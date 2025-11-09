鳳凰｜天文台周一中午後發一號風球
爭取和平與發展世界科學日
今日🗓️係11月10號「爭取和平與發展世界科學日」（World Science Day for Peace and Development）✨ 呢個特別嘅日子係由🌍聯合國教科文組織喺2001年設立，🎯目的係要提醒大家科學🧪喺社會入面嘅重要性，🔬同埋鼓勵大家參與科學討論🧬！
🚀 科學唔單止係實驗室入面🧫嘅理論，佢其實同我們日常生活息息相關🥼，由醫療健康💊、環境保護🌱、能源創新⚡️到通訊科技📱，科學都改變咗我們嘅世界！
Squly & Friends 都好鍾意探索大自然🌳，觀察森林入面嘅動植物🦋，了解天氣變化🌦️，發現生活中嘅科學奧秘🔭！我哋相信，每個大人同細路都可以係👨🔬小小科學家👩🔬，只要保持好奇心同探索精神😆，就可以發現更多有趣嘅事物！
