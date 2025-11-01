【爭鮮】會員紅白鮮味祭 油揚花蛤稻庭烏冬/蟹肉蟹膏茶碗蒸 $12（01/11-28/11）

【爭鮮】會員紅白鮮味祭 油揚花蛤稻庭烏冬/蟹肉蟹膏茶碗蒸 $12（01/11-28/11）

爭鮮會員獨享11月紅白鮮味祭，於11月期間，無論迴轉定外帶，從暖笠笠料理到人氣壽司刺身都有驚喜滋味！

爭鮮迴轉

11月1日至14日：油揚花蛤稻庭烏冬 $12（原價$20）

11月15日至28日：蟹肉蟹膏茶碗蒸 $12（原價$16）

爭鮮外帶

11月1日至14日：極上雙鮮 $38（原價$68）

11月15日至28日：油甘三文魚刺身 $38（原價$58）

日期：2025/11/01 - 2025/11/28

地點：爭鮮香港分店

雅虎於本頁中的角色只是為你提供資訊及商戶連結，而並非買賣一方或其代表或代理。所有資料根據連結內商戶直接提供為準，商戶並可能隨時更改。所有買賣均由用戶及商戶雙方自行負責。

