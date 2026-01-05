跑步︱配速是什麼？如何找出適合的配速？
爸媽必睇！11 間深圳最強親子酒店：跳彈床、城堡主題、兒童樂園全攻略
想趁週末同全家人去返個短途旅行？深圳親子酒店絕對係性價比之選！宜家北上交通超方便，只要一個鐘車程，就可以由香港直達度假天堂。深圳有好多專為小朋友而設嘅主題酒店，入面嘅設施直情係「兒童樂園級數」——由巨型跳彈床公園、室內遊樂場，到夢幻城堡建築同兒童俱樂部應有盡有，直情係為咗幫小朋友「放電」而生！
今次 Trip.com 幫大家搜羅咗 11 大深圳親子酒店推薦，無論你係想住入森林主題房，定係想喺酒店入面玩足一日，呢篇攻略都幫到你。即刻睇下邊間最啱你同屋企小寶貝啦！
Trip.com x Yahoo 聖誕活動：專屬酒店優惠券 🎄
Yahoo專屬酒店優惠券：滿 HK$750 減 HK$50（優惠碼：GSVPUNCNXH）
Yahoo專屬酒店優惠券：滿 HK$2,000 減 HK$100（優惠碼：SYEIBNNHBK）
推廣／使用日期︰2025 年 12 月 12 日至 2026 年 02 月 28 日
深圳親子酒店推介 # 1 | 深圳蛇口希爾頓南海酒店：無敵海景＋超大草地跑餐飽 🌊
如果你想喺深圳搵一間有「度假 Feel」嘅酒店，蛇口希爾頓南海酒店絕對係熱門之選。酒店坐落喺蛇口海灣，最正係大部分房間都望到一望無際嘅無敵海景，朝早起身見到個海，成個人都爽晒！
放電必去： 呢度最啱動靜皆宜嘅小朋友。酒店設有室內外雙泳池，仲有專屬嘅兒童遊樂區。最難得係有片戶外大草地，啱晒畀小朋友跑跑跳跳，或者玩吓泡泡，放電一流！
附近玩樂： 酒店地理位置優越，行幾步就係海上世界（有噴泉睇！）同海濱公園，食飯、行街、玩樂一站式搞掂。
交通資訊： 鄰近蛇口郵輪中心（蛇口碼頭），由香港坐船或者經深圳灣口岸坐車落嚟都係「眨吓眼」就到，非常方便。
🏨 酒店檔案懶人包
地址： 深圳南山區蛇口望海路 1177 號
交通： 鄰近海上世界、深圳灣口岸、蛇口碼頭
入住/退房： 15:00 入住 / 12:00 退房
💡 打卡建議： 記得去埋酒店嘅頂樓海景餐廳，一邊睇夕陽一邊食飯，大人可以 Chill 吓，小朋友又有嘢睇，係全家人最正嘅聖誕新年回憶！
深圳親子酒店推介 # 2 | 深圳硬石酒店：型格搖滾風＋超萌主題房 🎸
想搵一間大人覺得夠型、細路覺得夠好玩嘅酒店？深圳硬石酒店絕對係你嘅首選！呢間酒店完美結合咗 Hard Rock 標誌性嘅搖滾藝術同親子元素，由大堂到房門都充滿視覺衝擊力，包你同小朋友一入去就哇哇聲！
放電必去： 硬石酒店最出名嘅就係佢哋多采多姿嘅親子客房。房內特別準備咗小朋友專屬嘅卡通寢具同洗漱用品，細節位攞滿分。而且酒店室內娛樂設施極之豐富，就算不幸遇到落雨天，留喺酒店玩「兒童俱樂部」或者室內設施，小朋友一樣可以玩到唔捨得走。
附近玩樂： 呢度簡直係觀瀾區嘅玩樂中心！酒店就喺觀瀾湖 MH Mall 隔離，行幾步就到最受歡迎嘅卡魯冰雪世界，可以一次過滿足晒玩雪、滑冰、行街、食飯四大願望。
音樂體驗： 既然係 Hard Rock，大人仲可以借用 Fender 電結他或者黑膠唱片機喺房入面聽歌，一邊度假一邊享受高品質音響，大人小朋友都咁 Chill。
🏨 酒店檔案懶人包
地址： 深圳龍華區觀瀾高爾夫大道 9 號
交通： 鄰近卡魯冰雪世界、觀瀾湖地鐵站
