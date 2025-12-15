【爭鮮】爭鮮壽司驚喜登場 焦糖鵝肝壽司 $12/貫（即日起至21/12）

爭鮮壽司驚喜登場，CP 值MAX！ 首發必試鵝肝口感Creamy，又香醇馥郁，絕對係極上享受！即日起至12月21日，嚟爭鮮以超值價錢就嘆到喇！爭鮮迴轉隆重推出味蕾炸彈焦糖鵝肝壽司，香脆嘅焦糖，完美配合入口即融嘅鵝肝！另外爭鮮外帶 同樣誠意推出矜貴炙燒鵝肝鰻魚盛，分別配搭鮮甜馬糞海膽同鮮味魚子醬，一口盡享奢華滋味！驚喜登場只限7日，鵝肝愛好者一定要嚟食！

爭鮮迴轉 焦糖鵝肝壽司 $12/貫

爭鮮外帶炙燒鵝肝鰻魚盛 $46/各三貫

日期：即日起至2025/12/21

地點：爭鮮迴轉壽司

