爸媽必睇！11 間深圳最強親子酒店：跳彈床、城堡主題、兒童樂園全攻略

11 間深圳最強親子酒店

想趁週末同全家人去返個短途旅行？深圳親子酒店絕對係性價比之選！宜家北上交通超方便，只要一個鐘車程，就可以由香港直達度假天堂。深圳有好多專為小朋友而設嘅主題酒店，入面嘅設施直情係「兒童樂園級數」——由巨型跳彈床公園、室內遊樂場，到夢幻城堡建築同兒童俱樂部應有盡有，直情係為咗幫小朋友「放電」而生！

今次 Trip.com 幫大家搜羅咗 11 大深圳親子酒店推薦，無論你係想住入森林主題房，定係想喺酒店入面玩足一日，呢篇攻略都幫到你。即刻睇下邊間最啱你同屋企小寶貝啦！

深圳親子酒店推介 # 1 | 深圳蛇口希爾頓南海酒店：無敵海景＋超大草地跑餐飽 🌊

如果你想喺深圳搵一間有「度假 Feel」嘅酒店，蛇口希爾頓南海酒店絕對係熱門之選。酒店坐落喺蛇口海灣，最正係大部分房間都望到一望無際嘅無敵海景，朝早起身見到個海，成個人都爽晒！

放電必去： 呢度最啱動靜皆宜嘅小朋友。酒店設有 室內外雙泳池 ，仲有專屬嘅兒童遊樂區。最難得係有片 戶外大草地 ，啱晒畀小朋友跑跑跳跳，或者玩吓泡泡，放電一流！

附近玩樂： 酒店地理位置優越，行幾步就係 海上世界 （有噴泉睇！）同 海濱公園 ，食飯、行街、玩樂一站式搞掂。

交通資訊： 鄰近蛇口郵輪中心（蛇口碼頭），由香港坐船或者經深圳灣口岸坐車落嚟都係「眨吓眼」就到，非常方便。

🏨 酒店檔案懶人包

地址： 深圳南山區蛇口望海路 1177 號

交通： 鄰近海上世界、深圳灣口岸、蛇口碼頭

入住/退房： 15:00 入住 / 12:00 退房

💡 打卡建議： 記得去埋酒店嘅頂樓海景餐廳，一邊睇夕陽一邊食飯，大人可以 Chill 吓，小朋友又有嘢睇，係全家人最正嘅聖誕新年回憶！

深圳蛇口希爾頓南海酒店

深圳蛇口希爾頓南海酒店

Shop Now









深圳親子酒店推介 # 2 | 深圳硬石酒店：型格搖滾風＋超萌主題房 🎸

想搵一間大人覺得夠型、細路覺得夠好玩嘅酒店？深圳硬石酒店絕對係你嘅首選！呢間酒店完美結合咗 Hard Rock 標誌性嘅搖滾藝術同親子元素，由大堂到房門都充滿視覺衝擊力，包你同小朋友一入去就哇哇聲！

放電必去： 硬石酒店最出名嘅就係佢哋多采多姿嘅 親子客房 。房內特別準備咗小朋友專屬嘅卡通寢具同洗漱用品，細節位攞滿分。而且酒店室內娛樂設施極之豐富，就算不幸遇到落雨天，留喺酒店玩「兒童俱樂部」或者室內設施，小朋友一樣可以玩到唔捨得走。

附近玩樂： 呢度簡直係觀瀾區嘅玩樂中心！酒店就喺 觀瀾湖 MH Mall 隔離，行幾步就到最受歡迎嘅 卡魯冰雪世界 ，可以一次過滿足晒玩雪、滑冰、行街、食飯四大願望。

音樂體驗： 既然係 Hard Rock，大人仲可以借用 Fender 電結他或者黑膠唱片機喺房入面聽歌，一邊度假一邊享受高品質音響，大人小朋友都咁 Chill。

🏨 酒店檔案懶人包

地址： 深圳龍華區觀瀾高爾夫大道 9 號

交通： 鄰近卡魯冰雪世界、觀瀾湖地鐵站

入住/退房： 15:00 入住 / 12:00 退房

💡 打卡建議： 帶埋小朋友去酒店個頂樓露天泳池，嗰度唔單止影相超靚，仲可以俯瞰觀瀾湖嘅景色。如果你係冬天嚟，建議揀個有暖水池嘅時段，等小朋友可以玩水玩到盡！

深圳硬石酒店

深圳硬石酒店

Shop Now





深圳親子酒店推介 # 3 | 深圳威尼斯英迪格酒店：住進夢幻歐式古堡 🏰

如果你想帶小朋友感受一下異國風情，深圳威尼斯英迪格酒店絕對係媽媽界瘋傳嘅「打卡神店」！成間酒店充滿濃郁嘅意大利威尼斯風格，建築華麗到好似去咗歐洲古堡咁，小朋友入到去就好似變咗童話故事入面嘅小公主、小王子。

