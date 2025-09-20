父母暖心接納兒媳 方力申娶邪教吹哨者葉萱

▲港星方力申與葉萱結婚後，首度談及婚姻契機，透露是為了讓父母享天倫，他也分享葉萱勇敢揭露邪教當吹哨者過往，反而讓他更心疼，母親暖心擁抱葉萱認作女兒，家庭氛圍融洽感動外界。（圖／翻攝自方力申IG@alexfongliksun）

[NOWnews今日新聞] 港星方力申今年2月與葉萱（Maple）宣布結婚，消息一出引起各界關注，近日他在網路節目《紅查館》分享，之所以決定踏入婚姻，是因為考量自己與父母年紀漸長，希望父母能早日享受兒孫之樂，他同時強調他與葉萱是一位價值觀契合、性格獨特的伴侶，因此更堅定了他攜手共度人生的決心，而當他將此事告知父母時，他的爸媽不僅沒有嫌棄葉萱，更是超暖心接納兒媳，甜喊：「妳是我們女兒！」

▲葉萱是Netflix紀錄片《以神之名：信仰的背叛》中，勇敢揭露韓國邪教領袖鄭明析惡行的吹哨者。（圖／《以神之名：信仰的背叛》劇照）

葉萱勇敢揭邪教 感情未受影響

葉萱曾出演Netflix紀錄片《以神之名：信仰的背叛》，親自揭露韓國邪教領袖鄭明析的惡行，作為勇敢站出來成為受害者代表，方力申透露在2人交往之前，葉萱就已坦承過自己的經歷，雖然過去的傷痛不小，但這段背景從未影響2人的感情發展，反而讓他更欣賞葉萱的堅毅與勇敢。

談到與家人的互動，方力申坦言一開始交往時並未告訴父母葉萱的過去，直到覺得時機成熟後，才選擇主動告知，他承認當下有些擔心父母會有所顧慮，但最後的反應卻出乎他意料，讓他瞬間感到如釋重負。

▲方力申（左）2025年西洋情人節當天宣布與葉萱（右）結婚，隨後在不久後也公開葉萱懷孕消息。（圖／翻攝自方力申IG@alexfongliksun）

母親擁抱準媳婦 感動全場

方力申分享，母親在得知葉萱的過去後，不僅沒有責怪，還真情流露地擁抱她，溫柔地說：「無論妳將來和我的兒子行還是不行，我都當妳是我的女兒。」這句話深深觸動葉萱與方力申的心，而方爸爸更是疼愛準媳婦，外出用餐時總以她喜歡的餐點為主，家庭氛圍十分融洽。

