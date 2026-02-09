父子齊跑馬拉松 近藤真彥結婚32年罕晒親子照

【on.cc東網專訊】人稱「孖池」的80年代日本男歌手近藤真彥，出名花心，婚前曾與女歌手中森明菜、已故香港天后梅艷芳等拍拖，1994年與圈外人老婆結婚後，2020年又被踢爆背妻包養索女。不過，他卻相當愛錫18歲的獨生子轟丞。結婚近32年的他，罕有在社交網上公開親子合照。

近藤昨日(8日)在社交網，分享本月初與兒子參加《口熊野馬拉松》的相片，兩人穿上同款運動裝上陣，18歲的轟丞已長得跟爸爸差不多高，外貎與年青時的近藤十分相似。近藤透露自己相隔9年再參賽，而兒子則是首度挑戰馬拉松。已屆61歲的他，直言可能是最後一次參加。他爆料兒子跑到30公里時已經累得抬不起腳，最後10公里時更是邊行邊跑，不過最終兩人順利一齊衝線，令他非常開心。他罕有公開兒子近照，外界不排除是為轟丞今後入行鋪路。