放電必去： 酒店最吸睛嘅一定係嗰個 室內圓形天窗泳池 ！陽光由天窗灑落嚟，水波粼粼，影相靚到不得了。除此之外，酒店設施一應俱全，服務細心，好多媽媽都大讚呢度對家庭客非常 Friendly。

附近玩樂： 地理位置簡直係「無敵」！酒店就喺 世界之窗 同 歡樂谷 對面，行路就到。玩完一日驚險刺激嘅機動遊戲，或者睇完世界遺產微縮景點，幾分鐘就可以返到酒店休息，完全唔使驚小朋友玩到攰要抱住行遠路。

周邊配套： 位於南山區華僑城核心地段，周圍環境優美，搵食亦都超方便，行多幾步就係益田假日廣場，食玩買一站式解決。

🏨 酒店檔案懶人包

地址： 深圳南山區華僑城深南大道 9026 號

交通： 港鐵世界之窗站出口即達，鄰近歡樂谷

入住/退房： 15:00 入住 / 12:00 退房

💡 打卡建議： 酒店嘅建築外觀同大堂係必影位！建議幫小朋友著套精緻少少嘅衫仔，喺充滿歐洲風嘅噴泉或者走廊影相，真係以為去咗威尼斯旅行。

深圳威尼斯英迪格酒店

深圳威尼斯英迪格酒店

Shop Now





深圳親子酒店推介 # 4 | 深圳富苑皇冠假日套房酒店：羅湖口岸旁嘅性價比之王 🛍️

如果你想搵一間落車即到、落樓即食、而且房型夠大嘅酒店，深圳富苑皇冠假日套房酒店係唔少香港家庭北上嘅心水之選。佢位於羅湖區核心地段，對於經羅湖口岸過關嘅朋友嚟講，簡直係方便到極點！

放電必去： 酒店雖然行商務優雅風，但親子設施一啲都唔馬虎。入面設有 兒童遊樂室 ，啱晒年紀細啲嘅小朋友玩樂；大人同大啲嘅細路就可以去 恆溫泳池 游返幾轉。最正係呢度以「套房」為主，房間空間感十足，全家人住埋一齊都唔會覺得侷促。

附近玩樂： 酒店周邊就係 國貿商圈 同 東門老街 ，行街食嘢超方便。附近有超多大型商場（如金光華廣場），由人氣酸菜魚到地道小食應有盡有。就算小朋友玩到夜一夜，落樓下都有大把宵夜選擇，完全唔驚肚餓。

交通優勢： 鄰近國貿地鐵站，離羅湖口岸／火車站只有一站之隔。無論係搭高鐵定係東鐵線過嚟，車程都係幾分鐘嘅事，係短線親子遊嘅「懶人首選」。

🏨 酒店檔案懶人包

地址： 深圳羅湖區南湖路 3018 號

交通： 鄰近國貿地鐵站、羅湖口岸、東門老街

入住/退房： 15:00 入住 / 12:00 退房

💡 打卡建議： 因為係「套房酒店」，房內通常有客廳同睡房分隔。建議揀個高層房間，夜晚可以一邊同小朋友睇羅湖市中心嘅璀璨夜景，一邊享受酒店嘅貼心房內餐飲服務，Chill 到爆！

深圳富苑皇冠假日套房酒店

深圳富苑皇冠假日套房酒店

Shop Now





深圳親子酒店推介 # 5 | 深圳大梅沙京基洲際度假飯店：隱世海島度假 Feel 🏖️

如果你同小朋友都係「陽光與海灘」嘅擁躉，咁呢間酒店絕對係深圳親子遊嘅 Top 1！深圳大梅沙京基洲際度假酒店 坐擁得天獨厚嘅地理位置，行出酒店就係大梅沙沙灘。唔使飛去布吉或馬爾代夫，喺深圳都可以享受到超高質嘅海邊度假時光。

放電必去： 呢度直情係小朋友嘅天堂！除了有室外、室內泳池之外，酒店最貼心嘅係會按時段提供唔同嘅 兒童工作坊 （由小廚師體驗到手工藝都有），保證小朋友行程充實，唔會嗌悶。加上私人沙灘可以玩沙、踏浪，小朋友放電，大人就可以喺池畔日光浴，各取所需。