入住/退房： 15:00 入住 / 12:00 退房
💡 打卡建議： 帶埋小朋友去酒店個頂樓露天泳池，嗰度唔單止影相超靚，仲可以俯瞰觀瀾湖嘅景色。如果你係冬天嚟，建議揀個有暖水池嘅時段，等小朋友可以玩水玩到盡！
深圳親子酒店推介 # 3 | 深圳威尼斯英迪格酒店：住進夢幻歐式古堡 🏰
如果你想帶小朋友感受一下異國風情，深圳威尼斯英迪格酒店絕對係媽媽界瘋傳嘅「打卡神店」！成間酒店充滿濃郁嘅意大利威尼斯風格，建築華麗到好似去咗歐洲古堡咁，小朋友入到去就好似變咗童話故事入面嘅小公主、小王子。
放電必去： 酒店最吸睛嘅一定係嗰個室內圓形天窗泳池！陽光由天窗灑落嚟，水波粼粼，影相靚到不得了。除此之外，酒店設施一應俱全，服務細心，好多媽媽都大讚呢度對家庭客非常 Friendly。
附近玩樂： 地理位置簡直係「無敵」！酒店就喺世界之窗同歡樂谷對面，行路就到。玩完一日驚險刺激嘅機動遊戲，或者睇完世界遺產微縮景點，幾分鐘就可以返到酒店休息，完全唔使驚小朋友玩到攰要抱住行遠路。
周邊配套： 位於南山區華僑城核心地段，周圍環境優美，搵食亦都超方便，行多幾步就係益田假日廣場，食玩買一站式解決。
🏨 酒店檔案懶人包
地址： 深圳南山區華僑城深南大道 9026 號
交通： 港鐵世界之窗站出口即達，鄰近歡樂谷
入住/退房： 15:00 入住 / 12:00 退房
💡 打卡建議： 酒店嘅建築外觀同大堂係必影位！建議幫小朋友著套精緻少少嘅衫仔，喺充滿歐洲風嘅噴泉或者走廊影相，真係以為去咗威尼斯旅行。
深圳親子酒店推介 # 4 | 深圳富苑皇冠假日套房酒店：羅湖口岸旁嘅性價比之王 🛍️
如果你想搵一間落車即到、落樓即食、而且房型夠大嘅酒店，深圳富苑皇冠假日套房酒店係唔少香港家庭北上嘅心水之選。佢位於羅湖區核心地段，對於經羅湖口岸過關嘅朋友嚟講，簡直係方便到極點！
放電必去： 酒店雖然行商務優雅風，但親子設施一啲都唔馬虎。入面設有兒童遊樂室，啱晒年紀細啲嘅小朋友玩樂；大人同大啲嘅細路就可以去恆溫泳池游返幾轉。最正係呢度以「套房」為主，房間空間感十足，全家人住埋一齊都唔會覺得侷促。
附近玩樂： 酒店周邊就係國貿商圈同東門老街，行街食嘢超方便。附近有超多大型商場（如金光華廣場），由人氣酸菜魚到地道小食應有盡有。就算小朋友玩到夜一夜，落樓下都有大把宵夜選擇，完全唔驚肚餓。
交通優勢： 鄰近國貿地鐵站，離羅湖口岸／火車站只有一站之隔。無論係搭高鐵定係東鐵線過嚟，車程都係幾分鐘嘅事，係短線親子遊嘅「懶人首選」。
🏨 酒店檔案懶人包
地址： 深圳羅湖區南湖路 3018 號
交通： 鄰近國貿地鐵站、羅湖口岸、東門老街
入住/退房： 15:00 入住 / 12:00 退房
💡 打卡建議： 因為係「套房酒店」，房內通常有客廳同睡房分隔。建議揀個高層房間，夜晚可以一邊同小朋友睇羅湖市中心嘅璀璨夜景，一邊享受酒店嘅貼心房內餐飲服務，Chill 到爆！
深圳親子酒店推介 # 5 | 深圳大梅沙京基洲際度假飯店：隱世海島度假 Feel 🏖️
如果你同小朋友都係「陽光與海灘」嘅擁躉，咁呢間酒店絕對係深圳親子遊嘅 Top 1！深圳大梅沙京基洲際度假酒店 坐擁得天獨厚嘅地理位置，行出酒店就係大梅沙沙灘。唔使飛去布吉或馬爾代夫，喺深圳都可以享受到超高質嘅海邊度假時光。
放電必去： 呢度直情係小朋友嘅天堂！除了有室外、室內泳池之外，酒店最貼心嘅係會按時段提供唔同嘅兒童工作坊（由小廚師體驗到手工藝都有），保證小朋友行程充實，唔會嗌悶。加上私人沙灘可以玩沙、踏浪，小朋友放電，大人就可以喺池畔日光浴，各取所需。
