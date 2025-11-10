【爭鮮】全線$16/碟產品減至$11/碟（10/11-11/11）

【爭鮮】全線$16/碟產品減至$11/碟（10/11-11/11）

爭鮮準備好一連兩日嘅雙11優惠，無論鐘意出街食爭鮮迴轉，定係買爭鮮外帶外賣返屋企慢慢嘆，都一樣咁抵！

爭鮮迴轉：全線$16/碟 產品減至 $11/碟

爭鮮外帶：凡購買三文魚壽司十貫，即可以$11加購10貫單粒壽司

—

日期：2025/11/10 - 2025/11/11

地點：爭鮮香港分店