附近玩樂： 酒店鄰近 大梅沙海濱公園 同 東部華僑城 。如果玩厭咗沙灘，仲可以去附近嘅奧特萊斯（Outlet）行街掃貨，或者去茶溪谷、大俠谷玩番一日。

酒店殊榮： 呢間酒店仲榮獲「2026 Global 100 – 親子酒店」大獎，服務同配套都係國際級水平，帶住 BB 或者小朋友嚟住都非常放心。

🏨 酒店檔案懶人包

地址： 深圳鹽田區大梅沙鹽葵路 (大梅沙段) 9 號

交通： 鄰近大梅沙海濱公園、東部華僑城

入住/退房： 15:00 入住 / 12:00 退房

💡 打卡建議： 一定要去佢哋嘅無邊際泳池影相！水天一色嘅背景，配埋小朋友嘅泳衣 Look，張相放上 IG 肯定呃到超多 Like！

深圳大梅沙京基洲際度假飯店

深圳大梅沙京基洲際度假飯店

Shop Now





深圳親子酒店推介 # 6 | 深圳輝盛閣國際公寓：市中心「家」嘅感覺，有無邊際泳池＋全能廚房

如果你同小朋友出遊，最怕衫褲鞋襪整污糟無得洗，或者想隨時煮啲嘢畀挑食嘅寶貝食，深圳輝盛閣國際公寓就係你嘅救星！呢間酒店式公寓位於福田區心臟地帶，行精緻高雅路線，非常適合成家人一齊住。

生活感滿分： 呢度最啱重視實用性嘅爸媽。每間套房都配備咗 洗衣機同乾衣機 ，小朋友玩到成身汗或者整污糟件衫，即刻可以洗乾淨烘乾，唔使帶咁多套換洗衣物！房入面仲有 設備完善嘅廚房 （連微波爐、電磁爐都有），同小朋友一齊動手整簡易早餐或者宵夜，溫馨感爆燈。

放電必去： 雖然係公寓式酒店，但休閒設施一樣驚喜！頂樓設有 無邊際泳池 ，可以一邊游水一邊飽覽福田繁華嘅城景，絕對係影相打卡嘅「天花板」位置。

交通優勢： 位於華強北商業區，鄰近華強北地鐵站，要去福田口岸或者高鐵站都係幾個站嘅事。周邊配套極齊，落樓下就係商場同餐廳，生活機能 100 分。

🏨 酒店檔案懶人包

地址： 深圳福田區振華路 183 號

交通： 鄰近華強北地鐵站、華強北商業區

入住/退房： 14:00 入住 (比一般酒店早！) / 12:00 退房

💡 打卡建議： 黃昏時段一定要去頂樓泳池，嗰種「城中綠洲」嘅視覺衝擊非常強！影完相返房，再用公寓提供嘅高品質廚具煮返餐親子晚餐，呢種悠閒節奏先係真正嘅度假。

深圳輝盛閣國際公寓

深圳輝盛閣國際公寓

Shop Now





深圳親子酒店推介 # 7 | 深圳龍崗珠江皇冠假日酒店：知性＋放電一站式體驗 🧪

如果你嘅小朋友係「好奇寶寶」，鍾意睇展覽或者玩科學實驗，咁呢間位於龍崗區嘅深圳龍崗珠江皇冠假日酒店就係你嘅最佳據點！酒店周邊嘅文化氣息濃厚，非常適合安排一場充滿啟發性嘅親子之旅。

放電必去： 呢度嘅 兒童遊樂場 佔地好廣，各種攀爬、滑梯設施應有盡有，絕對夠體力充沛嘅小朋友玩足大半日。如果小朋友偏向安靜或者鍾意創作，酒店亦會舉辦各式各樣嘅 手作坊 ，由專業導師帶領小朋友動手做小手工，訓練專注力之餘又可以帶份紀念品返屋企。

知性玩樂： 酒店地理位置一流，行幾步就到 龍城廣場 ，最正係隔離就係 龍崗區少年宮 、 紅立方（科技館、青少年宮、公共藝術與城市規劃館） ！入面嘅互動設施非常多，可以畀小朋友邊玩邊學科學知識，係寓教於樂嘅首選。

購物便利： 酒店鄰近萬科廣場等大型購物中心，玩完博物館直接去商場食飯、行街，配套一應俱全。

🏨 酒店檔案懶人包

地址： 深圳龍崗中心城龍翔大道 9009 號珠江廣場

交通： 鄰近地鐵龍城廣場站、萬科廣場

入住/退房： 14:00 入住 / 12:00 退房

💡 打卡建議： 一定要預留半日至一日時間去「紅立方」，嗰度嘅建築外觀非常時尚，入面嘅科技館互動性極高，影相出嚟嘅效果好有未來感。玩完返酒店，趁著傍晚去龍城廣場散步，感受下當地嘅悠閒生活氣息。