附近玩樂： 酒店鄰近大梅沙海濱公園同 東部華僑城。如果玩厭咗沙灘，仲可以去附近嘅奧特萊斯（Outlet）行街掃貨，或者去茶溪谷、大俠谷玩番一日。
酒店殊榮： 呢間酒店仲榮獲「2026 Global 100 – 親子酒店」大獎，服務同配套都係國際級水平，帶住 BB 或者小朋友嚟住都非常放心。
🏨 酒店檔案懶人包
地址： 深圳鹽田區大梅沙鹽葵路 (大梅沙段) 9 號
交通： 鄰近大梅沙海濱公園、東部華僑城
入住/退房： 15:00 入住 / 12:00 退房
💡 打卡建議： 一定要去佢哋嘅無邊際泳池影相！水天一色嘅背景，配埋小朋友嘅泳衣 Look，張相放上 IG 肯定呃到超多 Like！
深圳親子酒店推介 # 6 | 深圳輝盛閣國際公寓：市中心「家」嘅感覺，有無邊際泳池＋全能廚房
如果你同小朋友出遊，最怕衫褲鞋襪整污糟無得洗，或者想隨時煮啲嘢畀挑食嘅寶貝食，深圳輝盛閣國際公寓就係你嘅救星！呢間酒店式公寓位於福田區心臟地帶，行精緻高雅路線，非常適合成家人一齊住。
生活感滿分： 呢度最啱重視實用性嘅爸媽。每間套房都配備咗洗衣機同乾衣機，小朋友玩到成身汗或者整污糟件衫，即刻可以洗乾淨烘乾，唔使帶咁多套換洗衣物！房入面仲有設備完善嘅廚房（連微波爐、電磁爐都有），同小朋友一齊動手整簡易早餐或者宵夜，溫馨感爆燈。
放電必去： 雖然係公寓式酒店，但休閒設施一樣驚喜！頂樓設有無邊際泳池，可以一邊游水一邊飽覽福田繁華嘅城景，絕對係影相打卡嘅「天花板」位置。
交通優勢： 位於華強北商業區，鄰近華強北地鐵站，要去福田口岸或者高鐵站都係幾個站嘅事。周邊配套極齊，落樓下就係商場同餐廳，生活機能 100 分。
🏨 酒店檔案懶人包
地址： 深圳福田區振華路 183 號
交通： 鄰近華強北地鐵站、華強北商業區
入住/退房： 14:00 入住 (比一般酒店早！) / 12:00 退房
💡 打卡建議： 黃昏時段一定要去頂樓泳池，嗰種「城中綠洲」嘅視覺衝擊非常強！影完相返房，再用公寓提供嘅高品質廚具煮返餐親子晚餐，呢種悠閒節奏先係真正嘅度假。
深圳親子酒店推介 # 7 | 深圳龍崗珠江皇冠假日酒店：知性＋放電一站式體驗 🧪
如果你嘅小朋友係「好奇寶寶」，鍾意睇展覽或者玩科學實驗，咁呢間位於龍崗區嘅深圳龍崗珠江皇冠假日酒店就係你嘅最佳據點！酒店周邊嘅文化氣息濃厚，非常適合安排一場充滿啟發性嘅親子之旅。
放電必去： 呢度嘅兒童遊樂場佔地好廣，各種攀爬、滑梯設施應有盡有，絕對夠體力充沛嘅小朋友玩足大半日。如果小朋友偏向安靜或者鍾意創作，酒店亦會舉辦各式各樣嘅手作坊，由專業導師帶領小朋友動手做小手工，訓練專注力之餘又可以帶份紀念品返屋企。
知性玩樂： 酒店地理位置一流，行幾步就到龍城廣場，最正係隔離就係龍崗區少年宮、紅立方（科技館、青少年宮、公共藝術與城市規劃館）！入面嘅互動設施非常多，可以畀小朋友邊玩邊學科學知識，係寓教於樂嘅首選。
購物便利： 酒店鄰近萬科廣場等大型購物中心，玩完博物館直接去商場食飯、行街，配套一應俱全。
🏨 酒店檔案懶人包
地址： 深圳龍崗中心城龍翔大道 9009 號珠江廣場
交通： 鄰近地鐵龍城廣場站、萬科廣場
入住/退房： 14:00 入住 / 12:00 退房
💡 打卡建議： 一定要預留半日至一日時間去「紅立方」，嗰度嘅建築外觀非常時尚，入面嘅科技館互動性極高，影相出嚟嘅效果好有未來感。玩完返酒店，趁著傍晚去龍城廣場散步，感受下當地嘅悠閒生活氣息。
深圳親子酒店推介 # 8 | 深圳大中華希爾頓飯店：科技感滿分！VR 主題房超吸睛 🎮
