新手爸媽必睇！帶嫩嬰外遊5大實用神器：一插即煲水水樽、旅行煮食爐、3合1換尿片墊 母乳/奶粉/BLW都適用

帶嫩嬰外遊，對所有父母來說，絕對是又驚又喜的事！既可與一同寶寶見識新事物，但怕場面失控失禮人前，執行李過程更加講求心思與策略～Yahoo Travel為一眾新手爸爸媽媽精選5大嬰兒外遊必備神器，包括沖奶必備便攜電熱水樽、BLW適合的旅行煮食爐、3合1換尿片墊等，無論母乳、奶粉以至開始加固的小朋友都一樣適合。

嫩嬰外遊必備用品1. 便攜電熱水樽 隨時煲水沖奶

酒店熱水壺有多污糟，相信不少人都聽聞過！想隨時隨地都有熱水沖奶，PHILIPS飛利浦便攜電熱水樽能一鍵煲水或保溫，備有100度沸水快捷按鈕，以及3個額外預設溫度，使用厚膜加熱板技術，可將水保溫至45度、55度、85度，只要有插頭便能到處煲水，適用於110V-240V電壓。水樽重量只有360克，可注入350毫升水，雙壁真空保溫不鏽鋼設計，水樽可以保溫長達8小時，設計纖巧備有杏色、白色、黑色，使用矽膠吊帶設計，方便隨身攜帶。

PHILIPS 飛利浦便攜電熱水樽

價錢：$339 （原價$498）

按此經豐澤電器購買

PHILIPS 飛利浦便攜電熱水樽能一鍵煲水或保溫，備有100度沸水快捷按鈕，以及3個額外預設溫度。（相片來源：豐澤電器）

使用厚膜加熱板技術，可將水保溫至45度、55度、85度，只要有插頭便能到處煲水。（相片來源：豐澤電器）

設計纖巧備有杏色、白色、黑色，使用矽膠吊帶設計，方便隨身攜帶。（相片來源：豐澤電器）

嫩嬰外遊必備用品2. 奶瓶加熱器 車內USB/尿袋可充電

對於飲奶有拖延症的嫩嬰，不想讓他飲凍奶，可以入手奶瓶加熱器。將魔術貼包住奶樽，即可溫和暖奶至36.6°-55°，建議可熱至37°-40°可保留98%母乳抗體，加熱器上附有溫度顯示器，亦以綠燈顯示最佳飲用溫度，操作簡易。加熱器可用USB充電，無論車內或尿袋都能，適用於99%奶樽，甚至可以亮燈，即使在漆黑的環境都無問題。

便攜式嬰兒奶瓶加熱器

價錢：$240.9（超過$381.1符合要求的訂單免運費）

SHOP NOW

將魔術貼包住奶樽，即可溫和暖奶至36.6-55度。（相片來源：Amazon）

加熱器上附有溫度顯示器，亦以綠燈顯示最佳飲用溫度，操作簡易。（相片來源：Amazon）

可以亮燈，即使在漆黑的環境都無問題。（相片來源：Amazon）

嫩嬰外遊必備用品3. 多功能煮食爐 酒店煮BLW軟食物

進行BLW的嬰孩，需要進食煮軟的食物，這款多功能煮食爐備有大中細火，可煲水、蒸、燉、煮，壺身使用食品級矽膠，耐熱高達180度，附設食品級膠蒸架、蓋以及便攜袋。本身矽膠壺身為可摺疊式夠慳位，且備有世界自動電壓，去到邊間酒店都可以一插即用製作BLW食物，讓小朋友吃得健康！

NOVELNC7101 多功能煮食爐

價錢：$198 （原價$358）

按此經豐澤電器購買

這款多功能煮食爐備有大中細火，可煲水、蒸、燉、煮，壺身使用食品級矽膠，耐熱高達180度。（相片來源：豐澤電器）

本身矽膠壺身為可摺疊式夠慳位，且備有世界自動電壓，去到邊間酒店都可以一插即用製作BLW食物！（相片來源：豐澤電器）

附設食品級膠蒸架、蓋以及便攜袋。（相片來源：豐澤電器）

嫩嬰外遊必備用品4. 幼兒折疊浴缸 折疊時只有公事包般大

不是每間酒店都貼心地提供幼兒浴缸，這款幼兒折疊浴缸折疊時只有一個公事包般大，方便攜帶出國，展開後空間充足約76.2cm x 39.4cm x 8.5cm，適合於12個月至5歲小朋友使用。浴盆上設有最高注水線，讓家長清楚了解安全水位位置，沖完涼打開排水塞即可快速排水，加上防水內襯一抹即淨、乾得也快，即使日日轉酒店都無問題！

Ingenuity Tuckaway 幼兒折疊浴缸

價錢：$272.6（超過$380.9符合要求的訂單免運費）

SHOP NOW

展開後空間充足約76.2cm x 39.4cm x 8.5cm，適合於12個月至5歲小朋友使用。（相片來源：Amazon）

這款幼兒折疊浴缸折疊時只有一個公事包般大，方便攜帶出國。（相片來源：Amazon）

沖完涼打開排水塞即可快速排水，加上防水內襯一抹即淨、乾得也快。（相片來源：Amazon）

收納相當方便。（相片來源：Amazon）

嫩嬰外遊必備用品5. 3合1尿布更換墊 有埋濕紙巾袋+網袋

旅行途中寶寶需要到處換片，這個3合一便攜式尿片更換墊，一次過集齊換片墊、濕紙巾袋以及2個內部網袋，一個打開即可把寶寶放上去換片，有枕頭墊頭之餘，亦不用左搵右搵濕紙巾、屁屁膏又或分散小朋友注意力的玩具。更換墊摺起來只有18.7x29.2cm，加上魔術帶扣環可掛在BB車、奶粉袋或車子上，非常方便。

Kopi Baby 便攜式尿布更換墊

價錢：$194.3（超過$380.9符合要求的訂單免運費）

SHOP NOW

這個3合一便攜式尿片更換墊，一次過集齊換片墊、濕紙巾袋以及2個內部網袋。（相片來源：Amazon）

換片墊備有枕頭墊頭，亦可放濕紙巾、屁屁膏又或分散小朋友注意力的玩具。（相片來源：Amazon）

魔術帶扣環可掛在BB車、奶粉袋或車子上，非常方便。（相片來源：Amazon）

更換墊摺起來只有18.7x29.2cm，易於攜帶。（相片來源：Amazon）