深圳龍崗珠江皇冠假日酒店

深圳龍崗珠江皇冠假日酒店

Shop Now





深圳親子酒店推介 # 8 | 深圳大中華希爾頓飯店：科技感滿分！VR 主題房超吸睛 🎮

如果你嘅小朋友係「小機迷」，或者你哋一家人都鍾意新奇科技，咁深圳大中華希爾頓酒店絕對會令你哋眼前一亮！酒店位於福田 CBD 核心地帶，除咗一貫希爾頓品牌嘅高品質服務，最特別係佢引入咗結合科技與娛樂嘅住宿體驗。

放電必去： 呢度除咗有夢幻嘅親子主題房之外，最正係有埋 VR 特色房型 ！房入面配備咗專業 VR 設備，小朋友（同大細路阿爸）可以直接喺房入面投入虛擬世界玩電子遊戲，或者沉浸式觀賞 3D 大片，視覺享受極之震撼，完全係另一種層次嘅「放電」。

五星級設施： 作為最受歡迎嘅深圳親子酒店之一，呢度嘅配套非常完善。室外設有寬闊嘅 恆溫泳池 （冬天游都唔驚！），仲有專為幼兒而設嘅 小童樂園 。大人想郁吓嘅話，24 小時健身室亦都非常高質。

交通核心： 酒店位置簡直係「無敵」，正正喺福田高鐵站同地鐵崗廈站附近。由香港坐高鐵過嚟，落車幾分鐘就到酒店，慳返唔少交通時間，可以用多啲時間玩！

🏨 酒店檔案懶人包

地址： 深圳福田深南大道 1003 號

交通： 鄰近福田高鐵站、地鐵崗廈站、會展中心

入住/退房： 15:00 入住 / 12:00 退房

💡 打卡建議： 酒店位於福田摩天大樓群之中，夜晚一定要喺房入面望出去，欣賞下福田 CBD 璀璨嘅燈光騷。如果你住嘅係 VR 房，記得影返張戴住 VR 裝備嘅「科技感」型格相分享畀朋友！

深圳大中華希爾頓飯店

深圳大中華希爾頓飯店

Shop Now





深圳親子酒店推介 # 9 | 深圳觀瀾湖度假酒店：全方位放電樂園！戶外活動最齊 🎡

講到深圳最經典、最受香港家庭歡迎嘅度假聖誕，深圳觀瀾湖度假酒店絕對榜上有名！呢度唔單止係一個住宿嘅地方，直情係一個大型嘅度假園區。酒店房以空間感十足見稱，就算一家大細帶埋行李、玩具入住，依然覺得好闊落，完全唔會有壓迫感。

放電必去： 呢度簡直係小朋友嘅天堂！酒店周邊配套極之豐富，由充滿少女心嘅 旋轉木馬 、刺激嘅 保齡球場 ，到專業嘅 哥爾夫球場 都有。最正係附近仲有 觀瀾湖生態體育園 ，入面有好多大型戶外遊樂設施同打卡位，保證小朋友由朝玩到晚，返到酒店一掂床就秒睡。

一站式度假： 除咗玩，酒店對面就係大型商場 觀瀾湖 MH Mall ，食飯、行街、睇戲應有盡有。加上附近仲有超人氣嘅「卡魯冰雪世界」，想一次過玩齊戶外運動同室內滑雪都完全冇難度。

環境幽美： 酒店被大片綠意盎然嘅高爾夫球場包圍，空氣清新，同市中心嘅喧鬧完全係兩個世界，係放鬆心情、享受親子時光嘅首選。

🏨 酒店檔案懶人包

地址： 深圳龍華區觀瀾高爾夫大道 1 號

交通： 港鐵 4 號線 觀瀾湖站 直達，經福田口岸過關最方便

入住/退房： 15:00 入住 / 12:00 退房

💡 打卡建議： 既然嚟到觀瀾湖，一定要帶小朋友去草地影返張「高爾夫球小將」嘅型格相！另外，夜晚商場附近嘅燈光裝飾都好靚，好啱全家人飯後散步打卡。

深圳觀瀾湖度假酒店

深圳觀瀾湖度假酒店

Shop Now





深圳親子酒店推介 # 10 | 深圳東部華僑城黑森林嘉途酒店：住進德國風情童話小鎮 🏰

如果你想帶小朋友遠離市區，過一個好似去咗外國嘅小假期，深圳東部華僑城黑森林嘉途酒店絕對係最有特色嘅選擇。酒店以德國黑森林為設計靈感，外觀繽紛可愛，好似由童話書入面搬出嚟咁，小朋友見到一定會超興奮！