如果你嘅小朋友係「小機迷」，或者你哋一家人都鍾意新奇科技，咁深圳大中華希爾頓酒店絕對會令你哋眼前一亮！酒店位於福田 CBD 核心地帶，除咗一貫希爾頓品牌嘅高品質服務，最特別係佢引入咗結合科技與娛樂嘅住宿體驗。
放電必去： 呢度除咗有夢幻嘅親子主題房之外，最正係有埋 VR 特色房型！房入面配備咗專業 VR 設備，小朋友（同大細路阿爸）可以直接喺房入面投入虛擬世界玩電子遊戲，或者沉浸式觀賞 3D 大片，視覺享受極之震撼，完全係另一種層次嘅「放電」。
五星級設施： 作為最受歡迎嘅深圳親子酒店之一，呢度嘅配套非常完善。室外設有寬闊嘅恆溫泳池（冬天游都唔驚！），仲有專為幼兒而設嘅小童樂園。大人想郁吓嘅話，24 小時健身室亦都非常高質。
交通核心： 酒店位置簡直係「無敵」，正正喺福田高鐵站同地鐵崗廈站附近。由香港坐高鐵過嚟，落車幾分鐘就到酒店，慳返唔少交通時間，可以用多啲時間玩！
🏨 酒店檔案懶人包
地址： 深圳福田深南大道 1003 號
交通： 鄰近福田高鐵站、地鐵崗廈站、會展中心
入住/退房： 15:00 入住 / 12:00 退房
💡 打卡建議： 酒店位於福田摩天大樓群之中，夜晚一定要喺房入面望出去，欣賞下福田 CBD 璀璨嘅燈光騷。如果你住嘅係 VR 房，記得影返張戴住 VR 裝備嘅「科技感」型格相分享畀朋友！
深圳親子酒店推介 # 9 | 深圳觀瀾湖度假酒店：全方位放電樂園！戶外活動最齊 🎡
講到深圳最經典、最受香港家庭歡迎嘅度假聖誕，深圳觀瀾湖度假酒店絕對榜上有名！呢度唔單止係一個住宿嘅地方，直情係一個大型嘅度假園區。酒店房以空間感十足見稱，就算一家大細帶埋行李、玩具入住，依然覺得好闊落，完全唔會有壓迫感。
放電必去： 呢度簡直係小朋友嘅天堂！酒店周邊配套極之豐富，由充滿少女心嘅旋轉木馬、刺激嘅保齡球場，到專業嘅哥爾夫球場都有。最正係附近仲有觀瀾湖生態體育園，入面有好多大型戶外遊樂設施同打卡位，保證小朋友由朝玩到晚，返到酒店一掂床就秒睡。
一站式度假： 除咗玩，酒店對面就係大型商場 觀瀾湖 MH Mall，食飯、行街、睇戲應有盡有。加上附近仲有超人氣嘅「卡魯冰雪世界」，想一次過玩齊戶外運動同室內滑雪都完全冇難度。
環境幽美： 酒店被大片綠意盎然嘅高爾夫球場包圍，空氣清新，同市中心嘅喧鬧完全係兩個世界，係放鬆心情、享受親子時光嘅首選。
🏨 酒店檔案懶人包
地址： 深圳龍華區觀瀾高爾夫大道 1 號
交通： 港鐵 4 號線觀瀾湖站直達，經福田口岸過關最方便
入住/退房： 15:00 入住 / 12:00 退房
💡 打卡建議： 既然嚟到觀瀾湖，一定要帶小朋友去草地影返張「高爾夫球小將」嘅型格相！另外，夜晚商場附近嘅燈光裝飾都好靚，好啱全家人飯後散步打卡。
深圳親子酒店推介 # 10 | 深圳東部華僑城黑森林嘉途酒店：住進德國風情童話小鎮 🏰
如果你想帶小朋友遠離市區，過一個好似去咗外國嘅小假期，深圳東部華僑城黑森林嘉途酒店絕對係最有特色嘅選擇。酒店以德國黑森林為設計靈感，外觀繽紛可愛，好似由童話書入面搬出嚟咁，小朋友見到一定會超興奮！
放電必去： 呢度最啱鍾意主題樂園嘅家庭！酒店就喺東部華僑城入面，周圍有齊大俠谷、茶溪谷同埋水上樂園。小朋友可以玩轉機動遊戲、睇大型表演，或者去茶溪谷睇花海、坐森林小火車。行程豐富到玩足兩日一夜都玩唔晒！
大自然之旅： 酒店位於鹽田區山上，空氣清新，鄰近大、小梅沙自然風景區。玩完樂園，仲可以帶小朋友去沙灘行吓，或者去附近嘅弘法寺感受寧靜，係一個充滿大自然氣息嘅深度遊。
