表現得非常出色。」另外，談到這場勝仗，艾馬利為球員的表現及主場球迷的打氣聲感到自豪，

now.com 體育 ・ 17 小時前
【龍豐】豐搶價 凡士林高效保濕面膜 $48/件（即日起至03/11）

【龍豐】豐搶價 凡士林高效保濕面膜 $48/件（即日起至03/11）

龍豐每逢星期二更新「豐搶價」，凡士林高效保濕面膜強力補水10片 $48/件、Banila Co Clean It Zero淨柔經典卸妝膏 $118/件、Yuskin維生素滋潤乳霜 $59/件、Nivea柔軟護膚霜 $19/件、Orora敏感肌紅茶樹爽膚水 $195/件！

YAHOO著數 ・ 52 分鐘前
生死攸關！壽包定壽桃？酒樓經理上壽包激嬲食客 傻傻分不清楚仲有花牌定花藍

生死攸關！壽包定壽桃？酒樓經理上壽包激嬲食客 傻傻分不清楚仲有花牌定花藍

生死攸關！壽包定壽桃？酒樓經理上壽包激嬲食客 傻傻分不清楚仲有花牌定花藍；大時大節和家人於酒樓食飯慶祝，點個套餐，奉送壽桃包，卻被酒樓經理大叫「壽包上得！」原來會引起食客不滿？這件日常小事卻因為一個稱呼變成生死攸關的大事，究竟為了什麼？

Yahoo Food ・ 1 天前
立法會選舉2025｜據報江旻憓料不參選 護照及勝算成兩大障礙

立法會選舉2025｜據報江旻憓料不參選 護照及勝算成兩大障礙

立法會選舉提名期展開，任職賽馬會對外事務助理經理的巴黎奧運女子重劍金牌得主「劍后」江旻憓，此前盛傳會轉戰政界，「劍指」新界北地區直選。她上周四（23日）在一個公開活動上現身時，未有回應會否參選。此前有政圈流傳江旻憓有意參選新界北地區直選，期望「明星效應」可以對投票起鼓勵作用，不過最新報道引知情人士指，江旻憓確實曾考慮過

am730 ・ 1 天前
深田恭子凍齡背後藏驚人內幕！ 日劇天后健康危機真相揭秘！

深田恭子凍齡背後藏驚人內幕！ 日劇天后健康危機真相揭秘！

1982年11月2日，深田恭子出生在東京北區，小小年紀就對演藝圈充滿憧憬，因為超愛華原朋美，她13歲就跑去參加Horipro的「PURE GIRL徵選」，結果直接拿下冠軍！🌟 1997年，她在NHK的《海峡》初次亮相，雖然只是小配角，但那雙靈動大眼已經開始搶鏡。

Japhub日本集合 ・ 18 小時前
電騙苦主剖白 20日失1500萬 獅城前記者提告 抱怨中星不受理

電騙苦主剖白 20日失1500萬 獅城前記者提告 抱怨中星不受理

美國掃蕩東南亞龍頭「殺豬盤」電訊詐騙集團，起訴太子集團創辦人陳志，其詐騙金額之高震驚全球。亞洲尤其新加坡，近年淪為「騙子樂園」，根據全球反詐騙聯盟（GASA）報告，新加坡人受騙的人均損失達2132美元（約1.66萬港元）， 屬區內最高。《信報》日前在星洲聯絡到電騙案其中一名受害人，講述如何在20日內被騙走折算約1500萬港元的資金。

信報財經新聞 ・ 1 天前
重蹈Nokia失敗覆轍？這些昔日明星股暴跌逾90%　炒家欲哭無淚

重蹈Nokia失敗覆轍？這些昔日明星股暴跌逾90%　炒家欲哭無淚

從Nokia錯失轉型，到Beyond Meat、Peloton、Lululemon股價暴跌逾九成，這些品牌的起落揭示同一課題：拒絕改變導至喪失市場。

Yahoo財經 ・ 1 天前