放電必去： 呢度最啱鍾意主題樂園嘅家庭！酒店就喺 東部華僑城 入面，周圍有齊 大俠谷、茶溪谷 同埋 水上樂園 。小朋友可以玩轉機動遊戲、睇大型表演，或者去茶溪谷睇花海、坐森林小火車。行程豐富到玩足兩日一夜都玩唔晒！

大自然之旅： 酒店位於鹽田區山上，空氣清新，鄰近 大、小梅沙 自然風景區。玩完樂園，仲可以帶小朋友去沙灘行吓，或者去附近嘅 弘法寺 感受寧靜，係一個充滿大自然氣息嘅深度遊。

酒店設施： 作為熱門親子酒店，呢度嘅設計處處充滿童心，房間設計色彩鮮艷，適合全家大細一齊入住，享受悠閒嘅度假節奏。

🏨 酒店檔案懶人包

地址： 深圳鹽田區大梅沙東部華僑城茶溪谷

交通： 建議自駕或由大梅沙站轉乘接駁巴士/的士前往

入住/退房： 15:00 入住 / 12:00 退房

💡 打卡建議： 一定要同酒店彩色嘅外牆影相，影出嚟嘅效果好似去咗德國小鎮咁！另外，推薦帶小朋友坐東部華僑城小火車，穿梭喺森林同山谷之間，係小朋友最難忘嘅體驗。

深圳東部華僑城黑森林嘉途酒店

深圳東部華僑城黑森林嘉途酒店

Shop Now





深圳親子酒店推介 # 11 | 深圳小涼帽之家酒店：住進繪本世界！客家古鎮入面嘅童話屋 👒

最後一間要推介嘅係非常有特色、CP 值極高嘅小涼帽之家酒店（深圳甘坑古鎮店）。呢間酒店唔係一般嘅連鎖五星級，而係以原創動漫 IP「小涼帽」為主題嘅精品親子酒店。佢位於極具古色古香氣息嘅甘坑客家小鎮入面，啱晒想帶小朋友體驗歷史文化之餘，又想玩得開心嘅家庭。

放電必去： 酒店對親子元素嘅執着程度簡直係「細節控」級別！房入面設有 攀爬繩網 ，小朋友喺房都可以當遊樂場咁玩。更貼心嘅係，酒店考慮到小朋友嘅身高同需要，特設 專用洗手盆、廁板 等設施，令小朋友覺得自己備受重視。由前台到走廊都充滿繽紛嘅動漫佈置，好似行咗入繪本世界咁。

古鎮遊樂： 踏出酒店門口就係 甘坑古鎮 ，你可以帶小朋友睇睇客家圍村建築、玩皮影戲，或者去「小涼帽農場」親手採摘水果、餵小動物，感受農家樂。

性價比天花板： 雖然充滿設計感，但價錢卻非常親民。唔使四百蚊就可以住到咁有特色嘅親子房，絕對係預算有限但又想高品質度假嘅首選！

🏨 酒店檔案懶人包

地址： 深圳龍崗區甘坑古鎮甘李路 18 號 14 號樓

交通： 鄰近地鐵 10 號線甘坑站 ，出站行幾分鐘就到

入住/退房： 14:00 入住 / 12:00 退房

💡 打卡建議： 記得幫小朋友租套小漢服或者客家傳統服飾，喺古鎮嘅青石板路同酒店嘅彩繪牆前影相，有一種時空交錯嘅趣味感。另外，酒店嘅「小涼帽」周邊精品都好精緻，可以當手信買返屋企。

深圳小涼帽之家酒店

深圳小涼帽之家酒店

Shop Now

🎊 總結：11 大深圳親子酒店，你揀好邊間未？

由五星級海景度假、科技感 VR 房，到溫馨嘅古鎮主題屋，呢 11 間酒店各有賣點：

想海景放空： 蛇口希爾頓、大梅沙京基洲際 想主題房/玩雪： 硬石酒店、觀瀾湖度假酒店 想鄰近樂園： 威尼斯英迪格（世界之窗）、黑森林酒店（華僑城） 想性價比/交通方便： 富苑皇冠、大中華希爾頓、小涼帽之家

立即喺 Trip.com 預訂你心儀嘅酒店，趁週末帶埋屋企小寶貝去深圳「放電」啦！🚀