酒店設施： 作為熱門親子酒店，呢度嘅設計處處充滿童心，房間設計色彩鮮艷，適合全家大細一齊入住，享受悠閒嘅度假節奏。
🏨 酒店檔案懶人包
地址： 深圳鹽田區大梅沙東部華僑城茶溪谷
交通： 建議自駕或由大梅沙站轉乘接駁巴士/的士前往
入住/退房： 15:00 入住 / 12:00 退房
💡 打卡建議： 一定要同酒店彩色嘅外牆影相，影出嚟嘅效果好似去咗德國小鎮咁！另外，推薦帶小朋友坐東部華僑城小火車，穿梭喺森林同山谷之間，係小朋友最難忘嘅體驗。
深圳親子酒店推介 # 11 | 深圳小涼帽之家酒店：住進繪本世界！客家古鎮入面嘅童話屋 👒
最後一間要推介嘅係非常有特色、CP 值極高嘅小涼帽之家酒店（深圳甘坑古鎮店）。呢間酒店唔係一般嘅連鎖五星級，而係以原創動漫 IP「小涼帽」為主題嘅精品親子酒店。佢位於極具古色古香氣息嘅甘坑客家小鎮入面，啱晒想帶小朋友體驗歷史文化之餘，又想玩得開心嘅家庭。
放電必去： 酒店對親子元素嘅執着程度簡直係「細節控」級別！房入面設有攀爬繩網，小朋友喺房都可以當遊樂場咁玩。更貼心嘅係，酒店考慮到小朋友嘅身高同需要，特設專用洗手盆、廁板等設施，令小朋友覺得自己備受重視。由前台到走廊都充滿繽紛嘅動漫佈置，好似行咗入繪本世界咁。
古鎮遊樂： 踏出酒店門口就係甘坑古鎮，你可以帶小朋友睇睇客家圍村建築、玩皮影戲，或者去「小涼帽農場」親手採摘水果、餵小動物，感受農家樂。
性價比天花板： 雖然充滿設計感，但價錢卻非常親民。唔使四百蚊就可以住到咁有特色嘅親子房，絕對係預算有限但又想高品質度假嘅首選！
🏨 酒店檔案懶人包
地址： 深圳龍崗區甘坑古鎮甘李路 18 號 14 號樓
交通： 鄰近地鐵 10 號線甘坑站，出站行幾分鐘就到
入住/退房： 14:00 入住 / 12:00 退房
💡 打卡建議： 記得幫小朋友租套小漢服或者客家傳統服飾，喺古鎮嘅青石板路同酒店嘅彩繪牆前影相，有一種時空交錯嘅趣味感。另外，酒店嘅「小涼帽」周邊精品都好精緻，可以當手信買返屋企。
🎊 總結：11 大深圳親子酒店，你揀好邊間未？
由五星級海景度假、科技感 VR 房，到溫馨嘅古鎮主題屋，呢 11 間酒店各有賣點：
想海景放空： 蛇口希爾頓、大梅沙京基洲際
想主題房/玩雪： 硬石酒店、觀瀾湖度假酒店
想鄰近樂園： 威尼斯英迪格（世界之窗）、黑森林酒店（華僑城）
想性價比/交通方便： 富苑皇冠、大中華希爾頓、小涼帽之家
立即喺 Trip.com 預訂你心儀嘅酒店，趁週末帶埋屋企小寶貝去深圳「放電」啦！🚀
【深圳自由行懶人包】👇
【香港高鐵懶人包】香港高鐵訂票方法、預售高鐵票連結
【香港高鐵攻 -座位篇】選擇最佳的高鐵座位，商務座位、一等座位和二等座位有甚麼分別？
【深圳美食】😋
【深圳美食】盤點深圳 10 間必食餐廳丨酸菜魚、椰子雞、卜卜貝、仙豆糕，從早到晚食不停
【深圳自助餐】10 間深圳自助餐推薦 任食海膽生蠔 銘門盛宴/四季酒店/瑞吉酒店
【深圳景點】🙋
【深圳好去處】8 個東門一日遊食買玩攻略，旅遊景點、商場、按摩及美食懶人包
【深圳好去處】南山食買玩旅行攻略，13 個必玩旅遊景點、商場、按摩及美食
【深圳南澳攻略】深圳南澳攻略 南澳 6 大景點+4 大酒店+香港去南澳交通
【深圳觀瀾湖】觀瀾湖 5 大親子景點+酒店介紹 冰雪世界/海洋世界/彈床公園
【深圳滑雪場推介】2 小時即可到達 7 大深圳滑雪場，連交通、門票、設施等完整介紹
【深圳動物園】深圳野生動物園攻略 門票+4 大園區+推薦景點+表演時間表
【深圳景點】深圳怎樣玩？8 個深圳景點推介
【深圳福田好去處】：5 大福田站人氣商場及福田交通指南
*Yahoo 編輯團隊致力為你精選優質產品資訊及商戶網站連結，部分文章內商品或平台可能與 Yahoo 存在商業合作關係，當你透過文章內商戶連結完成交易時，Yahoo 或會因此獲取報酬。Yahoo 並非買賣一方或其代表或代理，所有交易均由用戶與商戶雙方自行成立及承擔責任，所有資料應以連結頁面內商戶直接提供為準，商戶或會隨時更新相關資訊，恕不另行通知。
其他人也在看
《全民造星6》決賽，強尼被古天樂即場出題「考牌」，主持急才功力被大讚轉數超快
《全民造星6》決賽圓滿結束，司儀強尼再被封為「地表最強」，面對古天樂即場出題依然面無懼色，盡顯急才功力被受網民洗版大讚！Yahoo Style HK ・ 1 小時前
林文龍郭可盈首度同台頒獎 亂爆台下藝人緋聞好尷尬 黃宗澤蔡潔齊齊耍手擰頭
尋晚《萬千星輝頒獎典禮》由林文龍同郭可盈夫婦頒發最佳女主角，佢地話係首次同台擔任頒獎嘉賓。Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
台慶頒獎禮司儀陣容被嘲史上最奀 去年司儀麥美恩周奕瑋索性飛曼谷外遊
【on.cc東網專訊】近年《萬千星輝頒獎禮》司儀陣容以大堆頭見稱，前年達18人，去年減少到16人，有汪明荃、鄧梓峰、陳貝兒、麥美恩、陸浩明、周奕瑋等。頒獎禮今晚（4日）舉行，並已公布司儀陣容，今年比去年削減4倍，只得車婉婉、陸浩明、何沛珈和鄭衍峰4人，麥美恩和周東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
委總統突遭美特種部隊帶走 牛彈琴：給世界三大教訓
美東時間周六 (3 日) 凌晨，美軍在委內瑞拉發動了一場震驚世界的軍事行動。多方消息證實，美軍出動三角洲特種部隊對委內瑞拉境內目標實施突襲，成功逮捕委國總統馬杜洛及其夫人。 現場畫面顯示，委國首都爆炸火光染紅夜空，委國副總統羅德里格斯緊急聲明稱政府不知總統下落，並要求美方提供其鉅亨網 ・ 1 天前
要哭了！中國投資委內瑞拉至少600億美元 能源、家電、汽車隨時血本無歸
美國軍事打擊委內瑞拉以及俘獲總統馬杜羅，中國外交部分別強烈譴責、堅決反對以及深表震驚。事實上，「震驚」的確是真的，皆因資料顯示，中國於近15年間在委內瑞拉投資巨大，視委為拉美投資核心地帶，投資範疇遍布能源、家電、汽車，連防空網都裝配中國製反匿蹤雷達。委內瑞拉更是少有承認中國為推行市場經濟的國家，且尚有過百億美元貸款未以石油方式歸還中國，市場深耕多年，如今卻已掌控於美國投資者手中Yahoo財經 ・ 6 小時前
地獄級「死場」大蝕讓！尖沙咀首都廣場五劏舖銀主盤170萬賤賣 貶值93%
尖沙咀「地獄級」死場首都廣場，於新年再錄大幅蝕讓個案。商場1樓5間劏舖銀主盤，新近合共以170萬元售出，12年間大跌2,342.8萬元或約93.2%。更多消息：全港近八成「劏舖」年內蝕讓 譚仔家族沽新北江勁蝕2,700萬創新高｜首都廣場「跳樓價」8萬易手 勁蝕97.1%尖沙咀「死場」短炒9個月10萬沽賺2萬 首都廣場70呎劏舖上手勁蝕 97 %上述成交舖位為尖沙咀首都廣場F118至F119舖，以及F219、F220、F221舖，總面積約452平方呎，合共以約170萬元沽出，平均成交呎價約3,761元。據悉，原業主為南海國際航運有限公司，早於2013年共斥資2,512.8萬元購入上述五舖，至去年12月淪為銀主盤，是次易手舖位約12年間大幅蒸發2,342.8萬元，跌幅約93.2%。首都廣場的前身是香港百樂酒店的1至3樓基座商場，原稱DNA商場，原本擁有約150個店舖。資深投資者尹柏權於2012年底購入後，將商場拆分為705個劏舖，並改名為首都廣場。然而，斥售後的「劏場」管理不善，淪為「死場」，不時出現重大蝕讓個案。 延伸閱讀: 首都廣場 店舖 尖沙咀 延伸閱讀: * 新聞連結。 * 28H28Hse.com ・ 1 小時前
網上熱話｜內地網民讚排隊體現港人素質 一舉動讓人很舒服
雖然近年香港與內地加速融合，惟文化差異依舊不少，令不少來香港旅遊或定居的內地人或感到震驚，又或者是佩服。近日，有內地網民在小紅書發文，指香港人的質素不但能在排隊上體現，而排隊時也會留出一臂長的距離，直言「讓人很舒服」。am730 ・ 1 天前
【759阿信屋】今期勁筍推介（05/01-18/01）
759阿信屋推出最新勁筍推介，Samlip CityDeli急凍炒飯系列低至$21.9/2件、SuperFresh急凍系列低至$16.8-30/件、BOBO 波波魚丸系列低至 $25.9-33.9/2包，仲有大量零食、飲品以勁筍價發售！YAHOO著數 ・ 6 小時前
行李箱托運貼紙要撕掉嗎？桃園機場曝下場，旅客飛十幾年都不知道
出國旅遊時，行李箱託運後總會貼上各式各樣的標籤貼紙，有些旅客習慣將這些貼紙當作旅行紀念保留，有些則會立即撕除，但究竟哪種做法才正確？一名女網友因朋友提醒要撕掉行李箱上的託運貼紙，卻發現貼紙異常難撕而引食尚玩家 ・ 4 小時前
萬千星輝頒獎典禮2025 完整名單丨曾志偉拎萬千光輝榮譽傳奇 台上宣布退任總經理職位：我覺得自己有啲江郎才盡
TVB年度盛事《萬千星輝頒獎典禮2025》 於今日（4日）晚上8時舉行，並頒發各大獎項，包括最佳男主角、最佳女主角Yahoo 娛樂圈 ・ 17 小時前
44歲陳自瑤露心口晚裝火辣殺入萬千星輝頒獎典禮紅地毯！「最索人妻」魔鬼級身型保養法：不可以恃著青春就不保養
萬千星輝頒獎典禮2025完美落幕。紅地毯是眾星當晚的首個「戰場」，女明星們出盡美麗力度，給觀眾最美視覺。其中，「最索人妻」之一的陳自瑤（Yoyo），一身黑色露心口晚裝搶盡眼球，傲人身材表露無遺，火辣登上萬千星輝頒獎典禮紅地毯！Yahoo Style HK ・ 6 小時前
恒生瀕退市 舊員工嘆已失靈魂 周四議決私有化 前高管陳健波傷感
滙控（0005.HK）斥資千億元私有化恒生銀行（0011.HK）的建議，本周四（8日）舉行法院會議及股東大會議決，倘獲批准，這家在港上市逾半世紀、承載很多港人集體回憶的老牌銀行將會退市。曾服務恒生逾30年的前立法會議員陳健波坦言「不捨和傷感」，冀私有化後滙豐會珍視恒生原有人才。也有多位不願具名的恒生前高管及員工慨嘆，滙豐已全面「接管」恒生領導層，品牌即使保留，核心價值及文化已被「拆骨」，「失去靈魂」。信報財經新聞 ・ 13 小時前
不只黃金週要避開！他籲「2026年１時段」別去東京旅遊：房價漲到讓人想哭
日本是台灣人最愛去的旅遊目的地之一，許多人也已開始規劃明年的日本行程。然而，一名網友近日在社群平台發出警告，提醒旅客務必避開明年４月底的東京行程，否則可能面臨天價住宿費。原因在於該時段將有３組韓國知名食尚玩家 ・ 5 小時前
「FV」牌中港車疑違規裝紅色警示燈 運輸署：已轉介執法部門跟進
近日社交平台流傳一段片段，一輛掛有「FV」車牌開頭的中港私家車，行駛期間在車頂上加裝一盞紅色警示燈，而警示燈在行駛期間不斷閃爍。根據該車輛的車牌，相信是來自深圳的入境車輛。運輸署回覆時稱，涉事車輛為持有粵港常規配額的內地私家車，署方已將個案轉介予執法部門跟進，亦已要求許可證持有人安排驗車。am730 ・ 22 小時前
特朗普為何攻擊委內瑞拉並捉拿馬杜羅？
Luis JAIMES / AFP via Getty Image位於加拉加斯的軍事設施富埃爾特·蒂烏納（Fuerte Tiuna）是遭到攻擊的目標之一。 美國總統特朗普（Donald Trump）表示，美軍在對委內瑞拉發動大規模空襲後，已經捉拿委內瑞拉領導人尼古拉斯．馬杜羅（Nicolás Maduro）。 特朗普在社交媒體上發文稱，馬杜羅及其妻子、第一夫人西莉亞·弗洛雷斯（Cilia Flores）已被帶離委內瑞拉。目前兩人的下落不明。 委內瑞拉國防部長弗拉基米爾·帕德里諾（Vladimir Padrino）表示，武裝部隊將捍衛其國家主權。 美國對委內瑞拉境內的空襲，是在特朗普政府持續向馬杜羅政權施壓之後進行的。特朗普政府指控馬杜羅政府向美國輸送毒品和幫派成員。 https://www.BBC News 中文 ・ 1 天前
2026開工吉日｜雲文子馬年開工吉日吉時推介＋開運5大貼士：幸運顏色戰衣、生肖相沖宜忌
2026開工吉日3大吉日吉時排行榜！想2026馬年工作順利，官運亨通，從商者生意興隆。選擇一個吉日吉時開工非常重要。Yahoo Style HK ・ 8 小時前
70歲狀態卻像30+！呂良偉為何被封「亞洲最強不老男神」？每天深蹲練腿成關鍵！
事實上，呂良偉能把狀態維持到這個程度，70歲依舊維持俐落體態、動作穩定，他的抗老方式其實一點都不玄，關鍵就在這三件事。第一個抗老關鍵：深蹲＋馬步，專攻下半身穩定度他長年把「練腿」當作身體管理的核心，訓練內容包含深蹲、90度馬步與單腳支撐等動作，重點放在下盤力...styletc ・ 4 小時前
冬季季候風將殺到 明早最低12°C 周三周四持續寒冷
【on.cc東網專訊】今天(5日)是廿四節氣中的「小寒」。冬季季候風會在今日稍後逐漸影響廣東沿岸地區。天文台在今早11時40分發出特別天氣提示，指本港晚間天氣轉冷，明日(6日)早上市區最低氣溫會在攝氏12度左右。天文台預料季候風影響華南的時間相對較長，周三、四(on.cc 東網 ・ 5 小時前
奪權？阿摩廉：我係領隊非教練
【Now Sports】曼聯領隊阿摩廉在戰平列斯聯賽後，公開向球會要求擁有更大的權力，表示前年入「魔」就是想來做領隊非教練。1:1打和列斯聯後，阿摩廉（Ruben Amorim）談到自己在曼聯的職責時說：「我來這裡是為了擔任曼聯的領隊，而不是教練，這一點很明確。我知道，我不是杜曹、干地或摩連奴這些鼎鼎大名的人物，但我是曼聯的領隊，在未來18個月內或者直到董事會決定改變前，都會如此。」他隨後還督促高層要做好他們份內的工作：「我會做好我的，而每個部門，包括球探部門和體育總監，都需要做好他們的工作。這就是我的意思，我想做到合約結束，不會辭職，直到有人接替我。」阿摩廉之所以在記者會上談到這些，是因為上周五被問到紅魔會否在1月增兵，他似乎已表明球隊不會有新援，令人覺得他有越權之嫌，代替足球總監韋確斯來回答，但這位領隊似乎毋懼得罪高層，還澄清自己的角色就是領隊，在隊內擁有部份控制權。now.com 體育 ・ 8 小時前
林明禎目睹幼弟結婚感動落淚：一定要幸福 網民催婚：幾時到妳？
35歲「大馬女神」林明禎繼前年三弟結婚後，最年幼的弟弟亦於前日（1月3日）結婚，林明禎在社交平台上載片段，當她目睹弟弟行禮時忍不住感動落淚，向一對新人送上深深的祝福。Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前